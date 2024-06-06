شركة Assembly تَقوم بترقية Moyosore Fagunwa إلى منصب رئيس قسم البيانات والتحليلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA

تُعزز هذه الترقية قيادية وكالة Stagwell (STGW) في حلول البيانات والتحليلات المتقدمة في المنطقة.

Assembly Promotes Moyosore Fagunwa to MENA Head of Data & Analytics

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- يَسر شركة Assembly، وهي وكالة إعلامية عالمية متعددة القنوات، أن تعلن عن ترقية Moyosore Fagunwa إلى منصب رئيس قسم البيانات والتحليلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA. في هذا الدور الجديد، سيقود Moyo الاتجاه الاستراتيجي لمبادرات البيانات، ودمج التحليلات المتقدمة وتقنيات علم البيانات عبر مشاريع العملاء لتعزيز صنع القرار القائم على البيانات وتقديم حلول مبتكرة في مشهد القياس المتطور باستمرار. تُسلط ترقية Moyo الضوء على تفاني الوكالة في تعزيز الشراكات طويلة الأمد مع أفضل المواهب ومهمتها في أن تظل رائدة في حلول البيانات والتحليلات المتقدمة.

مع أكثر من عشر سنوات من الخبرة في علوم البيانات والتحليلات، تتضمن خبرة Moyo نمذجة البيانات المتقدمة والتحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتحويل البيانات المعقدة إلى رؤى قابلة للتنفيذ، وقد عمل مع العديد من العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى المستوى الدولي مثل الفطيم للسيارات، والطاير، وLandmark، ومجموعات الشايع، وأرامكو السعودية، وWGACA، وInternaxx.

"يُسعدني أن أتولى منصب رئيس قسم البيانات والتحليلات في Assembly، حيث تتيح لي هذه الفرصة الاستفادة من شغفي بالنتائج المستندة إلى البيانات والتزامي بالابتكار، وأتطلع إلى قيادة فريقنا الموهوب، وتطوير قدراتنا، وتحقيق نتائج مؤثرة لعملائنا"، وفق قول Moyo.

وأضاف فيصل دين، الرئيس التنفيذي لشركة Assembly في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA: "يسعدني للغاية أن أرى Moyo يحصل على ترقية يستحقها عن جدارة بينما يواصل قيادة التميز في كل ما نقوم به، إن فهمه العميق للبيانات والتحليلات، إلى جانب سعيه لبناء أفضل الحلول لعملائنا هما شهادة على نمونا الملحوظ في هذا المجال."

يعمل Moyo في منصبه الجديد على تطوير وتنفيذ استراتيجية البيانات الشاملة، وإدارة فريق التحليلات لدفع تطوير ونشر نماذج التحليلات وأدوات ذكاء الأعمال، وتعزيز الثقافة القائمة على البيانات داخل Assembly وبين عملائها، وسيكون مسؤولًا أيضًا عن اختيار وتنفيذ التقنيات والبرامج المناسبة لجمع البيانات وتخزينها وتحليلها وتصورها لتلبية احتياجات النمو الحالية والمستقبلية ورضا العملاء.

يمثل هذا الإعلان علامة بارزة في مهمة Assembly المستمرة لقيادة حلول البيانات والتحليلات المتقدمة، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في السوق في المنطقة.

نبذة عن وكالة ASSEMBLY في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وكالة إعلامية عالمية رائدة متعددة القنوات تضم 26 مكتبًا على مستوى العالم، تُعد شركة Assembly في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA مركزًا إقليميًا سريع النمو يضم أكثر من 230 خبيرًا محليًا، للاستفادة من الفهم العميق للسوق لدفع النمو لأفضل العلامات التجارية في المنطقة. تُمثل وكالة Assembly MENA أكثر من 20 جنسية، بما في ذلك أكثر من 100 متحدث باللغة العربية، مما جعلها تمتلك فريقًا ثقافيًا متنوعًا قادرًا على تقديم حلول مصممة خصيصًا تتمتع بصدى جيد في أوساط الجماهير المحلية، وتتمتع وكالة Assembly، من خلال مكاتبها في كل من دبي والقاهرة والرياض، بموقع استراتيجي لخدمة عملائها عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك قطاع البيع بالتجزئة وقطاع السيارات وقطاع العملات الرقمية إلى جانب قطاع العقارات وقطاع التكنولوجيا وكذلك قطاع الصرافة والتمويل، مع سجل حافل يجمع بين الرؤى القائمة على البيانات والمواهب الاستثنائية والتكنولوجيا المبتكرة لتقديم قدرات إعلامية عالمية متكاملة تولد الأداء وتحفز نموًا كبيرًا في الأعمال. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة assemblyglobal.com.

للتواصل الاعلامي:

Jess Santini، نائبة رئيس قسم التسويق العالمي

[email protected]

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