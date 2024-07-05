شركة Azentio تُوسع فريقها القيادي من خلال تعيِينَين جَديدين

النساء تحتل الصدارة بينما تُرحب Azentio بكل من Aarthi Ramesh وEmma Foley

سنغافورة

5 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Azentio Software Azentio")")، وهي شركة رائدة في مجال البرمجيات الشاملة والمتخصصة في قِطاع الخدمات المالية والخدمات المصرفية BFSI))، عن تعيين Aarthi Ramesh في منصب كبيرة مسؤولي العملاء وEmma Foley في منصب كبيرة مسؤولي التسويق.

Azentio expands its leadership team with 2 new appointments

تَنضم Ramesh إلى Azentio مع أكثر من عقدين من الخبرة في صناعة تكنولوجيا المعلومات، سواء في مجال الخدمات أو مجال البرمجيات كخدمة SaaS، وقد شَغلت مؤخرًا منصب نائب الرئيس في Freshworks، حيث أدارت مجموعة كبيرة من الحسابات الإستراتيجية في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، وقد ساهمت بشكل كبير، خلال هذه الفترة، في نمو الشركة، بما في ذلك منصب رئيس عمليات استراتيجيات دخول السوق GTM، حيث لعبت دورًا محوريًا في توسيع نطاق وظيفة العمليات ومواءمتها مع أهداف الاكتتاب العام للشركة. قبل انضمامها إلى Freshworks، قضت Aarthi فترة طويلة ناجحة مع شركة Cognizant كمدير تنفيذي عالمي للعمليات لوِحدة أعمال كبيرة.

ستُركز Ramesh في Azentio في المقام الأول على تحقيق التميز في نجاح العملاء، ومن خلال دورها، ستضمن Aarthi رضا العملاء والحفاظ عليهم من خلال الإشراف على جميع الأنشطة الموجهة للعملاء، ويتضمن ذلك إدارة فرق نجاح العملاء وخدمات الدعم واستراتيجيات تجربة العملاء لضمان الإعداد السَلِس والاعتماد والمشاركة المستمرة مع مجموعة منتجات Azentio.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قالت Aarthi: "يسعدني الانضمام إلى Azentio وقيادة جهودنا نحو تحقيق التركيز الكامل على العملاء، وبفضل خبرتي الواسعة في كل من المنتجات والخدمات والتفاني في تحقيق نجاح العملاء، أثق أنني أستطيع تحقيق منفعة كبيرة لكل من أعمالنا وعملائنا."

تتمتع Foley بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال التسويق بين الشركات والتي تركز بشكل أساسي على مجال التكنولوجيا في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والأسواق الأوروبية. شَغلت Foley مؤخرًا منصب رئيس قسم التسويق لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة Temenos، وتهتم ببناء فِرق عالية الأداء لدفع نماذج التسويق التحويلية، ومن المتوقع أن تَلعب خبرتها في الاستفادة من تحليلات البيانات لتعزيز كفاءة وفعالية التسويق دورًا محوريًا في تشكيل استراتيجيات التسويق لشركة Azentio في المستقبل.

وسينصب تركيزها الأساسي على ضمان أن تكون عروض القيمة الخاصة بشركة Azentio واضحة ومُقنعة وبسيطة للعملاء بالإضافة إلى دعم الأعمال في خطط النمو الإستراتيجية الخاصة بها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل كبير على تكنولوجيا التسويق الرقمي بالإضافة إلى مبادرات التسويق المبنية على البيانات.

وتعقيبًا على تعيينها، علقت Foley قائلة: "يسعدني الانضمام إلى Azentio، وهي شركة أَعرفها وأُقدرها كثيرًا لحلولها المتطورة ونَهجها الذي يضع العميل أولاً، وأتطلع إلى الاستفادة من تجربتي للمساهمة في نمو الشركة، ودفع استراتيجيات التسويق التي يتردد صداها مع عملائنا وتضع معايير جديدة في الصناعة."

وأضاف Sanjay Singh، الرئيس التنفيذي لشركة Azentio، "إن Aarthi وEmma كلاهما قائدتان مُحركتان وفَعّالتان تَجلبان ثروة من الخبرة والرؤية والابتكار التي ستلعب دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل Azentio، ومع استمرار نمو شركتنا، أثق بأن كلاهما ستساعدانا على تحقيق رؤية Azentio وطموحات النمو مع دعم الابتكار وعقلية العملاء أولًا"

تأسست شركة Azentio Software عام 2020 في سنغافورة، وقد تَبلورت من 3i Infotech وCandela Labs وBeyontec Technologies وPath Solutions. تُوفر Azentio Software منتجات برمجية خاصة بالمهام الحرجة للعملاء في مجال الخدمات المصرفية والمالية وقطاعات التأمين. تمتلك Azentio أكثر من 800 عميل في أكثر من 60 دولة، مع فريق يضم أكثر من 2300 موظف عبر مكاتب في 12 دولة (آخذ في النمو) على مستوى العالم، وهي مملوكة بالكامل لصناديق بمشورة Apax Partners.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2454288/Azentio_new_appointments.jpg

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