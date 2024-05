شركة ARCHIPELAGO INTERNATIONAL تُعزز تواجدها في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية باعتزامها افتتاح مقرات جديدة لها وتوقيع عدة عقود وإطلاق مكاتب إقليمية جديدة في بونتا كانا

بونتا كانا، جمهورية الدومينيكان, 25 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- افتتحت شركة Archipelago International، خلال حفل إطلاق رسمي أقيم الأسبوع الماضي في بلدة بونتا كانا بحضور نائب وزير السياحة والسفير الإندونيسي، أول مكتب إقليمي لها في جمهورية الدومينيكان، وأعلنت عن توقيع عدة عقود إدارة في جمهوريتي الدومينيكان والمكسيك.

New Corporate office at Punta Cana Dominican Republic

أعلنت شركة Archipelago International، التي تتخذ من إندونيسيا مقراً لها وهي أكبر مجموعة خاصة لإدارة الفنادق في جنوب شرق آسيا، اليوم عن تفاصيل توسعها في المنطقة ونشر علاماتها التجارية وخدمات الإدارة وشركة تطوير التكنولوجيا الفندقية، Sentinel Tech، وذلك بافتتاح مكتبها الإقليمي الجديد في جمهورية الدومينيكان. وقد شهد حفل الافتتاح حضور مستثمرون ومطورون بارزون في قطاع السفر والسياحة، بالإضافة إلى كبار ممثلي حكومتي إندونيسيا وجمهورية الدومينيكان.

نيابة عن مجلس إدارة شركة Archipelago International، سلط السيد Gerard Byrne، العضو المنتدب للشركة، الضوء على تاريخ الشركة الذي يمتد على مدار 27 عامًا، منذ بداياتها المتواضعة في جاكرتا بإندونيسيا إلى موقعها الحالي الذي يدير أكثر من 270 فندقًا عاملاً (45,000 غرفة) وقائمة بأكثر من 80 فندقًا (16,000 غرفة) عبر 15 دولة و5 قارات. وأوضح كيف أن روح المجموعة القوية التي تضمن تجربة سلسة للعملاء بدءًا من الحجز وحتى المراجعة، ومعايير الخدمة الآسيوية رفيعة المستوى، وتبني نهج التحسين المستمر (المستوحي من فلسفة Kaizen اليابانية)، والاستثمار طويل الأجل في الحلول التكنولوجية، هي أسباب رئيسية لكل من نجاحها على المستوي المحلي ونموها على الصعيد الدولي. هذا وفي شرحه لقصة نجاح استراتيجية التوسع الدولي لشركة Archipelago، صرح قائلًا: "نحن نقدم للمالكين والمطورين والمستثمرين حلولًا مُعتمدة ومُجربة ثبت جدواها لإدارة علامتهم التجارية ولتشغيل أصولهم الفندقية وبديلة لحلول العلامات التجارية العالمية الأخرى وبسعر أقل بكثير منها. لقد قمنا بتطوير حلول تكنولوجية مصممه من قبل أصحاب الفنادق لخدمة أصحاب الفنادق. إن معايير الخدمة الآسيوية الشهيرة الخاصة بنا وحلول التكنولوجيا الرائدة والمرونة كشركة مستقلة تميزنا عن باقي المنافسين. بالإضافة إلى ذلك، لقد قمنا بإحداث تغييرًا جذريًا في نهج العلاقة بين المالك والمشغل، وذلك من خلال بناء نماذج شراكات تشغيلية جديدة بطريقة أكثر إنصافًا للمالك مقارنة بالنماذج ذات الرسوم المرتفعة التي كانت سائدة في الماضي".

بعد كلمة السيد Byrne، تحدث السيد Jose Luis Leonardo، نائب رئيس شركة Archipelago International في منطقة الأمريكتين، عن تفاصيل عملياتهم الحالية في منطقة الأمريكتين. وقال: "لقد تطورنا، منذ افتتاح منتجعنا الأول في المنطقة عام 2019، منتجع Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort & Spa، بالجمهورية الكوبية، ليصبح لدينا اليوم خمسة فنادق (3,242 غرفة) قيد التشغيل، وجميعها تحقق المركز الأول عند مقارنتها بالوجهات السياحية المشابهة. وفي الاثني عشر شهرًا القادمة، سنفتتح فندقًا واحدًا في كوبا، وأربعة فنادق وشقق فندقية في جمهورية الدومينيكان، واثنين في المكسيك. وهم فندق Aston Panorama Hotel، بالعاصمة الكوبية هافانا (320 غرفة)، وفندق Reserva Real by Harper، في بلدة بونتا كانا (187 غرفة)، وكذلك Aston Rubí City Suites، بالعاصمة سانتو دومينجو (179 غرفة)،

فضلًا عن منتجعGrand Aston Punta Cana Beach Resort & Spa (170 غرفة)، والغرف الفندقية Aston Bocettos City Suites، بالعاصمة سانتو دومينجو (126 غرفة)، وفندق Aston Puebla Hotel، بمدينة بويبلا المكسيكية (105 غرفة)، وIIk Tulum by Aston بمدينة تولوم المكسيكية (104 غرفة)".

