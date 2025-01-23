شركة Alamar Biosciences تكشف عن أداة NULISAseq Inflammation Panel AQ

أداة ثورية تتيح قياسًا شاملًا للاستجابة المناعية في المجموعات السريرية.

مدينة فريمونت، ولاية كاليفورنيا، 23 يناير 2025 /PRNewswire/ -- يسر شركة Alamar Biosciences، الرائدة في مجال البروتيوميات (Proteomics) الدقيقة لتمكين الكشف المبكر عن الأمراض، الإعلان عن إطلاق أداة NULISAseq™ Inflammation Panel AQ، التي تضع معيارًا جديدًا في تحليل الاستجابة المناعية في الدراسات السريرية أو المُطوَّلة. لأنها مصممة لتوفير تغطية ودقة لا مثيل لهما، فإن أداة NULISAseq Inflammation Panel AQ تمكن الباحثين من اكتشاف سمات مميزة جديدة لتقدم الأمراض أو الاستجابة العلاجية من خلال القياسات الكمية المطلقة لأكثر من 150 مؤشرًا حيويًا بروتينيًا رئيسيًا من عينة واحدة.

بفضل حساسيتها الاستثنائية، تتيح أداة NULISAseq Inflammation Panel AQ الكشف عن مستويات السيتوكينات في الحالات الطبيعية والمرضية، مما يوفر منصة قوية لتتبع التغيرات المناعية، الأساسية أو ما بعد التدخلات العلاجية في المجموعات السريرية. إن هذا الحل المتطور يغير معايير الدقة في اكتشاف المؤشرات الحيوية والبحوث السريرية.

المميزات الرئيسية وفوائد أداة NULISAseq Inflammation Panel AQ:

حساسية لا مثيل لها: تتيح دقة القياس التي تفوق 99% في العينات الطبيعية للباحثين الكشف عن التغيرات الدقيقة، الأساسية أو ما بعد العلاج، لمراقبة استجابات المناعة بدقة أكبر.





نطاق ديناميكي واسع: يسمح النطاق الديناميكي بأكثر من 9 سجلات - بالقياس الكمي في آنٍ واحد لكل من البروتينات عالية الاكتفاء والبروتينات منخفضة الاكتفاء من نفس العينة، مما يضمن الاكتساب الشامل للبيانات.





قابلية تكرار عالية: إن تحقيق متوسط معامل تباين ( CV ) أقل من 10% يضمن الحصول على نتائج ثابتة وموثوقة، حتى في الدراسات السريرية الكبيرة.

قال Yuling Luo، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Alamar Biosciences: "أكبر لوحة متاحة للقياس المطلق، وتمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال البروتيوميات الدقيقة". "إن حساسيتها غير المسبوقة ونطاقها الديناميكي يوفران للباحثين الأدوات اللازمة لدفع حدود أبحاث الجهاز المناعي، مما يعزز في نهاية المطاف فهمنا للصحة والأمراض".

تم بناء أداة NULISAseq Inflammation Panel AQ على تكنولوجيا NULISA™ الحصرية لشركة Alamar Biosciences، التي تجمع بين آلية احتجاز وإطلاق مناعية مُعقدة متسلسلة حاصلة على براءة اختراع، والتسلسل الجيني المتقدم؛ لتقديم تحليل متعدد التفاعلات للبروتينات بحساسية عالية. بفضل حاجتها إلى 25 ميكرولتر فقط من العينة، تساهم أداة NULISAseq Inflammation Panel AQ في معالجة التحديات الرئيسية في الدراسات محدودة العينات، مما يجعلها مثالية للتطبيقات في مجالات الأورام، والأمراض المناعية الذاتية، والأمراض المعدية.

لمزيد من المعلومات حول أداة NULISAseq Inflammation Panel AQ، تفضل بزيارة alamarbio.com/inflamAQ.

نبذة عن شركة Alamar Biosciences, Inc.

شركة Alamar Biosciences هي شركة خاصة في مجال علوم الحياة تهدف إلى تطوير البروتيوميات الدقيقة لتمكين الكشف المبكر عن الأمراض. تعمل منصة NULISA™ المملوكة للشركة جنبا إلى جنب مع نظام ARGO™ HT بسلاسة مع أحدث التطورات في علم الجينوم لتحقيق حساسية الكشف الأتومولية أحادية الرقم، متجاوزةً بذلك إلى حد كبير أكثر تقنيات الكشف عن البروتين حساسية في السوق اليوم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .alamarbio.com

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