شركة DORCO تطلق شفرة الحلاقة الفاخرة SLEEK - أكثر حدة، وأناقة، وذكاءً

تعلن شركة DORCO عن "الحلاقة المثالية" مع شفرة الحلاقة SLEEK ، التي تتميز بتكنولوجيا الشفرات الجديدة بالكامل للعلامة التجارية.

ومن المقرر إطلاق الشفرة الجديدة في البلدان الأخرى في الربع الأول من عام 2025.

مدينة سيول، دولة كوريا الجنوبية، 6 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت DORCO، التي تحتفل بالذكرى السبعين لتأسيسها، عن إطلاق خط الشفرات الفاخرة، SLEEK، الذي يضم عقودًا من الخبرة في تكنولوجيا الحلاقة.

Sharper Sleeker Smarter - DORCO Launches Premium Razor SLEEK

إن ماكينة SLEEK نِتاج جهود البحث والتطوير المستمرة لشركة DORCO، حيث تجمع بين تقنية الشفرة الرقيقة (Thin Edge Blade) والشفرة المصممة بدقة عالية. تحت شعار "الحلاقة المثالية"، يَعد المنتج بتجربة حلاقة مثالية تقلل من تهيج الجلد مع ضمان حلاقة قريبة ودقيقة. لأنها مصممة لتلبية تفضيلات الجيل الأصغر، تجمع SLEEK بين العملية والتصميم الأنيق؛ لتكون أكثر من مجرد أداة للعناية الشخصية، بل جزءًا أساسيًا من أسلوب الحياة.

شفرة الحلاقة SLEEK مجهزة بأكثر الشفرات حدة في DORCO حتى الآن، وهي شفرة Super Thin Blade، المصممة لتمُر على خطوط الوجه عن قُرب لحلاقة سهلة وسلسة. تم استخدام تقنية طلاء حاصلة على براءة اختراع في شفرة الحلاقة للتعزيز من عمر الشفرة، بالإضافة إلى تقنية Thin Edge Blade التي تزيد من كفاءة القطع، ما يوفر تجربة حلاقة أكثر سلاسة مقارنةً بنماذج DORCO السابقة.

من أبرز الميزات شريط الانزلاق مزدوج الطبقات من DORCO، الذي يحتوي على مُزْلِق لتسهيل الحلاقة بنسبة 10% أكثر بالمقارنة مع المنتجات السابقة؛ لحماية البشرة أثناء الحلاقة. يحتوي على فيتامين هـ والألوفيرا، ما يساعد على تقليل التهيج.

تجسد شفرة SLEEK الحرفية الفاخرة بفضل تصميمها المتطور والمبتكر. رأس Multi-Flex يتكيف بشكل مثالي مع المنحنيات ليمنحك حلاقة أكثر راحة ودقة، بينما يعزز المقبض المصنوع من الفولاذ المصبوب بلون فضي غير لامع التوازن بين العملية والأناقة. بفضل استخدام تكنولوجيا محور التدوير منخفض المركز، توفر SLEEK حلاقة لا مثيل لها من حيث القرب والراحة، لتجربة حلاقة ترفع معايير الدقة والسلاسة. ترفع عناصر التصميم المذكورة تجربة العناية الشخصية وتعزز جاذبية المنتج.

تم تصميم شفرة SLEEK مع العناية الدقيقة بالتفاصيل، وبالميزات الآتية:

أحدث خراطيش بست شفرات من DORCO .

تقنية الشفرة الرقيقة ( Thin Edge Blade ): مصممة بشفرات أنحف من شفرات الحلاقة الأخرى من DORCO ، لضمان حلاقة سلسة مع تقليل قوة القطع لتحسين الراحة.

تقنية طلاء حاصلة على براءة اختراع [1] : يقوي الطلاء الواقي من شركة DORCO الحافة الرقيقة للشفرة ضد الكسر.