وفيما يتعلق بعقود الإدارة الجديدة الكبرى في جمهورية الدومينيكان، فقد أعلن السيد Leonardo عن مشاريع تشمل فندق ومنتجعات Grand Aston Larimar City Golf Hotel & Residences، في بلدة بونتا كانا (228 غرفة)، وفندق ومنتجعات Grand Aston Cáicu Coral Golf Hotel & Residences، في بلدة بونتا كانا (669 غرفة)، إلي جانب Riviera Bay by Aston، في كانا باي (110 غرفة)، وHarbor Bay by Aston، في حي كاب كانا (186 غرفة)، وJuanillo Hills by Aston، في حي كاب كانا (60 غرفة)، وكذلك فندق Aston Piantini Boutique Hotel، بالعاصمة سانتو دومينجو (144 غرفة)، وأبراج Aston Towers Larimar City، في بلدة بونتا كانا (432 غرفة)، وParadise Tower by Harper، في بلدة بونتا كانا (144 غرفة)، فضلًا عنHarper Paradise Punta Cana (135 غرفة)، وفندق ومنتجعات Aston Arts Hotel & Residences، في بلدة بونتا كانا (368 غرفة)، وThe Alana Experience Punta Cana (530 غرفة).

وقد امتدت عقود الإدارة الجديدة لتشمل المكسيك أيضًا، حيث تم الإعلان عن عدة مشاريع تشمل Grand Aston Tulum (153 غرفة)، وفندق ومنتجعات Aston Naomi Boutique Hotel & Residences، بمدينة بلايا ديل كارمن (246 غرفة)، ومنتجع Zonna Beach Resort & Residences، بمدينة بلايا ديل كارمن (257 غرفة)، وفندق ومنتجعات The Alana Hotel & Residences، بمدينة بلايا ديل كارمن (376 غرفة). وأضاف معلقًا: "لطالما اشتهرت فنادق Aston بأنها فنادق "موثوقة" بين عملائنا في منطقة جنوب شرق آسيا، ونحن سعداء بأن المالكين والمستثمرين والمطورين في أمريكا اللاتينية ليسوا متحمسين فقط لإفتتاح فنادق ومنتجعات Aston في جمهورية الدومينيكان والمكسيك ولكن أيضًا لأننا نقدم علامات تجارية جديدة وحلول تكنولوجية وكذلك حلول لنماذج الأعمال من أجل فنادقهم ومنتجعاتهم وشققهم الفندقية ووحداتهم السكنية ذات العلامات التجارية في جميع الفئات. لقد أبدت حكومة جمهورية الدومينيكان تفانيًا جديرًا بالثناء في تعزيز بيئة مواتية للأعمال ومناخ اقتصادي يشجع النمو في قطاع السفر والسياحة. لقد أثر هذا الالتزام بشكل كبير على قرارنا بإنشاء ثاني مكتب إقليمي للشركة في بلدة بونتا كانا. كما نخطط لفتح مكاتب إقليمية جديدة بالعاصمة سانتو دومينجو ومدينة بلايا ديل كارمن من أجل تعزيز قدراتنا التشغيلية".

نبذة عن شركة Archipelago International

تُعد شركة Archipelago International أكبر مجموعة خاصة لإدارة الفنادق في منطقة جنوب شرق آسيا، ولديها أكثر من 45,000 غرفة في أكثر من 200 موقع في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية. كما تمتلك الشركة محفظة سريعة التوسع في منطقة الأمريكتين مع 5 فنادق ومنتجعات قيد التشغيل (3242 غرفة) وقائمة تطوير تضم أكثر من 9500 غرفة عبر أكثر من 30 مشروع مخطط تنفيذه في قادم الأيام. توفر الشركة حلول الضيافة والتكنولوجيا المتقدمة للفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية ذات العلامات التجارية من خلال علاماتها التجارية الـ 12 الحائزة على جوائز، وهي Aston وAston Collection Hotels وHuxley وAlana وAvanika وfavehotel وHarper وQuest وHotel Neo وKamuela وNordic وPowered by Archipelago. تتوزع هذه العلامات التجارية في قطاعات سوق مختلفة، بدءًا من الفنادق الاقتصادية إلى الفنادق الفاخرة والمنتجعات والوحدات السكنية ذات العلامات التجارية.

كان تركيزها المستمر على التكنولوجيا والأنظمة، إلى جانب مرونتها وانسيابيتها التي توفرت لها بسبب كونها شركة مستقلة، وكذلك تنوع علامات الفنادق من العوامل الرئيسية في نجاحها وتوسعها في قطاع الفنادق.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2421467/DominicanRepublic.jpg