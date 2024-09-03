شركة Azentio Software الرياديّة والقياديّة في تكنولوجيا التأمين الأكثر حداثة تستحوذ على الملكيّة الفكريّة وأصول أخرى من Pysurance و iMOTOR القائمتين في الكويت

إنّ مزوّد البرمجيّات الرائد في السوق Azentio يعزّز عروضه في مجال التأمين عبر الإستحواذ على حزمة تكنولوجيّة حديثة ومتطورّة

سنغافورة، 3 أيلول/سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- - أعلنت شركة Azentio Software، وهي شركة رائدة في توفير حلول البرمجيّات الشاملة والمتخصّصة في قطاع البنوك والخدمات المالية والتأمين، اليوم عن إتمام عمليّة الإستحواذ على أصول البرمجيّات والملكيّة الفكريّة منiMOTOR و Pysurance الكويتيتين المتخصصتين في المنتجات البرمجيّة. وستتيح بالتالي هذه الإستحواذات لشركة Azentio إعادة صياغة مستقبل برمجيّات التأمين من خلال بناء الجيل القادم من هذه البرمجيّات على أُسس تكنولوجيا مبتكرة ومتطوّرة مع قدرات هائلة في مجال الذكاء الإصطناعي والتعلّم الآلي.

Azentio leads insurance technology modernization through acquisition of intellectual property and other assets of Kuwait-based Pysurance and iMOTOR

كما توقّعت شركة McKinsey أنّ حوالى 50٪ من معالجة المُطالبات ستصبح مؤتمتة بحلول عام 2030. ومع منصّةiMOTOR ، وهي وحدة صلبة وقويّة لأتمتة المطالبات، تهدف شركة Azentio إلى توسيع عروضها الرائدة في مجال التأمين من خلال مساعدة شركات التأمين على أتمتة عمليّات سير العمل في معالجة المطالبات وتبسيطها، ممّا يحقّق تحسينات في الكفاءة التشغيليّة ويحدّ بشكل ملحوظ من التكاليف. وتُعَد أتمتة المطالبات إحدى أهمّ التطوّرات الحديثة في تكنولوجيا التأمين وإحدى المكونّات الأساسيّة لعمليات التأمين الحديثة. فإنّ هذا الاستحواذ سيضيف قيمة كبيرة لقاعدة عملاء Azentio الموسّعة، حيث سيساعد شركات التأمين على أتمتة عمليّات سير العمل في معالجة المطالبات وتبسيطها، ممّا يؤدي إلى تحسين تجربة العملاء وزيادة الإنتاجيّة وتعزيز الكفاءة والدقّة.

كذلك، مع توقّع أن تُحدث تقنيّات الذكاء الإصطناعي والتعلّم الآلي ثورة في صناعة التأمين، لم يكن الإنتقال من الأنظمة القديمة إلى برمجيّات التأمين من الجيل التالي أكثر أهميّة من اليوم. ومن خلال الإستحواذ على الملكيّة الفكريّة وخدمات التكنولوجيا من Pysurance، وهي منصّة سحابيّة متقدّمة تمّ إنشاؤها خصيصًا لصناعة التأمين وتعتمد على البرمجيات كخدمة SaaS، ستقوم شركة Azentio ببناء مستقبل برمجيّات التأمين، ممّا يسهّل على شركات التأمين الإنتقال من الأنظمة القديمة إلى منصّة جاهزة للذكاء الإصطناعي والتعلّم الآلي من الجيل التالي. وبفضل تحديث التكنولوجيا الأساسيّة المتاحة لمزوّدي خدمات التأمين الرئيسيين، يمكن للعملاء تحسين قدراتهم في اتخاذ القرار، وزيادة الإنتاجية، واحتضان أحدث الإبتكارات التكنولوجية لاتخاذ قرارات تجارية أكثر دقّة وذكاءً.

قال سانجاي سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة Azentio ،"نحن في Azentio متحمّسون للغاية لدورنا في إعادة صياغة مستقبل برمجيات التأمين، من خلال دمج معرفتنا العميقة في هذا المجال مع أحدث وأكثر المنصات التكنولوجية ابتكارًا. ضف على ذلك، أنّ القدرات المتقدّمة للذكاء الإصطناعي والتعلّم الآلي التي سنبني عليها بعد هذا الإستحواذ على الملكيّة الفكريّة وأصول البرمجيّات؛ ستتيح لنا تقديم الجيل التالي من البرمجيّات المتطوّرة لعملائنا في مجال التأمين. كذلك، سيساعد العمق التقني المعزّز ضف إلى الفرص المستقبليّة لمنتجاتنا في تحقيق رؤيتنا من خلال إحداث ثورة في إبتكارات شركات التأمين وطريقة استهلاكها للبرمجيات. إذ، ستشكّل هذه الخطوة تحوّلًا جوهريًّا في كيفيّة مساهمة التكنولوجيا في تحقيق قيمة إضافيّة لعملائنا".

كما علّق طاهر الخطيب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Pythys، قائلاً: "نحن نبدي رغبة شديدة مملوءة بالحماس لعثورنا على بيئة جديدة حاضنة لأنظمتنا البرمجيّة في شركة.Azentio وذلك، لما يمثّله هذا الإستحواذ من مزيج مثالي بين حزم التكنولوجيا البرمجية الحديثة والخبرة العميقة في مجال التأمين. ونحن نؤمن بشدّة أنّ هذا الدمج سيساعدنا على تجاوز حدود ما يمكن أن تحققه التكنولوجيا في هذا المجال".

وأخيراً، صرّح علي عباس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ iMOTOR، قائلاً: "إنّ إهتمام شركةAzentio بمنصتنا هو خطوة مهمّة جدًا لنا. وذلك لكوننا نعتقد أنّ الخبرة الراسخة والعميقة التي تتمتّع بها شركة Azentio في صناعة تكنولوجيا التأمين تتماشى تمامًا ورؤيتنا المستقبليّة، وأننا معًا يدًا بيد سنشكّل قوّة عُظمى. فمن خلال دمج تقنياتنا الحديثة، لن نعزّز الكفاءة ونرتقي بتجربة العملاء فحسب، بل أيضًا سنحدث تحوّلًا حقيقيًّا في منحنى التكنولوجيا في صناعة التأمين. وبالتالي، نحن متحمّسون وجاهزون لهذه الرحلة، ونثق تمامًا بأنّ هذه الشراكة ستدفع بالابتكار التكنولوجي قُدمًا وستنعكس إيجابيًا على عملائنا".

نبذة عن الشركة

تأسّست شركة Azentio Software في عام 2020 في سنغافورة، وقد تمّ فصلها عن شركات i Infotech3 وCandela Labs وBeyontec Technologies و.Path Solutions تقدّم شركة Azentio Software منتجات وخدمات برمجية حيويّة ورئيسيّة لعملائها في قطاعات مختلفة منها البنوك والمؤسسات المالية والتأمين. ولدى Azentio أكثر من 800 عميل في أكثر من 60 دولة، كما تتضمّن فريق عمل يتجاوز عدده الـ2,300 موظف في مكاتبها المنتشرة في 12 دولة (وعددها في تزايد) على مستوى العالم، وتملكها بالكامل صناديق استثمارية تديرها أباكس وتقدم لها المشورة.

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