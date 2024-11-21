شركة China Unicom Beijing وشركة Huawei تعلنان عن أول شبكة ذكية متكاملة من الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced) على نطاق واسع في العالم

Capacity and rate comparison of 5G-Advanced (left) and 5G networks during a live match simulation at the Workers' Stadium

مدينة بكين، 21 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أقامت شركة China Unicom Beijing وHuawei فعالية بعنوان "عاصمة شبكات الجيل الخامس على الطريق – إضاءة بكين بشبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-Advanced)" للإعلان عن إطلاق أول شبكة ذكية متكاملة من الجيل الخامس المتقدم على نطاق واسع في العالم. تدعم الشبكة مجمعًا تجاريًا ذكيًا رائدًا عالميًا بتقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced)، وتتكامل مع الشبكات عالية ومنخفضة النطاق، وذلك في "ملعب العمال". علاوة على ذلك، تم تحديد معيار لأول شبكة جيل خامس متقدمة 5G-Advanced واسعة النطاق بسرعة 10 جيجابت في الصناعة، مع اتصالات متكاملة بين الجو والأرض في منطقة سور الصين العظيم السياحية، وواضع قاعدة ابتكارات للاقتصاد منخفض الارتفاع (low-altitude economy). إن هذه التطورات ستوفر تجربة مستخدم أفضل في بكين.

الشبكة التجارية ثلاثية المكونات (3CC) واسعة النطاق تغطي أكثر من 10 ملايين شخص، لإضاءة بكين بتقنية الجيل الخامس المتقدمة (5G-Advanced)

سعيًا لتحقيق معايير شبكة الجيل الخامس المتقدمة 5G-Advanced على نطاق واسع، قامت شركة China Unicom Beijing وشركة Huawei ببناء شبكة تجارية من الجيل الخامس المتقدم 5G-Advanced ثلاثية المكونات (3CC) على نطاق واسع للغاية، تغطي الملاعب، والمدارس، والمناطق السياحية، ومحطات المترو، والمناطق التجارية، والمناطق السكنية، وأنواع أخرى من المرافق في بكين. توفر الشبكة تغطية كاملة لتقنية الجيل الخامس (5G) و85% تغطية بتقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced) للمناطق داخل الطريق الدائري الرابع في بكين ومركز الإدارة البلدية في بكين، ما يدعم بشكل فعال خدمات مثل الفيديوهات الغامرة، والبث المباشر بدقة فائقة (UHD)، والألعاب السحابية. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة China Unicom Beijing بتجديد كابينات الهاتف القديمة وربطها بشبكة الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced) ثلاثية المكونات (3CC)، ليتسنى للمارة الاستمتاع بخدمات التنقل وطلب المركبات أو الاتصال بالخدمات الطارئة بنقرة واحدة فقط، ما يعود بالنفع على عدد لا يحصى من الناس في جميع أنحاء المدينة.

الشبكة المتكاملة الرائدة عالميًا من الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced) عالية ومنخفضة النطاق تدعم مجمعًا تجاريًا في "ملعب العمال"

أنشأت China Unicom Beijing وSinobo وGTVerse وHuawei شبكة من الجيل الخامس 5G متطورة متكاملة رائدة عالميًا في "ملعب العمال". تم نشر عدد كبير من مواقع شبكة الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced) ثلاثية المكونات (3CC) داخل الملعب وخارجه، ما يتيح لشبكة الجيل الخامس المتقدمة 5G-Advanced بسرعة 10 جيجابت دعم أوسع نطاق ترددي في أي مكان في العالم. سجلت الاختبارات الميدانية معدل تنزيل بلغت ذروته 11.2 جيجابت في الثانية، ما يسمح لحشد مكون من 68,000 شخص بمشاهدة فيديوهات بدقة 1080p بسلاسة وفي نفس الوقت. في نفس الوقت، بلغت ذروة معدل الرفع 4 جيجابت في الثانية، ما يكفي لدعم خدمات مثل الضغط السطحي بدقة فائقة (UHD Shallow Compression). قامت China Unicom Beijing أيضًا بتطوير ممارسات مبتكرة في مجالات إنترنت المركبات (IoV)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والعرض المقسم للواقع الممتد (extended reality split rendering)، ما يُظهر إمكانيات شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-Advanced) لتمكين جميع الصناعات.

