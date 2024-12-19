شركة Aghanim تعلن عن ميزة الدفع الفوري لمطوري ألعاب الهاتف المحمول

مدينة لوس أنجلوس، 19 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- شركة Aghanim، الشركة الرائدة في مجال التقنية المالية لألعاب الهاتف المحمول، تفخر بالإعلان عن ميزة ثورية لمطوري ألعاب الهاتف المحمول: ميزة الدفع الفوري. تأسست منصة Aghanim على يد خريجي كلية هارفارد للأعمال، الذين يتمتعون بخبرة مشتركة تزيد عن 40 عامًا في مجالي ألعاب الفيديو والتقنية المالية، وتضمن المنصة حصول المطورين على مدفوعاتهم بشكل فوري، ما يمثل تغييرًا جذريًا مقارنة بالدورة التقليدية للمدفوعات التي تستغرق 45 يومًا في الأنظمة المغلقة مثل جوجل وآبل.

مطورو الألعاب، هم القوة المحركة وراء النظام البيئي لألعاب الهاتف المحمول الذي تبلغ قيمته 107 مليارات دولار، وغالبًا ما يخسرون جزءًا كبيرًا من إيراداتهم لصالح متاجر التطبيقات المهيمنة. حيث إن فترة الانتظار التي تصل إلى 45 يومًا للحصول على أرباحهم تعيق قدرتهم على إعادة الاستثمار في استقطاب المستخدمين، وتطوير الألعاب، والتسويق. تعيد منصة Aghanim التوازن من خلال تمكين المطورين من الوصول مباشرة إلى المستهلك (DTC) وزيادة إيراداتهم وأرباحهم الصافية بنسبة تصل إلى 200% خارج المنصة. يتيح هذا التحول في موازين القوى للمطورين السيطرة على أرباحهم واستثماراتهم، ما يعزز شعورهم بالاستقلالية والتحكم.

تم تصميم منصة Aghanim لزيادة إيرادات وأرباح ناشري ألعاب الهاتف المحمول بنسبة تصل إلى 200% خارج المنصات التقليدية، فهي أول حل متكامل ومدار ذاتيًا في صناعة ألعاب الهاتف المحمول، توفر أدوات لإنشاء وإدارة منصات الألعاب المبنية على شبكة الويب، والتجارة الإلكترونية المتكاملة، وأتمتة عمليات التشغيل الحية (live ops)، وتعزيز التفاعل المجتمعي، ومنصة للمدفوعات تعمل كحزمة من الأدوات القابلة للتشغيل المتبادل. توفر منصات الألعاب المبنية على شبكة الويب من Aghanim قيمة كبيرة للاعبين من خلال ميزات تنافسية واجتماعية والتكتيكات خارج طريقة اللعب التقليدية (metagame)، بالإضافة إلى العروض الترويجية المستهدفة التي تعزز تفاعل اللاعبين. من خلال تمكين المطورين من الوصول المباشر إلى المستهلكين (DTC)، تفتح منصة Aghanim آفاقًا جديدة للإيرادات وتعزز الروابط العميقة بين المطورين وجمهورهم، ما يمنح المطورين القدرة على استعادة السيطرة على أرباحهم ويعزز شعورهم بالاستقلالية والتحكم.

قال Constantin Andry، المؤسس المشارك لـ Aghanim: "نحن سعداء لتقديم ميزة الدفع الفوري لمطوري ألعاب الهاتف المحمول باستخدام منصتنا". "هدفنا هو تغيير مشهد ألعاب الهاتف المحمول من خلال الجمع بين خبرتنا في التقنية المالية المرتبطة بالألعاب مع حلول الدفع المتقدمة. سيقدم هذا قيمة لا مثيل لها للمطورين والناشرين في جميع أنحاء العالم. من الآن فصاعدًا، سيكون هذا هو معيار المدفوعات الجديد للصناعة."

من خلال تقديم ميزة الدفع الفوري دون أي تكلفة إضافية، توفر Aghanim للمطورين والناشرين المؤهلين مرونة مالية غير مسبوقة، ما يمكنهم من إعادة استثمار الأموال في مجالات حاسمة مثل استقطاب المستخدمين وتطوير مجتمع الألعاب. على سبيل المثال، يمكن للمطورين استخدام الإيرادات الإضافية لتشغيل حملات تسويقية مستهدفة أو تحسين ميزات الألعاب أو تنظيم أحداث مجتمعية. تزيد هذه الخطوة بشكل كبير من قدرة أستوديوهات ألعاب الهاتف المحمول على كسب إيرادات صافية إضافية بسرعة وإعادة استخدامها، ما يوفر ميزة تنافسية في صناعة سريعة الخُطى.

ميزة الدفع الفوري حاليًا في مرحلة الإطلاق التجريبي، وقد تم طرحها في عدد معين من المناطق، مع احتمالية وجود بعض القيود الأخرى. يمكن لعملاء Aghanim الآن تقديم طلبات للحصول على ميزة الدفع الفوري في مركز تحكم Aghanim.

لمزيد من المعلومات ولتجربة منافع ميزة الدفع الفوري، يرجى زيارة موقع Aghanim ومتابعتهم على لينكدن. انضم إلى Aghanim وغيّر عالم ألعاب الهاتف المحمول معنا.

نبذة عن Aghanim:

شركة Aghanim، التي تأسست في يونيو 2023، هي شركة تقنية مالية متخصصة في ألعاب الهاتف المحمول، وتركز على التجارة المتكاملة، وأتمتة عمليات التشغيل الحية (Live Ops)، وتعزيز التفاعل المجتمعي، وحلول الدفع. بهدف إحداث ثورة في توزيع ألعاب الهاتف المحمول وتحقيق دخل منها، توفر منصات الألعاب المبنية على شبكة الويب من Aghanim للمطورين إمكانية الوصول المباشر إلى المستهلكين وفتح آفاق جديدة لتحقيق الإيرادات.

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