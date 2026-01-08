엔진AI 로보틱스 테크놀로지, CES 2026에서 휴머노이드 로봇 T800 공개

체화 지능을 통한 산업 변혁 지원

라스베이거스 2026년 1월 8일 /PRNewswire/ -- 체화 지능(embodied intelligence) 시스템 개발사 엔진AI 로보틱스 테크놀로지(ENGINEAI Robotics Technology)가 CES 2026에서 두 가지 주력 제품을 선보였다. 여기에는 가벼우면서 기동성 높은 범용 체화 에이전트 PM01과 이번에 세계 최초로 공개되는 실물 크기의 고효율 범용 휴머노이드 로봇 ENGINEAI T800이 포함됐다. 이번 시연은 두 플랫폼의 성능 역량을 강조하는 한편, 업계 관계자들에게 인간-로봇 협업의 잠재력에 대한 실용적이고 애플리케이션 중심적인 관점을 제시했다.

세계 최대규모이자 가장 영향력 있는 소비자 기술 전시회 가운데 하나인 CES는 최첨단 제품을 소개하는 글로벌 무대이자 기술 트렌드의 벤치마크 역할을 한다. 올해는 체화 지능이 전면에 등장해, 단순한 개념 단계에서 벗어나 실제 도입 가능한 시스템으로 전환되며, 더 자율적이고 지능적으로 협업하는 미래를 향한 업계의 빠른 발전을 소개했다.

The ENGINEAI booth attracted steady visitor interest. (PRNewsfoto/ENGINEAI Robotics Technology) T800, a full-scale, high-efficiency universal humanoid robot making its global debut. (PRNewsfoto/ENGINEAI Robotics Technology)

엔진AI 부스는 전신 조정 및 미세 운동 제어 능력을 강조한 T800과 PM01의 라이브 시연을 통해 관람객들의 꾸준한 관심을 끌었다. 이 시연을 계기로 산업 파트너, 개발자 및 미디어 관계자들과 깊이 있는 기술 교류가 이어졌으며, 이들은 실제 배치 시나리오와 잠재적인 협력 기회에 대해 논의했다. 현장의 뜨거운 반응은 여러 분야에 걸친 체화 지능 애플리케이션과 진화하는 인간-로봇 협업의 역할에 대해 업계가 지속적으로 주목하고 있음을 보여줬다.

실제 환경에서 입증된 적응력을 바탕으로 PM01은 대중교통, 가이드 투어 및 소매 서비스, 자동 순찰 및 검사 작업을 포함한 여러 응용 분야에서 대규모 도입을 앞두고 있다. 실용성과 사용 사례 중심 설계를 핵심 강점으로 하는 PM01은 산업 전반의 지능형 전환 과정에서 구체적인 운영 요구 사항을 효과적으로 해결하며, 산업 발전을 지원하는 체화 지능의 실질적 역할을 강화한다. 안정적이고 반복 가능한 PM01의 성능은 행사 참석자들에게 널리 인정받았다.

ENGINEAI T800은 로봇 공학 커뮤니티 전반에서 큰 관심을 불러일으키며 활발한 논의를 끌어냈다. 이 휴머노이드 로봇은 핵심 로봇 하위 시스템 및 시스템 수준의 통합에 대한 엔진AI의 역량을 보여준다. 실제 도입을 위해 설계된 차세대 지능형 플랫폼 T800은 최대 450 N•m의 피크 토크와 1만 4000W의 순간 관절 피크 출력을 전달할 수 있는 완전 통합형 고토크 관절 모듈 아키텍처를 갖추고 있다. 이 로봇은 목, 허리, 손과 같은 주요 부위의 고자유도 관절 구조와 결합해 높은 수준의 의인화된 이동성을 구현한다. 무술, 달리기와 같은 고역학 시나리오에서 업계 최고의 역동적인 출력과 부하 처리 능력을 제공한다.

2026년을 맞아, 엔진AI는 핵심 기술 개발과 장기적인 제품 전략에 계속 집중하면서, 실질적인 혁신 기반을 다지는 데 주력하고, 지속적인 기술 고도화와 실제 응용 분야 확대할 계획이다. 기존 제품 포트폴리오를 더 강화하는 한편, 엔진AI는 글로벌 시장 요구 사항에 더 긴밀히 발맞춰 제품 고도화에 속도를 낼 계획이다. 체화 지능에 대한 개방적이고 확장 가능한 접근 방식으로, 회사는 기술적 역량을 활용해 인간-로봇 협업의 다음 단계를 형성하는 데 이바지하는 것을 목표로 한다.

SOURCE EngineAI