قاعدة ابتكارات الاقتصاد منخفض الارتفاع المدعومة بتقنية شبكات الجيل الخامس المتقدمة 5G-Advanced بسرعة 10 جيجابت - تدفع التنمية في الاقتصاد منخفض الارتفاع في مقاطعة يانتشينغ

في منطقة سور الصين العظيم السياحية، نشرت حكومة مقاطعة يانتشينغ في بكين وشركة China Unicom Beijing بشكل مشترك محطات لقاعدة شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-Advanced) بسرعة 10 جيجابت على نطاق واسع. ما يوفر تغطية للشبكة دون انقطاع على الأرض وفي المجال الجوي المنخفض (أقل من 300 متر). يتيح استخدام مجموعة الشبكات المتكاملة منخفضة وعالية النطاق توفير خدمات محددة وذات موثوقية عالية وذات جودة عالية. كما يدعم الجهود المبذولة لاستكشاف السيناريوهات التشغيلية منخفضة الارتفاع في السياحة والخدمات اللوجستية والإنقاذ في حالات الطوارئ وحماية المناطق الخلابة، ما يعزز السلامة وينمي الاقتصاد منخفض الارتفاع.

الأتمتة الشاملة تتيح تزويد مواقع شبكات الجيل الخامس المتقدمة 5G-Advanced في غضون دقائق والتحسين الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي

استنادًا إلى منصة العمليات الذكية بتقنية الجيل الخامس 5G الخاصة بها، قامت China Unicom Beijing بإنشاء عملية تزويد (provisioning) ذاتية شاملة لمواقع شبكات الجيل الخامس المتقدمة 5G-Advanced في السيناريوهات الخفيفة، ما يختصر أوقات التزويد من أيام إلى دقائق. لا تتطلب عملية التزويد (provisioning) أي تدخل يدوي، ما يقلل بشكل كبير من مخاطر الأمن السيبراني. علاوة على ذلك، تمكنت الشركة من تحقيق التحسين التلقائي الشامل لمحطات قاعدة شبكات الجيل الخامس المتقدمة 5G-Advanced استنادًا إلى بيانات خدمات المستخدمين، بما في ذلك التحسين المدعوم بالذكاء الاصطناعي في عملية التزويد (provisioning)، وتقديم الخدمات، والتكرار، والفحص. شركة China Unicom Beijing هي أول مشغل شبكات في العالم تنفذ التزويد الذاتي والتحسين الذاتي للشبكة في السيناريوهات الخفيفة. كما قامت الشركة باستخدام القدرة الحاسوبية في محطات القاعدة لتحقيق إدارة موزعة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، ما يساعد في بناء نظام بيئي رقمي وذكي مدعوم بالتعاون بين السحابة وأجهزة الحافة (cloud-edge).

قال Yang Lifan، نائب المدير العام لشركة China Unicom Beijing: "إن استخدام تقنية النطاق العريض على نطاق كبير يمكنها أن تحسن من تجربة المستخدم بسرعة. فقط من خلال توفير قدرات شبكة بسرعة 10 جيجابت يمكننا ضمان تجربة بسرعة جيجابت لجميع المستخدمين. هذه المرة، قمنا ببناء شبكة متكاملة ذكية من الجيل الخامس المتقدم 5G-Advanced على نطاق واسع لتقديم تجربة أفضل لجميع مستخدمي China Unicom في بكين. نحن واثقون من أنه استنادًا إلى تقنيات Huawei المتقدمة وقدراتنا في العمليات الذكية، سنوفر للمستخدمين في بكين تجربة شبكة أفضل بشكل متزايد في المستقبل."

قال Li Jie، رئيس مجال 5G<E TDD في شركة Huawei: "مع دخول مشروع 5G Capital في عامه الخامس، يشرفني أن تساعد حلول 5G-AA الجديدة من Huawei شركة China Unicom Beijing على الحفاظ على ريادتها العالمية في بناء شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-Advanced)، ما هو واضح من الإنجاز البارز المتمثل في شبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G-Advanced) واسعة النطاق التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام، وإطلاق أول شبكة ذكية متكاملة بتقنية 5G-Advanced على نطاق واسع في العالم الذي حدث اليوم. ستواصل Huawei الابتكار ودعم شركة China Unicom Beijing في بناء شبكات الجيل الخامس المتقدمة 5G-Advanced الشاملة عالية الجودة للاستفادة من المزيد من الفرص في عصر شبكات الجوال المدعومة بالذكاء الاصطناعي."