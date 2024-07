AMN s'appuie sur Osmocom pour fournir plus de 1,5 milliard de minutes vocales par an

LONDRES, 4 juillet 2024 /PRNewswire/ -- AMN a le plaisir d'annoncer fournir désormais plus de 1,5 milliard de minutes vocales par an à l'aide de son propre nœud radio (ARN) et du logiciel open source d'Osmocom. Cela représente environ la moitié de l'ensemble du trafic AMN dans plus de 4 200 stations de base. Les sites AMN fournissent une connectivité cruciale à plus de 12 millions de personnes vivant dans des communautés rurales et ultra-rurales à travers l'Afrique, qui n'avaient auparavant aucun accès aux services de télécommunication.

AMN s'engage à fournir un accès aux services de télécommunications à toutes les communautés, quelle que soit leur taille, en offrant des solutions clés en main aux opérateurs de réseaux mobiles qui cherchent à étendre leurs réseaux. AMN se spécialise dans les déploiements ruraux et tire parti de son expérience considérable pour déployer des milliers de sites chaque année. AMN n'est pas une société de tours traditionnelle, mais offre une solution unique et omniprésente, comprenant les tours et l'alimentation, un équipement RAN innovant, ainsi que la surveillance et l'optimisation continues du réseau.

AMN est un équipementier pour les dispositifs RAN depuis 2020, année où il a acquis Range Networks et intégré la radio Range à un logiciel open source développé par sysmocom. AMN fabrique actuellement quatre versions du nœud radio AMN (ARN) pour prendre en charge l'utilisation des bandes 800, 850 et 900 MHz, offrant des technologies d'accès radio mixtes (2G, 3G, 4G et bientôt 5G).

Le nœud radio d'AMN a été déployé dans plus de 1 400 stations de base éloignées, fournissant une couverture réseau à plus de 4 millions de personnes dans 13 pays. AMN exploite 18 BSC afin de soutenir le déploiement de l'ARN, et tous les contrôleurs ARN fonctionnent sur Osmocom, avec environ 5 millions de minutes vocales traitées chaque jour sur le logiciel d'Osmocom.

Sysmocom développe des logiciels open source pour les télécommunications mobiles. Fondé en 2011, sysmocom est le principal développeur de l'implémentation du réseau central et d'accès radio 2G et 3G d'Osmocom. Sysmocom fournit également des services de développement et de support pour le projet Open5GS open source 4G EPC et 5GC depuis 2020. En outre, sysmocom fournit une variété de produits et de services de R&D aux ORM, aux ORMVM ainsi qu'aux fabricants d'équipements cellulaires.

AMN est fier d'avoir sponsorisé la récente conférence des développeurs d'Osmocom, OsmoDevCon. Michael Iedema, ingénieur principal d'AMN, a résumé le chemin parcouru pour déployer un réseau Open Source à grande échelle. Dans une présentation intitulée « Open Source Networks are Real Mobile Networks », Michael Iedema se penche sur les coulisses des quatre ans qui l'ont mené de zéro à cinq millions de minutes par jour sur plus de 1 400 tours dans des environnements ultra ruraux en utilisant la technologie Open Source.

« Durant toute la conception du réseau, les déploiements initiaux et l'optimisation continue, sysmocom a fourni un soutien précieux qui permet à AMN de déployer son propre nœud radio qui répond parfaitement à ses besoins uniques sans le coût important d'un logiciel sur mesure ou des frais de licence continus. Le développement et le déploiement de l'ARN, qui offre la 2G, la 3G et la 4G à partir d'un seul boîtier, nous permet d'offrir partout dans le monde des services qui rivalisent avec les solutions traditionnelles de tours urbaines ». Mike Darcy, CEO, AMN

« Nous sommes très heureux de la réussite d'AMN dans le déploiement à grande échelle de notre pile de communications mobiles open source dans de nombreux pays. Nous espérons que d'autres secteurs de l'industrie suivront leur exemple et réaliseront le plein potentiel des logiciels libres dans les communications mobiles : pas de dépendance envers les fournisseurs, pas de frais de licence annuels et pas de remplacement forcé des équipements en fin de vie, en particulier pour les déploiements 2G et 3G existants ». Harald Welte, cofondateur et directeur général, sysmocom.

AMN prévoit d'utiliser Osmocom pour tous les nouveaux déploiements et a pour ambition d'atteindre 10 000 sites d'ici à la fin de 2026. AMN déploie actuellement de nouveaux sites à Madagascar, en Côte d'Ivoire, en RDC et au Cameroun et prévoit d'atteindre 5 000 sites d'ici à la fin de 2024.

Contact avec les médias :

Jennifer Darcy

07539154300

[email protected]