شركة Colebrook Bosson Saunders تطلق رسميًا Lana، حامل الكمبيوتر المحمول المريح بتصميم دائري مخصص لجيل العمل الهجين

لندن، 5 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Colebrook Bosson Saunders (CBS)، وهي الشركة الرائدة في مجال بيئة العمل المريحة، اليوم عن الإطلاق الرسمي لـ Lana، حامل الكمبيوتر المحمول من الجيل الجديد الذي يجمع بين الأداء المريح ومبادئ التصميم الدائري. وبعد العرض المسبق الذي قدمته في يناير، أصبح Lana متاحًا الآن بالكامل في مختلف الأسواق، ليوفر للمؤسسات والأفراد حلًا عمليًا مُصمَّمًا لمواكبة واقع العمل الهجين.

ومع استمرار تطور أماكن العمل نحو التصاميم المرنة والبيئات المشتركة، أعادت CBS التفكير في ما ينبغي أن تقدمه أدوات بيئة العمل المريحة. لا يقتصر دور Lana على توفير الراحة البدنية فحسب، بل يعكس فلسفة تصميم أوسع تركز على طول عمر المنتجات، وسلامة المواد، والمسؤولية البيئية، بما يتماشى مع الطريقة التي يعمل بها الناس اليوم، مع استشراف تطلعات أماكن العمل في المستقبل.

صُمم Lana ليدوم طويلًا؛ حيث تم اختباره ليتحمل أكثر من خمس سنوات من الاستخدام اليومي، وهو مدعوم بضمان لمدة خمس سنوات. ويتيح تصميمه الدائري إعادة استخدام المكونات الرئيسية أو تجديدها أو إعادة تدويرها بشكل مسؤول في نهاية عمرها الافتراضي، بما في ذلك أهليته للمشاركة في برنامج التجديد «Second Life» من CBS.

وقال "سيسيل هوانغ"، مدير التسويق الأول لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا في CBS: "في الوقت الذي تعيد فيه المؤسسات تصور مساحات العمل الخاصة بها من أجل المرونة والقيمة طويلة الأجل، نعتقد أن الأدوات المريحة يجب أن تتطور أيضًا، ليس فقط في كيفية دعمها للأشخاص، بل في كيفية تصنيعها". وأضاف: "يجمع Lana بين الأداء القابل للتكيف، وسلامة المواد الموثَّقة، ومبادئ التصميم الدائري لتلبية احتياجات القوى العاملة الهجينة اليوم وأهداف الاستدامة غدًا".

صُمم Lana بجمالية بسيطة وأنيقة، وهو يندمج بسلاسة في المكاتب المشتركة، ومساحات العمل المخصَّصة للتوقف السريع، ومحطات العمل الفردية. كما يساعد حجمه المدمج وإخفاء الكابلات في الحفاظ على مساحة عمل خالية من الفوضى. يدعم Lana أجهزة الكمبيوتر المحمول حتى 16 بوصة وبوزن يصل إلى 2.5 كجم، ويتيح إعدادًا مبسّطًا يعتمد على كابل واحد عند استخدامه مع أجهزة شحن USB-C والأجهزة الطرفية اللاسلكية الخارجية، مما يدعم الانتقال السريع بين المستخدمين في البيئات المرنة.

بدأ شحن Lana الآن عالميًا، مع توسُّع نطاق توافره في الولايات المتحدة في أبريل. ويعكس هذا المنتج رؤية CBS طويلة المدى لأدوات مكان العمل التي توازن بين متطلبات بيئات العمل المريحة والاستدامة والتصميم الذي يركز على المستخدم في حل واحد محمول.

