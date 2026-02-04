Acwa nomme Thinkproject partenaire stratégique numérique pour accélérer la stratégie mondiale et la numérisation des actifs

LONDRES, 4 février 2026 /PRNewswire/ -- Thinkproject, leader mondial de l'intelligence et de la gestion du cycle de vie des actifs bâtis, a été nommé partenaire stratégique de numérisation par Acwa, la plus grande société privée de dessalement d'eau au monde, leader de la transition énergétique et première société à se lancer dans l'hydrogène vert.

À travers son partenariat avec Thinkproject, Acwa transforme la manière dont les actifs complexes dans les domaines de l'électricité, de l'énergie et de l'eau sont livrés et exploités à grande échelle. La plateforme permet un transfert numérique continu et en temps réel dès le début de la construction, accélère la mise en œuvre des opérations et offre une visibilité sur l'ensemble du portefeuille de projets. En établissant une base de données unique et connectée et des méthodes de travail standardisées avec ses partenaires, Acwa renforce la gouvernance, réduit les risques et améliore l'efficacité dans tout son portefeuille mondial. Ces caractéristiques permettront des livraisons plus rapides, des décisions d'investissement plus sûres et des performances opérationnelles à long terme :

Une plateforme connectée pour un portefeuille de projets énorme

Une livraison dans les délais impartis pour les mégaprojets complexes

Une construction prévisible et une exécution à risque contrôlé

Un transfert plus rapide et une préparation opérationnelle à grande échelle

Une optimisation de la performance à long terme d'un portefeuille global d'actifs

« Ce partenariat est une confirmation irréfutable du leadership de Thinkproject dans le domaine de la fourniture de ressources numériques », a déclaré Maxime Laugier, directeur de la recherche de Thinkproject. « Acwa ne se contente pas d'adopter notre plateforme parce qu'elle fournit des données et des analyses personnalisées, mais veut l'utiliser pour accélérer sa croissance et développer son parcours numérique, ce qui est notre domaine d'expertise »

Ce partenariat de dix ans, d'une valeur de plusieurs millions de dollars, soutiendra la stratégie mondiale de numérisation d'Acwa et souligne son ambition de rester à la pointe de la fourniture d'infrastructures essentielles à grande échelle en Arabie saoudite, dans le Moyen-Orient élargi et sur les marchés internationaux, notamment en Asie centrale, en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Chine.

Thinkproject

Thinkproject est un leader mondial de l'intelligence des actifs bâtis et de la gestion de leur cycle de vie pour l'ingénierie, la construction et l'exploitation des actifs, avec une expertise approfondie de la gestion de l'information pour la construction de bâtiments, les infrastructures et les secteurs de l'énergie.

Avec sa plate-forme de cycle de vie des actifs bâtis, Thinkproject permet à ses clients de créer un écosystème de données connectées, axé sur les actifs pour une gestion efficace tout au long du cycle de vie. De la planification et des opérations en passant par le renouvellement et la rénovation, toutes les parties prenantes bénéficient d'un accès transparent, actualisé et cohérent à toutes les informations pertinentes. Les utilisateurs peuvent sélectionner de manière flexible des solutions adaptées et utiliser les synergies de la plateforme pour obtenir des performances optimales.

Basé à Munich, en Allemagne, avec plus de 700 employés dans le monde entier, Thinkproject prend en charge plus de 750 000 utilisateurs dans 75 000 actifs bâtis chez plus de 3 250 clients dans plus de 60 pays.

