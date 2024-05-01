شركة DEMATIC تعزّز وجودها في الشرق الأوسط بافتتاح مكتب جديد في السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية،, 1 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Dematic، المزوّد الرائد لتكنولوجيا الأتمتة العالمية، عن افتتاح مكتبها الجديد في الرياض بالمملكة العربية السعودية. هذا التوسع الاستراتيجي يعزز التزام Dematic بمنطقة الشرق الأوسط ويعكس تفانيها في تقديم حلول مبتكرة مصممة لتلبية متطلبات السوق المحلية.

يقول Mithun Perinchery، رئيس المبيعات في الشرق الأوسط، وتركيا وأفريقيا: "إن افتتاح مكتبنا في المملكة العربية السعودية هو علامة فارقة مهمة لـ Dematic". "لقد شهدنا نجاحًا هائلًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوسع في المملكة العربية السعودية يسمح لنا بمزيد من الاستفادة من خبرتنا العالمية وتوفير الحلول التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا في منطقة مجلس التعاون الخليجي (GCC) ".

يرجع وجود Dematic منذ فترة طويلة في الشرق الأوسط إلى عام 2004، وتُعرف الشركة جيداً باختيارها كمزود أوتوماتيكي موثوق به من قبل مجموعة Landmark لمركز التوزيع الآلي التوسعي O-mega.

يتماشى تركيز Dematic الاستراتيجي على جلب التكنولوجيا الجديدة والحلول المبتكرة إلى المملكة العربية السعودية مع "رؤية 2030" في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تمكين المواطنين والشركات للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة، وتنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، ودفع الابتكار والنمو عبر مختلف القطاعات.

ومع التركيز على صناعات مثل الأغذية، والمشروبات، والتجزئة، والتجارة الإلكترونية، والمستحضرات الصيدلانية، والرعاية الصحية وقطع غيار السيارات، تهدف Dematic إلى معالجة الطلب المتزايد على حلول الأتمتة التي تحقق أقصى قدر من القدرة والإنتاجية وتعزز الكفاءة، والإنتاجية، والسرعة والدقة؛ حيث تضم باقة الحلول برامج وتقنيات Dematic مثل أنظمة التخزين والاسترجاع الآلي (AS/RS)، وأنظمة توصيل البضائع للعاملين (GTP) التي تتضمن تقنيتي Multishuttle® وAutoStore™، المدعومتان من شركة Dematic.

يقول Michael Jerogin، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Dematic في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ ومنطقة أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا: "إن Dematic متحمسة لجلب حلولها الأتمتة ذات المستوى العالمي التي توفرها الشركة إلى المملكة العربية السعودية". "مع وجودنا المحلي وخبرتنا العالمية، نحن في وضع جيد لدعم خطط النمو الطموحة للمنطقة والمساهمة في تطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد".