شركة AMN تستخدم برنامج Osmocom لتقديم أكثر من 1.5 مليار دقيقة اتصال صوتي سنوياً

لندن, 1 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- يَسر شركة AMN أن تُعلن عن توفيرها لأكثر من 1.5 مليار دقيقة اتصال صوتي سنوياً باستخدام عقدة الاتصالات اللاسلكية الخاصة بها (ARN) وبرامج Osmocom مفتوحة المصدر. تمثل هذه الكمية نصف إجمالي حركة مرور البيانات على شبكة AMN التي تغطي أكثر من 4200 محطة بث. وتلعب مواقع AMN دوراً محورياً في توصيل أكثر من 12 مليون شخص يعيشون في المناطق الريفية والنائية للغاية في جميع أنحاء إفريقيا والذين كانوا يفتقرون في السابق إلى خدمات الاتصالات.

ومن جانبها، تلتزم شركة AMN بتوفير خدمات الاتصالات لجميع المجتمعات ذات الحجم الكبير نسبياً، وتُقدم حلولاً جاهزة لمشغلي شبكات الهاتف المحمول الذين يتطلعون إلى توسيع شبكاتهم. وتتميز AMN بخبراتها الواسعة في نشر شبكات الهاتف المحمول بالمناطق الريفية، حيث تقوم بنشر آلاف المواقع كل عام. ولا تعتبر AMN شركة أبراج اتصالات تقليدية، بل تُقدم حلًا فريدًا وشاملًا يبدأ من الأبراج والطاقة ومعدات الشبكات اللاسلكية RAN المبتكرة إلى المراقبة المستمرة وتحسين الشبكة.

تُعدّ شركة AMN شركة رائدة في مجال تصنيع معدات OEM الشبكات اللاسلكية RAN منذ عام 2020، حيث استحوذت على شركة Range Networks وقامت بدمج تقنية الاتصالات اللاسلكية الخاصة بشركة Range مع البرامج مفتوحة المصدر التي طوّرتها شركة sysmocom والتي أثبتت كفائتها. تنتج شركة AMN في الوقت الحالي أربعة إصدارات من عقدة الاتصالات اللاسلكية ARN الخاصة بشركة AMN لدعم نطاقات الترددات 800 و850 و900 ميجاهرتز، وتوفر تقنيات وصول لاسلكي متنوعة (لشبكات 2G و3G و4G وقريبا لشبكات الجيل الخامس 5G).

تم نشر عقدة الاتصالات اللاسلكية الخاصة بشركة AMN في أكثر من 1400 محطة قاعدة نائية، مما يوفر تغطية الشبكة لأكثر من 4 ملايين شخص في 13 دولة. وتدير شركة AMN عدد 18 مركزًا للتحكم في الشبكات الخلوية BSCs لدعم نشر عقدة الاتصالات اللاسلكية ARN، كما تعمل جميع وحدات تحكم ARN على برنامج Osmocom مفتوح المصدر، مع إجراء ما يقارب 5 مليون دقيقة اتصال صوتي يوميًا باستخدام برنامج Osmocom.

تقوم شركة Sysmocom بتطوير برامج مفتوحة المصدر لاتصالات الهاتف المحمول. وتعدّ شركة sysmocom التي تأسست عام 2011، مطوّر رئيسي لبرنامج Osmocom الخاص بشبكات اتصال الهاتف المحمول 2G و3G، بما في ذلك نواة الشبكة وشبكة الوصول اللاسلكي. ولم تقتصر مساهمات شركة Sysmocom على ذلك، بل تُقدم منذ عام 2020 خدمات التطوير والدعم لمشروع Open5GS مفتوح المصدر الخاص بشبكات الجيل الرابع 4G EPC والجيل الخامس 5GC. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم شركة sysmocom مجموعة متنوعة من المنتجات وخدمات البحث والتطوير R&D لمشغلي شبكات الهاتف المحمول MNOs ومشغلي شبكات الهاتف المحمول الافتراضية MVNOs وكذلك مصنعي معدات الهاتف الخلوي.

وكانت شركة AMN فخورة برعاية مؤتمر Osmocom للمطورين، OsmoDevCon، الذي عُقد مؤخرًا. هذا وقام Michael Iedema، المهندس الرئيسي لشركة AMN، بتلخيص رحلة نشر الشبكات مفتوحة المصدر على نطاق واسع. ففي عرض تقديمي بعنوان "الشبكات مفتوحة المصدر هي شبكات محمول حقيقية"، أسدل Michael Iedema الستار عن رحلة استمرت أربع سنوات انطلقت من الصفر وصولًا إلى 5 ملايين دقيقة مكالمات يوميًا عبر أكثر من 1400 برج اتصالات في المناطق الريفية النائية باستخدام تقنية المصدر المفتوح.

"لعبت شركة Sysmocom دورًا داعمًا قيمًا خلال مرحلة تصميم الشبكة والعمليات الأولية للنشر والتحسين المستمر، الأمر الذي مكّن شركة AMN من نشر عقدة الاتصالات اللاسلكية الخاصة بها والتي تلبي تمامًا احتياجاتها الفريدة دون تكلفة البرامج المخصصة أو رسوم الترخيص المستمرة الباهظة. إن تطوير ونشر عقدة الاتصالات اللاسلكية ARN التي توفر خدمات الجيل 2Gو3G و4G من صندوق واحد، يعني أن بإمكاننا تقديم خدمة في أي مكان في العالم تُنافس حلول أبراج الهاتف الحضرية التقليدية". قال ذلك Mike Darcy، الرئيس التنفيذي CEO لشركة AMN.

"نحن متحمسون للغاية بقصة نجاح شركة AMN في نشر مجموعة اتصالات الهاتف المحمول مفتوحة المصدر الخاصة بنا على نطاق واسع في العديد من البلدان. ونأمل أن تحذو المزيد من قطاعات الصناعة حذوهم وترى الإمكانات الكاملة للبرامج مفتوحة المصدر في الاتصالات المتنقلة: لا احتكار للبائعين، ولا رسوم ترخيص سنوية، ولا استبدال للمعدات التي تفرضها نهاية عمر الخدمة، خاصة بالنسبة لنشر شبكات 2G و3G القديمة". قال هذه الكلمات Harald Welte، أحد مؤسسي شركة sysmocom ومديرها الإداري.

تعتزم شركة AMN الاعتماد على Osmocom لكافة عمليات النشر الجديدة، وتتمثل طموحاتها الأكبر في الوصول إلى 10,000 موقع بحلول نهاية عام 2026. تعمل شركة AMN حاليًا على إطلاق مواقع جديدة في مدغشقر وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون وتخطط للوصول إلى 5,000 موقع بحلول نهاية عام 2024.

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