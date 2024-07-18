شركة Commitbiz LLC تفتح مجمع مسقط للأعمال لعملائها

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 يوليوز 2024 /PRNewswire/ -- قامت شركة Commitbiz LLC، إحدى شركات الاستشارات الإدارية المرموقة، مؤخرًا بإنشاء مساحة عمل مشتركة في سلطنة عمان تسمى مجمع مسقط للأعمال. يقع مجمع الأعمال داخل مجمع الياسمين في الخوير، ويهدف إلى دعم المستثمرين العالميين في عمان من خلال مفهوم مساحة عمل مريحة، لغرض تسجيل الشركة وتنفيذ عمليات الأعمال الأولية في عمان.

تساعد شركة الاستشارات الإدارية رواد الأعمال على تأسيس أعمال في الشرق الأوسط من خلال تقديم العديد من الخدمات فيما يتعلق بتسجيل الأعمال التجارية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تقدم مساحات مكتبية حديثة مفروشة بالكامل لتلبية احتياجات الشركات من جميع الأحجام. تلبي مساحة العمل المشتركة المجهزة بالأثاث المعاصر، أعلى معايير الجمالية والراحة والوظائف، مما يمكّن الفرق من التركيز والعمل بكفاءة.

تتمثل رؤية Commitbiz في إنشاء مجمع مسقط للأعمال في التوسع في بلدان متعددة والتحول إلى علامة تجارية عالمية. تشمل بعض وسائل الراحة والخدمات المتوفرة في مجمع الأعمال قاعات اجتماعات فسيحة، وخدمة واي فاي على مدار الساعة 24x7، ومرافق المياه والكهرباء والتكييف، ومنطقة جلوس للضيوف، وإمكانية الوصول إلى طريق إكسبريس السريع، وكاميرات المراقبة، وغيرها.

شركة Commitbiz LLC هي المورد الوحيد المسجل للاستشارات الإدارية داخل المناطق الحرة بصحار وصلالة في عمان. علاوة على ذلك، فقد تأكدوا من مراعاة القوانين العمانية من خلال توظيف 40 في المائة من المواطنين العمانيين في مكتبهم.

نبذة عن Commitbiz LLC

كانت الشركة الحائزة على جوائز، والتي أسستها مجموعة من المتخصصين في عام 2007، في طليعة تسهيل إنشاء الأعمال في دبي والشرق الأوسط. وهي توفر خدمات استشارية إدارية عالمية المستوى، وذلك باتباع نهج يركز على العميل. من خلال العمل بشكل وثيق مع العديد من السلطات الحكومية، فإن مستشاري الأعمال لديهم قدرة جيدة على معالجة مخاوف رجال الأعمال وتوفير حلول تجارية مخصصة لهم.

على مر السنين، حققت شركة Commitbiz LLC العديد من الإنجازات الهامة. ويشمل ذلك فتح أول مكتب فرعي في أبوظبي وتوسيع عمليات الأعمال إلى البحرين وتقديم الطعام إلى أكثر من 10000 عميل سعيد في أكثر من 150 دولة وغيرها. لقد تمكنوا من القيام بذلك من خلال البقاء مخلصين لمهمتهم لتبسيط تسجيل الأعمال التجارية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الشرق الأوسط. تعكس العديد من الجوائز المرموقة التي مُنحت لهم خلال الرحلة التي استمرت 17 عامًا، الثقة التي أولاها لهم رواد الأعمال.

تعد شركة Commitbiz LLC، التي تضم فريقًا يضم أكثر من 175 مستشارًا للأعمال، واحدة من الأسماء الموثوقة عند البحث عن تأسيس شركة في الشرق الأوسط. اتصل بهم لتحقيق أحلامك الريادية.