مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده (MNSS) تقود مشروعاً رائداً لأتمتة مستودع قطع الغيار بنظام AutoStore™ في الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة Dematic

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- أبرمت شركة Dematic شراكة مع موزع السيارات مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده (MNSS) لتنفيذ أحد أبرز مشاريع أتمتة المستودعات في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقليل مساحة مستودع قطع الغيار بنسبة 90% مع تطبيق نظام AutoStore™ الجديد.

بصفتها موزعاً رائداً لقطع غيار تويوتا ولكزس الأصلية في الكويت، شهدت مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة. ومع تزايد أحجام الطلبات، أدركت الشركة أنها لا تستطيع توسيع نطاق عمليات مستودعات قطع الغيار اليدوية دون المساس بالسرعة والدقة.

photo

ولزيادة الإنتاجية وإزالة الاختناقات اليدوية وتقليل متطلبات المساحة، دخلت الشركة في شراكة مع Dematic لتنفيذ نظام AutoStore الذي يتميز بتصميم مضغوط وقدرات تخزين واسترجاع عالية الكثافة.

وقد حقق الحل نتائج فورية. يقول مبارك ناصر الساير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده (MNSS): "انتقلنا من مساحة 5,000 متر مربع إلى مساحة 560 متراً مربعاً، أي توفير هائل". وأضاف: "في الكويت، المساحة نادرة ومكلفة، لذا فإن التوفير في التكاليف في نهاية العام يكون أمراً جوهرياً".

كانت الشركة بحاجة إلى نظام قادر على التعامل مع الآلاف من القطع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وقد قدم تصميم AutoStore الفعال والقابل للتكيف الأداء المطلوب لإكمال المشروع في الوقت المحدد وضمن الميزانية.

وفي هذا الصدد، يقول ميثون بيرينشيري، رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في Dematic: "تواصلت معنا مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده بطموحات واضحة، ساعيةً لتحقيق تلبية أسرع للطلبات ودقة أعلى والقدرة على النمو دون توسيع مساحتها. وقد قدمنا حلاً يحقق ذلك بالضبط، مما يضعها في وضع يؤهلها لتلبية الطلب في العقد القادم".

يتضمن التصميم النهائي سعة لاستيعاب 16,000 وحدة حفظ مخزون (SKU)، مع أكثر من 25,770 صندوق تخزين موزعاً على 24 مستوى ومدعومة بـ 18 روبوتاً. وقد تم تصميم النظام لمعالجة 500 صندوق في الساعة، وتم حتى الآن معالجة أكثر من 700,000 بند.

يقول ويلفريد كواكو أتوبي، المدير الأول للخدمات اللوجستية والتخزين في مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده (MNSS): "في المتوسط، ننقل حوالي 2,200 بند يومياً إلى فروع مختلفة. يعمل النظام بسلاسة وبشكل بديهي، وقد قدمت Dematic دعماً رائعاً منذ بدء التشغيل الفعلي".

تم إنجاز المشروع في غضون ستة أشهر، محققاً أداءً شبه مثالي منذ اليوم الأول. ويضيف أتوبي: "ظل وقت تشغيل النظام قريباً من 100%، مما يثبت جدوى استثمارنا ويوضح أن المشروع حقق النتائج التي حددناها منذ البداية".

يدعم حل Dematic عمليات مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده عبر قنوات الخدمة والبيع بالتجزئة والبيع المباشر. ويختتم أتوبي حديثه قائلاً: "أردنا خدمة عملائنا بشكل أفضل من خلال توصيل أسرع وتقليل أخطاء التسليم، وهذا ما كنا نهدف إليه وقد حققناه".

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2862170/photo.jpg