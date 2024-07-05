شركة CapitaLand Investment تطلق ورقة بحثية حول "استراتيجيات الاستثمار في مراكز البيانات بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في عصر التحول الرقمي"

رياح مواتية قوية تدفع المستثمرين للاهتمام بهذا القطاع في المنطقة

سنغافورة، 5 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة CapitaLand Investment (CLI) ورقة بحثية جديدة حول استراتيجيات الاستثمار في قطاع مراكز البيانات (DC) بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، وذلك كجزء من سلسلتها البحثية المعنونة "آفاق". وتستفيد الورقة البحثية من خبرات شركة CLI الواسعة على أرض الواقع، وتسلط الضوء على العوامل المحركة للطلب الهائل على مراكز البيانات DCs في المنطقة، إلى جانب تقديم اعتبارات استثمارية استراتيجية للمستثمرين. إلي جانب ذلك، تتضمن الورقة دراسة حالة حول كيفية الدخول إلى قطاع مراكز البيانات DC في الهند.

وفي هذا الصدد، صرحت السيدة Michelle Lee، المديرة التنفيذية لقسم الصناديق الخاصة (مراكز البيانات) لدى شركة CLI، قائلة: "التحول الرقمي هو توجه عالمي رئيسي يقود حركة نمو مراكز البيانات. ومع النمو القوي المستدام الذي يشهده قطاع مراكز البيانات DC، يخطط 97% من المؤسسات الاستثمارية لزيادة تخصيص رأس المال لهذا القطاع [1]، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ونظرًا لأن مراكز البيانات DC أكثر مرونة، يمكن أن يكون تخصيص الأموال لهذه الفئة من الأصول جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية".

أكدت السيدة Lee أيضًا، قائلة: "لقد عززت CLI نمونا في قطاع مراكز البيانات DC بشكل كبير، حيث أضفنا 22 مركز بيانات منذ عام 2021. واليوم، لدينا 27 مركز بيانات DCs بإجمالي أصول بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي تحت الإدارة وأكثر من 800 ميغاواط (MW) من إجمالي الطاقة عبر ثماني دول على مستوى العالم [2]. تمتلك CLI قدرات متكاملة رأسياً لمراكز البيانات DC تمتد عبر التصميم والتطوير والمبيعات والتشغيل. بفضل قدرات مجال مراكز البيانات DC، إلى جانب معرفتنا العميقة بالسوق، وشبكة استقطاب الصفقات والاستثمار في آسيا، نحن في وضع جيد لإقامة شراكات مع المستثمرين للاستفادة من ثروة الفرص في هذا القطاع".

منطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC كسوق نمو قوية

كانت الحوسبة السحابية المحرك الأساسي لتغذية مراكز البيانات DC، إلا أن الذكاء الاصطناعي (AI) بات اليوم يغذي نموًا هائلًا. إن الثورة في نطاق استخدام البيانات وإدارتها ظاهرة عالمية في الأساس، لكنها لا تتكشف بأسرع ما يمكن إلا في أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC. بالاستناد إلى عدد السكان لكل ميغاواط MW، فإن أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC أقل خدمة مقارنة بمناطق مثل أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا EMEA وأمريكا الشمالية [3].

لا تقتصر اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC كونها الأسرع نموًا فحسب، بل إن عدد سكان المنطقة الهائل وقاعدة مستخدمي الإنترنت المتضخمة يعززان أيضًا مكانتها كوجهة جذابة للغاية لاستثمار مراكز البيانات. هذا وقد نما عدد مستخدمي الإنترنت في المنطقة سبعة أضعاف منذ عام 2005، مقارنة بمعدل نمو قدره 1.9 مرة في الأمريكتين و1.8 مرة في أوروبا خلال نفس الفترة [4]. وفي المستقبل، من المفترض أن تستمر أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC في الريادة، حيث يزداد استخدام الإنترنت بشكل أكبر نظرًا لضعف معدلات الانتشار في المنطقة.

على الرغم من الركود الذي شهدته الأسواق بشكل عام خلال جائحة COVID-19، إلا أن معاملات مراكز البيانات DC في منطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC ارتفعت بنحو 2.4 مرة لتصل إلى حوالي 22 مليار دولار أمريكي للفترة من 2019 إلى 2023، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة [5].

وفي حين تواصل شركات التكنولوجيا الكبيرة دفع الطلب على مراكز البيانات DC، من المتوقع أيضًا أن يتضاعف حجم سوق المشاركة في الاستضافة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC ليصل إلى 52 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026 [6]، لتصبح بذلك أكبر سوق لمراكز البيانات DC بالمشاركة في الاستضافة على مستوى العالم.

الأسواق الرئيسية لمراكز البيانات DC في منطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC

تعتبر طوكيو وأوساكا وسول وسنغافورة وسيدني من الأسواق الرئيسية المتطورة لمراكز البيانات DC في منطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC[7] . وقد حققت هذه الأسواق التوسع وهي مراكز مهمة لمراكز البيانات DC في المنطقة.

كما تظهر بكين وشنغهاي بوادر النجاح أيضًا نظرًا إلى عدد سكان الصين الكبير وقطاعات الخدمات الرقمية المتنامية والدعم الحكومي القوي والتوقعات الاقتصادية القوية على المدى الطويل.

