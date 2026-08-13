Nexters تُعيّن Aghanim شريكًا عالميًا لتمكين التجارة المباشرة للمستهلك (DTC)

لوس أنجلوس، 13 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Aghanim، وهي منصة متكاملة لخدمات التجارة وأتمتة liveops والتفاعل مع مجتمعات اللاعبين والمدفوعات، والمخصصة لاستوديوهات ألعاب الفيديو، اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة Nexters Global (Nexters) في إطار أعمال Nexters في مجال ألعاب الهاتف المحمول. تُعد Nexters شركة متخصصة في تطوير ألعاب الفيديو، وتشتهر بإدارة ألعاب ناجحة عالميًا تعتمد على نموذج الخدمات المباشرة، من خلال تنفيذ منضبط لـ liveops والتفاعل طويل الأمد مع اللاعبين، وتندرج الشركة ضمن GDEV Holding، وهي شركة مدرجة في بورصة ناسداك ومتخصصة في قطاعي الألعاب والترفيه، ويقع مقرها الرئيسي في ليماسول بقبرص.

من خلال هذه الشراكة، ستعمل Nexters على توسيع حضور ألعابها على الأجهزة المحمولة في مجال التجارة المباشرة للمستهلك (DTC) عبر الأسواق الرئيسية حول العالم، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لبناء علاقات أقوى مع اللاعبين، وتحسين أداء تحقيق الإيرادات، وفتح آفاق للنمو طويل الأجل بما يتجاوز منظومات المنصات التقليدية.

ستدعم Aghanim التجارة المباشرة للمستهلك (DTC) عبر جميع شبكات البطاقات الدولية ووسائل الدفع المحلية المفضلة، إلى جانب مراكز الألعاب القائمة على الويب وأدوات تخصيص liveops المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن قناة التجارة المباشرة للمستهلك التابعة (DTC) لـ Nexters.

وتسهم هذه القدرات مجتمعةً في إنشاء طبقة تشغيلية قابلة للتوسع للتجارة المباشرة للمستهلك (DTC)، وتعزيز تفاعل اللاعبين، وتحقيق الإيرادات على المدى الطويل، بما يرسّخ نموذج التجارة المباشرة للمستهلك (DTC) كقناة أساسية للنمو، مصممة لتوفير تجارب سلسة للاعبين، وتعزيز تحكّم الناشر في علاقاته المباشرة معهم، وإطلاق قيمة أكبر في الأسواق العالمية.

وقال Anton Reinhold، الرئيس التنفيذي لشركة Nexters: "لقد أسهمت منتجات Aghanim المتميزة، وفريقها المحترف، وخبرتها الاستثنائية التي تجمع بين قطاع التكنولوجيا المالية وصناعة ألعاب الفيديو، بالفعل في فتح آفاق جديدة أمام جهودنا الرامية إلى تحقيق النمو".

"يسعدنا للغاية أن نتعاون بشكل وثيق مع Nexters، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في قطاع الألعاب. من خلال الاستفادة من البنية التحتية التي توفرها Aghanim للتجارة المباشرة للمستهلك (DTC)، والتصدي لتحديات تشمل المدفوعات العالمية، والتفاعل عبر الويب، والاحتفاظ باللاعبين، و liveops، ومنع الاحتيال، تعزِّز Nexters قدرتها على تحقيق قيمة أكبر عبر عمليات التجارة المباشرة للمستهلك (DTC)، بما يسهم في رفع كفاءة تحقيق الإيرادات وتحسين هوامش الربح." حسبما أفاد Constantin Andry، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Aghanim.

نبذة عن Nexters Global

Nexters Global هي استوديو لتطوير ألعاب الفيديو تابع لشركة GDEV، وتشتهر بإدارة ألعاب فيديو ناجحة عالميًا من خلال التنفيذ المنضبط لـ liveops والتفاعل طويل الأمد مع اللاعبين. حققت Nexters Global إيرادات بلغت 403.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مما يؤكد سجلها المالي القوي واستمرار إسهامها في محفظة GDEV الأوسع نطاقًا من الألعاب.

نبذة عن Aghanim

Aghanim هي منصة متكاملة للتجارة وأتمتة liveops، والتفاعل مع مجتمعات اللاعبين، والمدفوعات في قطاع ألعاب الفيديو. تساعد Aghanim استوديوهات الألعاب على توسيع نطاق ألعابها لتصل مباشرةً إلى المستهلك عبر الويب، وذلك من خلال إطلاق مراكز ألعاب قائمة على المتصفح، وتحقيق الإيرادات من اللاعبين عبر عروض مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإجراء مئات التجارب المبرمجة لـ liveops، وإتاحة مدفوعات عالمية سلسة من خلال بنية تحتية متعددة الجنسيات عالية الأداء وآمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية ومرنة في مواجهة عمليات الاحتيال.

تأسس الفريق في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، على يد خريجين من جامعة هارفارد ومديرين تنفيذيين سابقين في مناصب إدارية عليا، يتمتعون بخبرة مجمعة تتجاوز 40 عامًا في مجالي التكنولوجيا المالية والألعاب، ويعمل الفريق على إعادة رسم ملامح أساليب توزيع ألعاب الفيديو وتحقيق الإيرادات منها.

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