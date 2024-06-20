شركة Daewoong تُقدم نتائج المرحلة الثالثة للتحليل المجمع لاستخدام مُثَبط Enavogliflozin في مؤتمر الجمعية الأمريكية للسكري ADA الرابع والثمانين

أورلاندو، فلوريدا، 20 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Daewoong Pharmaceutical من خلال المديرين التنفيذيين (Chang-jae Lee وSeongsoo Park) أنها ستقدم نتائج المرحلة الثالثة للتحليل المجمع للتجارب السريرية لاستخدام Enavogliflozin في مؤتمر الجمعية الأمريكية للسكري ADA في دورته الرابعة والثمانين في أورلاندو، الولايات المتحدة الأمريكية، من 21 إلى 24 يونيو. تُظهر هذه النتائج فعالية مُثَبط Enavogliflozin وسلامته في المرضى الذين يعانون من خلل طفيف في الكلى، حيث يعانون من السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم.

وسيقدم هذه الدراسة الأستاذ Lyu Young-sang من قسم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي في مستشفى جامعة Chosun، والتي تتضمن نتائج التحليل المجمع للتجربة السريرية للمرحلة الثالثة من Enavogliflozin جنبًا إلى جنب مع المتفورمين، وتُسلط النتائج الضوء على التأثيرات المتفوقة لمثبط Enavogliflozin في خفض نسبة الجلوكوز في الدم مقارنة بداباغليفلوزين في مرضى السكري من النوع الثاني الذين يعانون من خلل طفيف في الكلى، ويغطي العرض التقديمي التحكم المعزز في نسبة الجلوكوز في الدم باستخدام Enavogliflozin، وزيادة إفراز الجلوكوز في البول، وتحسين مقاومة الأنسولين.

تُظهِر الدراسة تأثيرات Enavogliflozin الفائقة في خفض نسبة الجلوكوز في الدم مقارنةً بالداباغليفلوزين، مع انخفاض كبير في مستويات الهيموجلوبين السكري لتحليل (HbA1c). على مدار 24 أسبوعًا، ساعد Enavogliflozin في تخفيض نتائج تحليل السكر التراكمي HbA1c بنسبة 0.94%، مقارنة بنسبة 0.77% مع الداباغليفلوزين، وتشمل الفوائد الإضافية انخفاض مستويات الجلوكوز في بلازما الصيام، وزيادة إفراز الجلوكوز في البول، وتحسين مقاومة الأنسولين.

من المتوقع أن يجذب مؤتمر الجمعية الأمريكية للسكري ADA أكثر من 12000 متخصص من جميع أنحاء العالم، وسيتم تقديم Enavogliflozin، كأول مثبط SGLT-2 في كوريا والذي طورته شركة Daewoong، لابتكاره وفعاليته، وصرح الرئيس التنفيذي Chang-jae Lee قائلًا: "يحظى Enavogliflozin بالاهتمام كبديل محتمل للداباغليفلوزين، وسيُظهر هذا العرض التميز لمِهَنيي الرعاية الصحية على مستوى العالم."

يتميز Enavogliflozin بتخفيضه الفائق لنسبة نتائج تحليل السكر التراكمي HbA1c بجرعة منخفضة تبلغ 0.3 ملغ، ومعدل تحقيق هدف مرتفع لجلوكوز الدم (HbA1c <7%) يبلغ حوالي 70%، وتحسين عوامل الخطر القلبية الوعائية، وبيانات سريرية واسعة النطاق لدى المرضى الكوريين.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تستند إلى المعتقدات والتوقعات الحالية لإدارة Daewoong Pharmaceutical، وتشمل العوامل التي يمكن أن تسبب هذه الاختلافات أو تساهم فيها، على سبيل المثال لا الحصر؛ (1) الموافقات التنظيمية والحكومية: تخضع عملية الموافقة على المنتجات الصيدلانية للوائح واسعة النطاق وقد تنطوي على شكوك وتأخيرات، يمكن أن يؤثر أي فشل في الحصول على الموافقات اللازمة أو حدوث تأخيرات في عملية الموافقة تأثيرًا سلبيًا على أعمال Daewoong Pharmaceutical ونتائج عملياتها، و(2) التجارب السريرية: يعتمد نجاح منتجات Daewoong Pharmaceutical على نتائج التجارب السريرية، قد لا تكون نتائج التجارب السريرية المبكرة مؤشرًا على نتائج المرحلة اللاحقة أو التجارب السريرية واسعة النطاق.