زيادة الطلب على مراكز البيانات في الهند

سلط السيد Sanjeev Dasgupta، الرئيس التنفيذي CEO لشركة CLI للاستثمار في الهند، الضوء على الهند كنقطة هامة للاستثمار في مراكز البيانات، حيث قال: "يشهد قطاع مراكز البيانات DC في الهند اهتمامًا متزايدًا من المؤسسات الاستثمارية ويتمتع بإمكانات كبيرة لمزيد من النمو. تمتلك الهند ثاني أعلى عدد من المشتركين في الهاتف المحمول في العالم وواحد من أسرع معدلات استهلاك البيانات لكل مستخدم. ستؤدي جهود الحكومة نحو التحول الرقمي، وكذلك لوائح توطين البيانات ونمو الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي AI إلى زيادة الطلب على سعة مراكز البيانات DC. بفضل خبرة شركة CLI التي تبلغ 30 عامًا في الهند، نمتلك القدرات اللازمة والفهم العميق للسوق المحلية. كما أن لدينا فريق متخصص من خبراء مراكز البيانات DC في الهند ونقوم حاليًا بتطوير أربعة مراكز بيانات DC عبر الأسواق الرئيسية في مومباي وبنغالورو وتشيناي وحيدرآباد بإجمالي قدرة طاقة إجمالية تبلغ 244 ميغاواط".

تعتبر المدن الهندية السبع الكبرى - مومباي وبنغالورو وتشيناي وحيدرآباد ودلهي العاصمة الوطنية NCR وبونا وكلكتا - بمثابة نقاط محورية لتطوير مراكز بيانات DC جديدة، حيث توفر مواقع استراتيجية قريبة من المراكز التجارية الرئيسية. وتبرز مومباي كمركز رئيسي، حيث تستضيف أكثر من نصف سعة مراكز البيانات DC في البلاد [8] مع تطور قوي في المدن الرئيسية الأخرى المذكورة.

الفرص والاعتبارات الاستراتيجية

تقدم نماذج مراكز البيانات DC المختلفة مجموعة من الخيارات للمستثمرين، تلبي التفضيلات المختلفة والرغبات تجاه المخاطر. ومع ذلك، فإن قلة مراكز البيانات DCs المستقرة المتاحة للبيع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC يعني أن الفرص الأكثر جاذبية للمستثمرين تكمن في تطوير مراكز بيانات DCs جديدة - وهي استراتيجية يمكن أن تلبي الطلب الجديد وتحقق عوائد أعلى.

وقد برز توفر الطاقة كعامل رئيسي يحدد مواقع مراكز البيانات DC. كما يتزايد التركيز على الاستدامة. ويسعى مستخدمو مراكز البيانات DC والمشغلون المحنكون بشكل متزايد إلى تقليل بصمتهم الكربونية من خلال كونهم أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

يجب على المستثمرين أيضًا أن يكونوا على دراية بالمخاطر الجيوسياسية والتنظيمية والتكنولوجية المرتبطة باستثمارات مراكز البيانات DC. لذلك، من الضروري للمستثمرين التعاون مع شركاء في مجال مراكز البيانات DC لديهم شبكة قوية وخبرة محلية ومعرفة متخصصة بالمجال.

لقراءة الورقة البحثية بالكامل حول استراتيجيات الاستثمار في مراكز البيانات DC بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC، يرجى زيارة: https://www.capitaland.com/global/en/about-capitaland/newsroom/Perspectives/2024/Apac_Data_Centre_Investment_Strategies_Age_of_Digitisation.html

CLI هي شركة مسجلة وكائنة في سنغافورة، وتعتبر إحدى الشركات العالمية الرائدة في إدارة الأصول العقارية وتتمتع بموطئ قدم قوي في قارة آسيا. وقد أطلقت الشركة سلسلتها البحثية المعنونة "آفاق" في عام 2022، وهي عبارة عن سلسلة من التقارير البحثية الموضوعية التي تهدف إلى تقديم رؤى ملكية حول اتجاهات واستراتيجيات الاستثمار في الأصول العقارية وتطورات الأسهم الخاصة والاقتصاد الكلي والأسواق. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

https://www.capitaland.com/en/investment/news-and-events/perspectives.html

[1] استبيان آراء مستثمري مراكز البيانات العالميين لعام 2024، CBRE. [2] يشمل مراكز البيانات التشغيلية والجارية التطوير. [3] البنك الدولي، الأمم المتحدة، CBRE، شركة CLI PERA Research، يونيو 2024. [4] الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، شركة CLI PERA Research، يونيو 2024. [5] مؤشر MSCI، شركة Real Capital Analytics، شركة CLI PERA Research، يونيو 2024. [6] CBRE، شركة CLI PERA Research، مايو 2024. [7] CBRE، شركة Cushman & Wakefield، شركة DC Byte، شركة CLI PERA Research، يونيو 2024. [8] شركة Avendus، "مراكز البيانات: دعم الهند الرقمية"، مايو 2023، شركة DC Byte، شركة CLI PERA Research، يونيو 2024.

