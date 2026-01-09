شركة EngineAI تكشف عن الروبوت البشري T800 في معرض CES 2026

دعم التحول الصناعي من خلال الذكاء المتجسّد

لاس فيغاس, 9 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- استعرضت شركة EngineAI، وهي مُطوّرة لأنظمة الذكاء المتجسّد، منتجين رئيسيين في معرض CES 2026. وشملت هذه المنتجات وكيل PM01، وهو وكيل ذكاء متجسّد للأغراض العامة خفيف الوزن وقابل للحركة للغاية، إضافة إلى روبوت EngineAI T800، وهو روبوت بشري شامل كامل الحجم وعالي الكفاءة، ظهر لأول مرة على المستوى العالمي. سلط العرض التوضيحي الضوء على قدرات الأداء لكلتا المنصتين، مع تقديم رؤية عملية وتطبيقية لمراقبي الصناعة حول الإمكانات الناشئة للتعاون بين الإنسان والروبوت.

باعتباره أحد أكبر معارض التكنولوجيا الاستهلاكية وأكثرها تأثيرًا في العالم، يشكل معرض CES منصة عالمية لإطلاق أحدث المنتجات، ومعيارًا للتوجهات التكنولوجية. خلال هذا العام، انتقل الذكاء المتجسّد إلى صدارة المشهد، مُتحولًا من إطار مفاهيمي إلى أنظمة قابلة للتطبيق، في إشارة واضحة إلى التسارع الكبير للصناعة نحو مستقبل أكثر استقلالية وتعاونيًا بشكلٍ ذكي.

جذب جناح EngineAI اهتمام الزوار بشكلٍ متواصل من خلال العروض الحية لكلٍ من T800 وPM01، التي أبرزت قدرات التنسيق الكامل لحركات الجسم والتحكم الحركي الدقيق. أسهمت العروض التوضيحية في فتح نقاشات تقنية مُتعمّقة مع شركاء الصناعة والمطورين وممثلي وسائل الإعلام، الذين ناقشوا سيناريوهات النشر العملي وفرص التعاون المحتملة. لقد عكس مستوى التفاعل العام الاهتمام المتزايد في الصناعة بتطبيقات الذكاء المتجسّد، والدور المتطور للتعاون بين الإنسان والروبوت عبر قطاعات متعددة.

استنادًا إلى قدرته المثبتة على التكيّف مع بيئات العالم الحقيقي، يتجه PM01 نحو النشر على نطاق واسع في عدة مجالات تطبيقية، من بينها النقل العام، والجولات الإرشادية وخدمات البيع بالتجزئة، والدوريات الآلية ومهام التفتيش. وبفضل تركيزه على العملية والتصميم القائم على حالات الاستخدام كنقاط قوة أساسية، يُلبّي PM01 بفاعلية الاحتياجات التشغيلية الملموسة ضمن مبادرات التحول الذكي في مختلف الصناعات، مما يؤكد الدور العملي للذكاء المتجسّد في دعم التقدم الصناعي. لقد حظِي أداؤه المستقر والقابل للتكرار بتقدير واسع من قِبل الحضور في الحدث.

كما حظِي EngineAI T800 باهتمام واسع داخل مجتمع الروبوتات، وأثار نقاشات موسعة. يُجسّد هذا الروبوت البشري قدرات EngineAI في الأنظمة الفرعية الرئيسية للروبوتات وفي التكامل على مستوى الأنظمة. وباعتباره منصة ذكية من الجيل التالي مصممة للنشر في بيئات العالم الحقيقي، تم تزويد T800 ببنية معيارية متكاملة عالية العزم ذات مفاصل، قادرة على توليد عزم أقصى يصل إلى 450 نيوتن•متر، وطاقة قصوى لحظية للمفاصل تبلغ 14,000 واط. بالاقتران مع هياكل المفاصل ذات الدرجة العالية من الحرية في المناطق الرئيسية مثل الرقبة والخصر واليدين، يحقق الروبوت مستوى عاليًا من الحركة الشبيهة بالإنسان. في السيناريوهات ذات الديناميكية العالية، مثل الفنون القتالية والجري، يقدم أداءً ديناميكيًا وقدرة على تحمل الأحمال من الأفضل في الصناعة.

بالنظر إلى عام 2026، ستواصل EngineAI تركيزها على تطوير التقنيات الأساسية وبناء إستراتيجية منتجات طويلة الأمد، بهدف دفع التقدم القابل للتكرار وتوسيع سيناريوهات التطبيق الواقعية، مع التركيز على بناء أسس قوية لابتكارات مؤثرة. وبالتوازي مع تعزيز محفظة منتجاتها الحالية، تخطط EngineAI لمواءمة منتجاتها بشكلٍ أوثق مع متطلبات الأسواق العالمية لتسريع تحسين المنتجات. باتباع نهج مُنفتح وقابل للتوسع في مجال الذكاء المتجسّد، تسعى الشركة إلى توظيف قدراتها التقنية للمساهمة في تشكيل المرحلة المقبلة من التعاون بين الإنسان والروبوتات.

