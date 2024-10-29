شركة Arctech تَحصُل على مشروع طاقة شمسية بقُدرة 2.3 جيجاواط في السعودية، وتتجاوز 15 جيجاواط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

شيامن، الصين, 29 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- وقعت شركة آركتيك، الرائدة عالميًا في حلول تتبع وتركيب الطاقة الشمسية، مؤخرًا اتفاقية توريد كبيرة لنظام التتبع الشمسي أحادي المحور من طراز SkyLine II مع شركة مجموعة الصين لهندسة الطاقة. بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم آركتيك بتوريد 2.3 جيجاوات من أجهزة التتبع الشمسي SkyLine II لمشروع PIF4-Haden المملوك لشركة أكوا باور. تعزز هذه الصفقة الأخيرة من مكانة آركتيك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تدفع محفظتها لتتجاوز علامة مميزة تصل إلى 15 جيجاوات.

Signing Ceremony of the 2.3GW Project

يتميز موقع المشروع بالطبيعة الصحراوية الشاسعة، ويواجه بشكل متكرر أحداث رياح شديدة. ومع ذلك، بفضل آلية الدفع المتزامنة متعددة النقاط الرائدة، يمكن لـ SkyLine II العمل بكفاءة في ظل هذه الظروف الصعبة.

تمكّن هذه الآلية SkyLine II من الوقوف أفقيًا بشكل آمن، مع إمكانية تحمل سرعة الرياح حتى 22 متر/ثانية. هذا لا يضمن فقط متانة النظام، بل يعزز بشكل كبير توليد الطاقة ويحسن العائد الإجمالي على الاستثمار طوال فترة تشغيل المحطة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح التصميم المعياري لـ SkyLine II إمكانية تحكم مرنة بالقياسات ضمن النظام الواحد، مما يحسن من كفاءة استخدام الأراضي ويقلل من التكاليف المرتبطة بتركيب المحطات الشمسية.

يعتبر هذا المشروع مبادرة لإستجابة "رؤية السعودية 2030". ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل بحلول أوائل عام 2027. عند اكتماله، يُقدر أن يولد حوالي 156.189 مليار كيلووات ساعة على مدى 25 عامًا، وهو ما يعادل تقليل نحو 147 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

منذ بدء عملياتها المحلية في عام 2017، توسعت آركتيك لتشمل مكتبين في دبي، الإمارات العربية المتحدة والرياض، المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مصنع في جدة، المملكة العربية السعودية. تقدم الشركة الآن خدمات شاملة مصممة خصيصًا للعملاء في الشرق الأوسط، بما في ذلك الدعم الفني، وسلسلة التوريد، وخدمات ما بعد البيع، وقدرات التشغيل والصيانة المحلية، واستراتيجيات التسويق للعلامة التجارية. وبالنظر إلى المستقبل، تستعد آركتيك للمساهمة بشكل أكبر في "رؤية السعودية 2030" من خلال استراتيجياتها المعززة للتوطين وخدماتها الشاملة والمتميزة.

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