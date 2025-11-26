شركة AeroCore Technologies تحصل على عقد عالمي يغطي جميع عمليات الطيران التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكي

إنديانابوليس، 26 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة AeroCore Technologies عن حصولها على عقد جديد وموسع لنظام غسيل المحركات مع سلاح مشاة البحرية الأمريكي. ويغطي هذا العقد جميع أجنحة الطيران التابعة لسلاح مشاة البحرية، بما في ذلك الأجنحة المتمركزة في هاواي والقوات المنتشرة في الخطوط الأمامية في اليابان. ويعكس منح هذا العقد ثقة قيادة طيران سلاح مشاة البحرية في قدرة AeroCore المثبتة على تعزيز الجاهزية وتحسين عمليات غسيل المحركات.

ويركز هذا الاتفاق على توظيف التكنولوجيا والبيانات لتحسين عمليات غسيل المحركات في سلاح مشاة البحرية الأمريكي (USMC). تُعد تقنية الرغوة المنوَّاة (Nucleated Foam Technology™) الحاصلة على براءة اختراع والمطوَّرة من قبل شركة AeroCore حلًا شاملًا لتعزيز الجاهزية، إذ توفر ما يلي:

تقليل ساعات عمل الصيانة بنسبة تصل إلى % 75 في عمليات غسيل المحركات ومبادلات الحرارة.

زيادة توافر الطائرات مع تقليل وقت توقف الطائرة عن العمل.

فعالية تنظيف نوعية باستخدام تقنية الرغوة الحاصلة على براءة اختراع، إذ تعمل على فرك جميع الأسطح الداخلية للمحرك، والوصول إلى مختلف جوانب الشفرات، وتغليف الحطام، واستخراج التراكمات من كامل مسار الغاز. وتُطبَّق التقنية نفسها على المبادلات الحرارية المثبَّتة على الطائرة.

وتشير بيانات أداء محركات سلاح مشاة البحرية الأمريكي إلى بطء وتيرة تدهور هامش درجة حرارة غاز العادم منذ بدء تطبيق تقنية AeroCore، مقارنة بأي نظام آخر لغسيل المحركات متاح حاليًا في جميع أنحاء العالم.

وقال جون ديفيس، مستشار مجلس الإدارة في AeroCore Technologies والفريق المتقاعد في سلاح مشاة البحرية الأمريكية: "يؤكد هذا العقد ثقة طيران سلاح مشاة البحرية في قدرة AeroCore على تقليل ساعات عمل الصيانة المباشرة لكل ساعة طيران، وتعزيز مستوى الجاهزية لدى مشاة البحرية".

وأضاف: "بصفتي من قدامى مشاة البحرية، أُدرك تمامًا المتطلبات اليومية الملقاة على عاتق فنيي الصيانة الذين يعملون بلا كلل لتلبية متطلبات الجاهزية. إن البيانات، والأهم من ذلك القيمة، مقنعة للغاية. تقدم AeroCore حاليًا عائدًا على الاستثمار (ROI) يتراوح بين ضعفين وخمسة أضعاف، ومن المتوقع أن ينمو هذا العائد مع تغطية الأسطول بالكامل. وتسهم هذه التكنولوجيا في خفض تكاليف دورة الحياة التشغيلية عند تطبيقها باستمرار عامًا بعد عام".

تستغرق خدمة الغسيل على جانب الطائرة التي تقدمها AeroCore حوالي ساعة واحدة، ويمكن تنفيذها في أي مكان تتوقف فيه الطائرة، وذلك بأمان تام ومع امتثال كامل للمتطلبات البيئية. وتقلل هذه العملية من وقت التوقف عن العمل، وتحافظ على جاهزية الطائرة لتنفيذ المهام دون أي تفكيك للمحرك.

ومن جانبه، قال كيفن بورك، الرئيس التنفيذي لشركة AeroCore Technologies: "تُعد هذه الصفقة التعاقدية خطوة مهمة إلى الأمام لكل من AeroCore وسلاح مشاة البحرية الأمريكي". وأضاف: "نحن ممتنون لإتاحة الفرصة لنا لجلب أفضل الممارسات المعتمدة في القطاع التجاري إلى سلاح مشاة البحرية، وتحسين الجاهزية، وتقليل وقت الصيانة، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف على مستوى الأسطول بأكمله".

بالإضافة إلى الطيران، توفر تقنية الرغوة المنوَّاة (Nucleated Foam Technology™) التي تقدمها شركة AeroCore تحسينات كبيرة في الأداء في قطاع النفط والغاز من خلال المشروع المشترك التابع لها، ReNu Technologies.

لمزيد من المعلومات حول AeroCore Technologies، يرجى زيارة www.aerocore.com أو التواصل عبر [email protected]؛ وبالنسبة لشركة ReNu Technologies، يرجى زيارة www.renutech.com أو التواصل عبر [email protected]

