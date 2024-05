ARCHIPELAGO INTERNATIONAL MEMPERLUAS EKSPANSI DI KARIBIA DAN AMERIKA LATIN DENGAN PEMBUKAAN KANTOR PERWAKILAN DI PUNTA CANA DAN PENANDATANGANAN KONTRAK BARU

Archipelago International, yang berkantor pusat di Indonesia dan merupakan grup manajemen hotel swasta terbesar di Asia Tenggara, telah mengumumkan rincian ekspansinya di wilayah tersebut dan peluncuran merek-merek, layanan manajemen, serta perusahaan pengembangan teknologi perhotelan, Sentinel Tech, dalam pembukaan kantor pusat barunya di Republik Dominika. Selain perwakilan senior dari pemerintah Indonesia dan Republik Dominika, acara pembukaan tersebut juga dihadiri oleh investor dan pengembang terkemuka dari sektor perjalanan dan pariwisata.

Gerard Byrne, Managing Director Archipelago International, menceritakan perjalanan perusahaan dari awal yang sederhana di Jakarta, Indonesia, hingga statusnya saat ini yang mengelola lebih dari 270 hotel (45.000 kamar) dengan pipeline lebih dari 80 hotel tambahan (16.000 kamar) di 15 negara dan lima benua. Byrne menekankan komitmen perusahaan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang mulus, menjaga standar layanan Asia yang tinggi, dan terus meningkatkan melalui filosofi Kaizen. Ia menyatakan, "Fokus kami pada solusi teknologi inovatif, yang dirancang oleh pelaku perhotelan untuk pelaku perhotelan, serta model operasi independen yang fleksibel telah menjadi pendorong utama kesuksesan domestik dan internasional kami. Kami menawarkan pemilik, pengembang, dan investor solusi branding dan operasional alternatif yang terbukti untuk aset perhotelan mereka dengan harga yang kompetitif, membedakan kami dari merek global lainnya."

Perkembangan di Amerika

Jose Luis Leonardo, Wakil Presiden - Wilayah Amerika Archipelago International, menjelaskan rincian operasi mereka di Amerika. "Sejak membuka resort pertama kami di wilayah ini pada tahun 2019, Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort & Spa, Kuba, kami telah berkembang menjadi memiliki lima hotel (3.242 kamar) yang beroperasi saat ini, semuanya mencapai posisi No.1 di tujuan masing-masing. Dalam dua belas bulan ke depan, kami akan membuka satu hotel di Kuba, empat hotel dan kondotel di Republik Dominika, dan dua di Meksiko. Hotel-hotel tersebut adalah Aston Panorama Hotel, Havana (320 kamar), Reserva Real by Harper, Punta Cana (187 kamar), Aston Rubí City Suites, Santo Domingo (179 kamar), Grand Aston Punta Cana Beach Resort & Spa (170 kamar), Aston Bocettos City Suites, Santo Domingo (126 kamar), Aston Puebla Hotel, Puebla (105 kamar), dan IIk Tulum by Aston, Tulum (104 kamar)".

Dalam hal penandatanganan besar baru untuk Republik Dominika, Mr. Leonardo mengumumkan Grand Aston Caicú Coral Golf Hotel & Residences, Punta Cana (669 kamar), Poseidonia by Aston, Cana Bay (1.319 kamar), Riviera Bay by Aston, Cana Bay (110 kamar), Harbor Bay by Aston, Cap Cana (186 kamar), Juanillo Hills by Aston, Cap Cana (60 kamar), Aston Piantini Boutique Hotel, Santo Domingo (144 kamar), Aston Towers Larimar City, Punta Cana (432 kamar), Paradise Tower by Harper, Punta Cana (144 kamar), Harper Paradise Punta Cana (135 kamar), Aston Arts Hotel & Residences, Punta Cana (368 kamar), The Alana Experience Punta Cana (530 kamar), dan Grand Aston Larimar City Golf Hotel & Residences, Punta Cana (354 kamar) (segera ditandatangani).

Penandatanganan baru di Meksiko termasuk Grand Aston Tulum (153 kamar), Aston Naomi Boutique Hotel & Residences, Playa Del Carmen (246 kamar), Zonna Beach Resort & Residences, Playa Del Carmen (257 kamar), dan The Alana Hotel & Residences, Playa Del Carmen (376 kamar).

Rencana Masa Depan

Leonardo menyoroti pengakuan yang meningkat terhadap hotel Aston di Amerika Latin, menyatakan, "Hotel Aston telah lama dipercaya oleh pelanggan di Asia Tenggara. Kami sangat senang bahwa pemilik, investor, dan pengembang di Amerika Latin antusias dengan ekspansi kami ke Republik Dominika dan Meksiko. Kami memperkenalkan merek baru, teknologi canggih, dan solusi model bisnis inovatif untuk hotel, resor, condotel, dan residensi bermerek di semua segmen".

Ia juga mengakui lingkungan bisnis yang mendukung di Republik Dominika, yang telah menjadi faktor penting dalam keputusan Archipelago International untuk mendirikan kantor regional kedua di Punta Cana, dengan rencana untuk kantor tambahan di Santo Domingo dan Playa Del Carmen guna meningkatkan kemampuan operasional.

Ekspansi ini menandai tonggak penting dalam strategi pertumbuhan internasional Archipelago, memperkuat kehadirannya di Karibia dan Amerika Latin, serta menunjukkan komitmennya untuk memberikan pengalaman perhotelan yang luar biasa secara global.

Tentang Archipelago International

Grup perhotelan swasta terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih dari 45.000 kamar dan residence di lebih dari 200 lokasi di seluruh Asia Tenggara, Karibia, Timur Tengah, dan Oseania. Perusahaan hotel terpercaya dengan rekam jejak panjang dan portofolio dari 12 merek pemenang penghargaan termasuk Aston, Aston Collection Hotels, Alana, Huxley, Kamuela, Harper, Quest, Hotel NEO, fave, Nordic, Avanika, dan Powered by ARCHIPELAGO.