رأس FlexMotion : تجمع بين تكنولوجيا Multi-Flex وحشوة توسيد ( cushioning ) لتحسين ملامسة الشفرة للبشرة، بحيث تتكيف بسلاسة مع منحنيات الوجه لتوفير حلاقة نظيفة ومريحة.

هيكل بجوانب مفتوحة: أُضيف إلى الجانبين لتحسين إزالة الرواسب، وضمان استخدام صحي ومريح.

شريط انزلاق SmoothShield مزدوج الطبقات: يحتوي على مُزْلِق لتسهيل الحلاقة بنسبة 30% أكثر بالمقارنة مع الموديل السابق.

شريط حماية من المطاط الدقيق: يعمل على محاذاة البشرة والشعر أثناء الحلاقة لتوفير تجربة سلسة ومريحة.

قال رئيس قسم تطوير المنتجات في DORCO: "تمثل هذه الشفرة ذروة تكنولوجيا الشفرات لدينا". "مع هندسة الشفرة الرقيقة (Thin Edge Blade) والطلاء الحاصل على براءة اختراع، تقدم SLEEK أداء قطعٍ متفوق وحلاقة سلسة ولطيفة على حد سواء. كما أن هيكل الشفرة المعاد تصميمه يبرز بشكل أكبر حرفية DORCO وخبرتها."

يجمع تصميم SLEEK من DORCO بين الخطوط البسيطة والعناصر الفاخرة مثل الأنماط الدائرية للأزرار والتفاصيل المعدنية، بالإضافة إلى اللمسة النهائية الدقيقة لتوفير الأناقة وسهولة الاستخدام. تبرز هذه التفاصيل هوية التصميم الفريدة وتمهد الطريق للابتكارات المستقبلية.

قال رئيس تصميم المنتجات في DORCO: "يتجاوز هذا المنتج الجديد مجرد تلبية الوظائف. فمن خلال أخذ أسلوب حياة العملاء في الاعتبار، يتضمن تصميم المنتج المُحدَّث هذا أفكارًا وقيمًا موجهة نحو المستهلك مع عناصر عصرية وأنيقة. نتوقع ردود فعل إيجابية من رواد صيحات العناية الشخصية الذين يبحثون عن حلول مبتكرة وعصرية تتماشى مع أساليب حياتهم الحديثة."

تم إطلاق SLEEK رسميًا في كوريا الجنوبية في 11 نوفمبر 2024، حيث حصل على ثناء واسع النطاق مع أداء مبيعات قوي بعد وقت قصير من إطلاقه. تُخطط DORCO لإطلاق المنتج عالميًا في الربع الأول من عام 2025، كجزء من استراتيجيتها لتوسيع وجودها في سوق شفرات الحلاقة الفاخرة عالميًا.

منذ تأسيسها في عام 1955، قامت DORCO ببناء سمعة كشركة رائدة عالمية في مجال الحلاقة والتصنيع من خلال تقديم منتجات موثوقة للمستهلكين في أكثر من 130 دولة. بالجمع بين التكنولوجيا الدقيقة والتصميم المبتكر، تقدم DORCO تجربة حلاقة متميزة من خلال حلول مصممة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين.

[1] براءات الاختراع مقدمة في الولايات المتحدة وكوريا.

نبذة عن شركة DORCO

تأسست DORCO في عام 1955، ولطالما كانت رائدة عالمية في تطوير وتصنيع منتجات الحلاقة المبتكرة في جميع أنحاء العالم. نحن نواصل دفع حدود تكنولوجيا الحلاقة. تجمع المجموعة المتنوعة من شفرات الحلاقة الآمنة لدى DORCO بين الابتكار المتقدم في الشفرات والتصاميم المريحة، لتوفير أنعم حلاقة وأكثرها راحة في السوق. مع الالتزام بالجودة والحرفية والاستدامة، تحسن DORCO من تجربة الحلاقة لملايين العملاء في أكثر من 100 دولة.

للتواصل

وكالة Hoffman فريق Korea Dorco / [email protected]

Heesun Kim / [email protected]

Junyong Lee / [email protected]

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