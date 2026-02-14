شركة AW Education International تتوسع إلى المملكة العربية السعودية، في شراكة تؤسس مركزًا إقليميًا لدعم التعليم العابر للحدود في الشرق الأوسط

بكين, 14 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- في 5 فبراير 2026، أعلنت AW Education International عن شراكة في بكين مع الدكتور أحمد، الملحق الثقافي والتعليمي السابق للمملكة العربية السعودية في الصين، وعبدالله، المدير التنفيذي ورئيس مؤسسة تعليمية سعودية رائدة. لقد أبرمَ الطرفان رسميًا تعاونًا طويل الأمد، وأكدا خططهما لتأسيس AW Education Saudi Arabia.

تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة التوسع العالمي لـ AW Education International، وتعكس تحولًا من نهج التوسع الخارجي إلى المشاركة التعليمية المحلية ثنائية الاتجاه. ستكون المملكة العربية السعودية المقر الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، مما يعزز قدرة AW Education على خدمة العائلات ذات الثروة المالية العالية في مختلف أنحاء المنطقة بشكلٍ أفضل.

بناء مركز إقليمي للتعليم في المملكة العربية السعودية

تمثل المملكة العربية السعودية حجر الزاوية في خطة AW Education International لافتتاح عشرة فروع دولية خلال العقد المقبل. أعرب الشريك السعودي عن دعمه القوي لنموذج خدمات AW Education الموجّه للعائلات ذات الثروة المالية العالية، مشيرًا إلى خطط لإعادة إنتاج عناصر من هذا النهج في دول الخليج.

وعلى عكس جهود التوسع السابقة، سيركّز المكتب السعودي على التوطين المُتعمق — من خلال تطوير حلول تعليمية مخصّصة تلبي الاحتياجات المحددة للأُسر السعودية.

بالاستفادة من أكثر من عشرين عامًا من الخبرة في الاستشارات التعليمية العالمية، ستجمع AW Education بين شبكاتها من الجامعات الدولية مع رؤية السوق المحلية. وسيدعم الفرع السعودي الطلاب المحليين الراغبين في استكمال تعليمهم العالي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، إلى جانب تسهيل التبادل الأكاديمي مع الصين. من خلال تشجيع الطلاب السعوديين على استكشاف الجامعات الصينية — ودعم المؤسسات التعليمية الصينية في توسيع شراكاتها داخل دول الخليج — تسعى AW Education إلى تعزيز حراك أكاديمي أكثر توازنًا وتبادلية.

تعزيز الخدمات للطلاب الدارسين في الصين

إن مناطَ التركيز الرئيسي لهذه الشراكة هو تطوير إطار دعم شامل للطلاب خاصةً الطلاب السعوديون الذين يواصلون دراستهم في الصين. وستقوم AW Education بتشكيل فريق محلي مُخصص لتقديم دعم متكامل، يشمل: الإعداد اللغوي، واختيار الجامعة والتخصص، والإرشاد في إجراءات القبول، وخدمات الانتقال داخل الدولة.

بالنسبة للطلاب الذين يستهدفون المؤسسات الغربية، فستوفر AW حلولًا متكاملة تجمع بين الإعداد الأكاديمي، وإستراتيجية التقديم، وخدمات الدعم في الخارج لضمان تجربة تعليمية دولية سلِسة.

ربط التعليم بالتنمية الاقتصادية

إلى جانب خدمات إلحاق الطلاب بالمؤسسات التعليمية، ستتعاون AW Education Saudi Arabia مع الجهات الحكومية والجامعات وشركاء القطاع الخاص لربط المبادرات التعليمية بالأولويات الاقتصادية الأوسع. وتعتزم الشركة تسهيل شراكات بين جامعات صينية رائدة ومؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عُمان.

بالإضافة إلى ذلك، ستستكشف AW Education شراكات في مجال الخدمات المالية بهدف جعل الدراسة الدولية أسهل، بما في ذلك حلول تقسيط الرسوم الدراسية. تخطط الشركة أيضًا لتطوير مسارات انتقال من الدراسة إلى سوق العمل من خلال ربط الخريجين بالشركات الصينية العاملة في الشرق الأوسط، دعمًا لنقّل المواهب ولتنمية القوى العاملة الإقليمية.

مُستقبلًا، ستتخذ AW Education من المملكة العربية السعودية نقطة انطلاق لتعميق مشاركتها في الشرق الأوسط، وتعزيز شراكاتها مع الجامعات، وبناء منصة تعليم دولي مُخصصة تجمع بين الرؤية العالمية والفهم المحلي. ومن خلال هذه الجهود، ستدعم الشركة التبادل التعليمي المستمر بين الصين والمملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي الأوسع.

