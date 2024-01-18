شركة ArcelorMittal تضع ثقتها الكاملة في الحلول القوية والموثوقة للأجهزة اللوحية من Getac لتحسين الإنتاجية

الحلول الشاملة للأجهزة اللوحية F110 وA140 من Getac تدعم شركة ArcelorMittal France في تطوير التقنيات الرقمية بالإضافة إلى مساندة مساعي الشركة إلى تحسين ظروف العمل.

The fully rugged A140 tablet gives ArcelorMittal France worker the ability to access a maximum of information thanks to its 14-inch screen, and contributes to boosting their productivity for efficient, uninterrupted operations ArcelorMittal France, the world’s leading steel and mining company, has been working with Getac since 2020 and continues to place its trust in Getac's total rugged computing solutions.

إرفاين، كاليفورنيا, 18 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- تواصل شركة ArcelorMittal France، إحدى الشركات العالمية الرائدة في صناعة الصلب والتعدين، تعاونها الذي بدأ في عام 2020 مع شركة Getac، واضعه ثقتها الكاملة في الحلول المتكاملة والقوية للحوسبة من شركة Getac. ويستخدم موقع الشركة في بلدة دونكيرك الفرنسية، من أجل تنفيذ عمليات الصيانة والإنتاج، الأجهزة اللوحية القوية سالفة الذكر، فضلًا عن استخدامه لقواعد تركيب الأجهزة اللوحية ومحولات طاقة المركبات، إلى جانب الهوائيات المتصلة مباشرة بالآلات والتي يمكن التحكم بها عن بعد. وتعتبر الأجهزة اللوحية القوية طراز F110 وA140 من شركة Getacأجهزة موثوقة ومناسبة تمامًا للاستخدام في معدات مناولة المواد المعرضة للاهتزازات القوية أو الحرارة أو الغبار، بالإضافة إلى الاستخدام المكثف للشاشة.

تهدف شركة ArcelorMittal، كونها الشركة الرائدة على الصعيد العالمي في صناعة التعدين والصلب، إلى إنتاج صلب أكثر ذكاءً من أي وقت مضى يكون له تأثير إيجابي على المجتمع والكوكب. فالصلب المصنوع باستخدام العمليات المبتكرة يستهلك مقداراً أقل من الطاقة وينتج انبعاثات كربونية أقل أيضًا، إلى جانب فاعليته من حيث التكلفة، مما يتيح إمكانية إنتاج مواد صلبة نظيفة وقوية وقابلة لإعادة الاستخدام. ومن المقرر أن يدعم الصلب المخصص للسيارات الكهربائية والبنى التحتية لمشاريع الطاقة المتجددة المجتمعات في تحولها خلال العقود القادمة.

وتستفيد شركة ArcelorMittal France، من خلال الاستعانة بحلول الأجهزة اللوحية طراز F110 وA140 الشاملة من Getac على مدار السنوات الثلاث الماضية، من حلول تكنولوجيا المعلومات والملحقات على غرار قواعد تركيب الأجهزة اللوحية والشواحن والهوائيات التي يمكن التحكم بها عن بعد، بالإضافة إلى تأمين شامل يغطي الأضرار العرضية. وتشمل الحلول سالفة الذكر أيضًا رصد مشاريع الخدمات التقنية لتكييف الحلول مع الاحتياجات المتغيرة.

وبالتأكيد، يُمْكِنُ الجهاز اللوحي القوي طراز F110 من Getac مستخدمي ArcelorMittal من العمل بفعالية في بيئة تشغيل صعبة، وذلك بفضل قدرته على تخزين البيانات وقدرته الذاتية واتصاله السريع لنقل البيانات بسرعة وكفاءة.

فضلًا عما سبق ذكره، يمنح جهاز الكمبيوتر اللوحي القوي من طراز A140 لعمال شركة ArcelorMittal France القدرة على الوصول إلى أقصى قدر من المعلومات بفضل شاشته التي تأتي بحجم 14 بوصة، كما يساهم الجهاز في زيادة إنتاجيتهم من أجل إجراء عمليات فعالة ومتواصلة دون انقطاع، ويرجع هذا الأمر لتصميم البطارية المزدوجة التي تتيح إمكانية إزالتها واستبدالها بسرعة فائقة.

