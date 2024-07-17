شركة Envision Energy أطلقت مشروعًا مشتركًا مع صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وVision Industries

الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 يوليوز/تموز 2024 /PRNewswire/ -- كشفت Envision Energy، المعترف بها باسم "العملاق الأخضر" بين "شركات TIME100 الأكثر تأثيراً في عام 2024"، عن مشروع مشترك استراتيجي (JV) مع صندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية (PIF) وVision Industries. يهدف هذا المشروع إلى تسريع نمو طاقة الرياح في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والالتزام بقيادة رحلة المنطقة نحو مستقبل أكثر نظافة واستدامة.

Envision Energy Launched Joint Venture with PIF and Vision Industries

وسيركز المشروع المشترك على تصنيع وتجميع توربينات الرياح ومكوناتها، بما في ذلك الشفرات والنقلات والمحاور. بموجب الاتفاقية، تمتلك Envision Energy حصة الأغلبية في المشروع المشترك، بينما يمتلك صندوق PIF وVision Industries الباقي. وسيدعم التعاون هدف المملكة العربية السعودية في توطين 75٪ من مكونات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع برنامج الطاقة المتجددة الوطني التابع لوزارة الطاقة السعودية.

صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية وأحد أكثر المستثمرين تأثيراً في العالم. وهو يتبنى مهمة تحويل الطاقة في المملكة من خلال تطوير مبادرات الطاقة المتجددة القادمة، بما في ذلك طاقة الرياح والكهرباء الضوئية والهيدروجين وتخزين الطاقة وما إلى ذلك. تعد Vision Industries مستثمرًا رائدًا ومطورًا للمشاريع الصناعية للطاقة الخضراء وسلاسل التوريد المحلية. على الصعيد العالمي، اختار صندوق PIF شركة Envision كشريك للمشروع المشترك بفضل موقع Envision الرائد في الطاقة الخضراء، والذي يشمل طاقة الرياح الذكية وأنظمة تخزين الطاقة وحلول الهيدروجين الخضراء التي تعالج تحديات تغير المناخ. وقد تصدرت الشركة طلبيات طاقة الرياح لمدة عامين متتاليين، مما يجعلها فاعلاً رئيسياً في تحول الطاقة في جميع أنحاء العالم.

يجمع مشروع Envision المشترك مع الطرفين بين قدرات الاستثمار القوية لصندوق PIF وتكنولوجيا طاقة الرياح المتطورة لـ Envision Energy، مما يسلط الضوء على التعاون الدولي العميق والرؤية المشتركة للانتقال إلى الطاقة النظيفة. تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتقدم الجهود العالمية في انتقال الطاقة النظيفة والمستقبل المستدام.

حضر الاحتفال معالي السيد ياسر عثمان الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة PIF، ولي تشانغ، رئيس مجلس إدارة Envision، وأعضاء مجلس إدارة Vision Industries، من بين آخرين.

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