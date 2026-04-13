حصول DORCO SLEEK على جائزة iF Design Award 2026والاعتراف العالمي يعزز زخم انتشار الشفرة الرائدة في الأسواق

الشفرة الرائدة من DORCO تفوز بجائزة تصميم المنتجات مع توسع حضورها في الأسواق العالمية الرئيسية

سيول، كوريا الجنوبية, 13 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة DORCO، الشركة الكورية الجنوبية الرائدة عالميًا في تصنيع شفرات الحلاقة والأكثر مبيعًا وفقًا لبيانات Euromonitor، أن شفرتها الرائدة DORCO SLEEK قد فازت بجائزة iF Design Award لعام 2026 في فئة تصميم المنتجات (الجمال/العناية الشخصية)، وذلك بعد حصولها على جائزة GOOD DESIGN® لعام 2025 التي يمنحها متحف شيكاغو أثينيوم. وتُعد جائزة iF Design Award، التي ينظمها المنتدى الدولي للتصميم iF في ألمانيا، واحدة من أعرق جوائز التصميم في العالم. ويأتي هذا التكريم في وقت تواصل فيه SLEEK توسيع حضورها العالمي مع نمو توزيعها في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

DORCO SLEEK, featuring a matte-metal handle and a multi-flex head for precise control.

وقد تم تقييم جائزة iF Design Award لهذا العام من قبل 129 خبيرًا دوليًا، قاموا بمراجعة أكثر من 10,000 مشاركة من 68 دولة. وقد أشادت لجنة التحكيم بمنتج SLEEK لما يتمتع به من دقة هندسية وتصميم وظيفي متميز

تم تطوير SLEEK استنادًا إلى رؤى المستهلكين في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، حيث تتضمن تقنية الشفرة فائقة النحافة (Super Thin Blade) من DORCO، إلى جانب تصميم الشفرات المنحنية لتعزيز دقة الحلاقة، وهيكل خرطوشة مفتوح بالكامل لتسهيل التنظيف. كما يعزز الطلاء الحاصل على براءة اختراع من DORCO من متانة الشفرة، في حين يتكيف الرأس متعدد الحركة (Multi-Flex)مع ملامح الوجه لضمان تلامس مستقر. وتعمل هذه الميزات مجتمعة على تقديم تجربة حلاقة أكثر سلاسة وتحكمًا.

وينعكس هذا الزخم أيضًا في توسع SLEEK عبر الأسواق الرئيسية ذات النمو المرتفع. ففي الولايات المتحدة، تم إطلاق المنتج على منصة Amazon في مارس 2025، وساهمت الشراكات مع Evan Mock وMac Jones في تعزيز الوعي بالعلامة التجارية في مراحلها الأولى. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تم إطلاق المنتج في يونيو 2025 عبر قنوات البيع الإلكترونية والتقليدية، حيث حقق انتشارًا سريعًا ضمن فئة شفرات الحلاقة متعددة الاستخدامات، مدعومًا بحملة تسويقية بالتعاون مع DJ Bliss.

نبذة عن DORCO

تأسست شركة DORCO في عام 1955، وتُعد من الشركات العالمية الرائدة في تطوير وتصنيع منتجات الحلاقة المبتكرة. وتواصل الشركة دفع حدود تقنيات الحلاقة إلى آفاق جديدة. تجمع مجموعة منتجات DORCO المتنوعة بين أحدث ابتكارات الشفرات والتصاميم المريحة، لتقديم تجربة حلاقة سلسة ومريحة. ومن خلال التزامها بالجودة والحرفية والاستدامة، تسهم DORCO في تحسين تجربة الحلاقة لملايين المستخدمين في أكثر من 100 دولة حول العالم

