شركة Envision Energy أطلقت مشروعًا مشتركًا مع صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وVision Industries

صدر عن

Envision Energy

17 يوليو, 2024, 15:37 AST

الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 يوليوز/تموز 2024 /PRNewswire/ -- كشفت Envision Energy، المعترف بها باسم "العملاق الأخضر" بين "شركات TIME100 الأكثر تأثيراً في عام 2024"، عن مشروع مشترك استراتيجي (JV) مع صندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية (PIF) وVision Industries. يهدف هذا المشروع إلى تسريع نمو طاقة الرياح في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والالتزام بقيادة رحلة المنطقة نحو مستقبل أكثر نظافة واستدامة.

Continue Reading
Envision Energy Launched Joint Venture with PIF and Vision Industries
Envision Energy Launched Joint Venture with PIF and Vision Industries

وسيركز المشروع المشترك على تصنيع وتجميع توربينات الرياح ومكوناتها، بما في ذلك الشفرات والنقلات والمحاور. بموجب الاتفاقية، تمتلك Envision Energy حصة الأغلبية في المشروع المشترك، بينما يمتلك صندوق PIF وVision Industries الباقي. وسيدعم التعاون هدف المملكة العربية السعودية في توطين 75٪ من مكونات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع برنامج الطاقة المتجددة الوطني التابع لوزارة الطاقة السعودية.

صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية وأحد أكثر المستثمرين تأثيراً في العالم. وهو يتبنى مهمة تحويل الطاقة في المملكة من خلال تطوير مبادرات الطاقة المتجددة القادمة، بما في ذلك طاقة الرياح والكهرباء الضوئية والهيدروجين وتخزين الطاقة وما إلى ذلك. تعد Vision Industries مستثمرًا رائدًا ومطورًا للمشاريع الصناعية للطاقة الخضراء وسلاسل التوريد المحلية. على الصعيد العالمي، اختار صندوق PIF شركة Envision كشريك للمشروع المشترك بفضل موقع Envision الرائد في الطاقة الخضراء، والذي يشمل طاقة الرياح الذكية وأنظمة تخزين الطاقة وحلول الهيدروجين الخضراء التي تعالج تحديات تغير المناخ. وقد تصدرت الشركة طلبيات طاقة الرياح لمدة عامين متتاليين، مما يجعلها فاعلاً رئيسياً في تحول الطاقة في جميع أنحاء العالم.

يجمع مشروع Envision المشترك مع الطرفين بين قدرات الاستثمار القوية لصندوق PIF وتكنولوجيا طاقة الرياح المتطورة لـ Envision Energy، مما يسلط الضوء على التعاون الدولي العميق والرؤية المشتركة للانتقال إلى الطاقة النظيفة. تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتقدم الجهود العالمية في انتقال الطاقة النظيفة والمستقبل المستدام.

حضر الاحتفال معالي السيد ياسر عثمان الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة PIF، ولي تشانغ، رئيس مجلس إدارة Envision، وأعضاء مجلس إدارة Vision Industries، من بين آخرين.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2462419/Envision_Energy.jpg 

 

 

من نفس المصدر

Envision تهيمن على طلبات توربينات الرياح العالمية بين مصنعي المعدات الأصلية الصينيين في 2023

Envision تهيمن على طلبات توربينات الرياح العالمية بين مصنعي المعدات الأصلية الصينيين في 2023

حققت Envision Energy، وهي رائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، إنجازًا كبيرًا في عام 2023، مؤمنة المركز الرائد في استلام الطلبيات العالمية...
شركة Envision تحصل على الإشادة بريادتها في مجال طاقة الرياح المستدامة في الحدث الدولي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG

شركة Envision تحصل على الإشادة بريادتها في مجال طاقة الرياح المستدامة في الحدث الدولي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG

أختتم منتدى "ESG in Wind & Wind Project Development in Emerging Markets" المقام في مدينة دبي والذي تستضيفه شركة Envision Energy، الشريك الرائد...
المزيد من الإصدارات من هذا المصدر

استكشف

Image1

التصنيع العام

Image1

التصنيع العام

Image1

الطاقات البديلة

Image1

النفط / الطاقة

المزيد من البيانات الصحفية في مواضيع ذات صلة