ومن جانبه، قال السيد Sébastien Denisselle، مدير المشروعات الرقمية بفريق عمل Decarbo التابع لموقع شركة ArcelorMittal France ببلدة دونكيرك: "لقد حَسَنَت الأجهزة اللوحة من Getac كثيرًا في توافر تطبيقات مناولة الألواح والمعدات الخاصة بنا. وفي الواقع، أزالت الأجهزة اللوحة مشاكل فقدان الشبكة المتعلقة بالمعدات، وذلك بفضل إمكانية اتصالها بشبكات 4G/5G".

وتضمن القدرة الفائقة على التواصل سالفة الذكر ألا تتعرض العمليات التشغيلية للشركة للتوقف بسبب مشاكل الاتصالات، فالاتصالات أمر أساسي في مثل هذه البيئة التشغيلية. علاوة على ذلك، تُوَفرُ الأجهزة اللوحية واجهة سهلة الاستخدام وبديهية تسهل من عملية عرض التطبيقات المختلفة واستخدامها، الأمر الذي من شأنه أن يحسن بشكل كبير من كفاءة الفرق العاملة في هذا المجال. كما تمكن سهولة استخدام الأجهزة اللوحية المشغلين من تبني تكنولوجيات جديدة بسرعة بالغة.

هذا وقال السيد Jimmy Lin، مدير شركة Getac Technology France: "نود أن نعرب عن فخرنا الكبير بدعم ArcelorMittal، إحدى أكبر المجموعات، في تحولها الرقمي ومساندة مساعيها من أجل تحسين ظروف العمل من خلال تزويد فرقها بحلول Getac المتنقلة والقوية وذات الأداء العالي".

توفر الحلول القوية من Getac التي اختارتها ArcelorMittal من شركة Getac العديد من المزايا، بما في ذلك:

استمرار توافر سبل التواصل وتحسينها بفضل شبكات 4G/5G ، وهما عنصران أساسيان لتنفيذ العمليات الصناعية دون انقطاع.

أجهزة لوحية قوية من طراز A140 بحجم 14 بوصة، مما يوفر واجهة تسهل من عملية عرض الوثائق.

أجهزة لوحية من طراز F110 و A140 توفر أيضًا مرونة في الاستخدام ومشاركة تحسين العمليات التشغيلية.

ضمان " Bumper to Bumper " شامل يغطي التلف والأضرار العرضية.

وأضاف السيد Sébastien Denisselle من شركة ArcelorMittal France قائلا: "تعتبر مرونة الأجهزة اللوحية الخاصة بشركة Getac إحدى المزايا الرئيسية التي تسعى البيئات التشغيلية المزدحمة للظفر بها. كما أن إمكانية التبادل التي توفرها الأجهزة اللوحية أثناء التشغيل، مع استمرار العمل دون انقطاع، أحد أثمن الأصول التي يمكننا امتلاكها. ويمكننا هذا الأمر من الاستجابة السريعة للاحتياجات الميدانية المتغيرة وتحسين استخدام مواردنا. وتلعب الأجهزة اللوحية من Getac دورًا رئيسيًا في تحسين إنتاجيتنا وكفاءتنا، بالإضافة إلى تعزيز قدرتنا للحفاظ على عمليات عالية الأداء، حتى في أصعب الظروف وأكثرها تطلبًا".

نبذة عن شركة Getac

شركة Getac Technology هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتنقلة المتينة وحلول الفيديو الذكية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والبرامج والكاميرات التي يمكن ارتداؤها على الجسم وأنظمة الفيديو داخل السيارة وإدارة الأدلة الرقمية وحلول تحليلات الفيديو للمؤسسات. تم تصميم حلول وخدمات Getac لتمكين الخبرات غير العادية للعاملين في الخطوط الأمامية في البيئات الصعبة. اليوم، تخدم Getac العملاء في أكثر من 100 دولة في مجالات الدفاع، والسلامة العامة، والإسعاف، والحرائق والإنقاذ، والمرافق، والسيارات، والموارد الطبيعية، والتصنيع، والنقل، والخدمات اللوجستية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي: http://www.getac.com . شارك في مدونة Getac Industry أو تابع الشركة على لينكد إن و يوتيوب .

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