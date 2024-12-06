شركة Envision Energy تُحَقق دَفعة قوية في كازاخستان من خلال التصنيع المحلي للمعدات الرئيسية

أستانا، كازاخستان، 6 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- أبرمت شركة Envision Energy، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الخضراء، اتفاقية استراتيجية مع شُركاء محَليين لإنشاء منشأة تصنيع محلية لمحطات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة في كازاخستان، وتهدف هذه الاتفاقية إلى زيادة قدرة كازاخستان على إنتاج الطاقة المُتجددة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتسريع التحوُّل إلى اقتصاد أخضر.

باعتبارها شركة رائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، ستوفر Envision Energy الدعم الفني المتقدم لكازاخستان، لا سيما في تصميم وتصنيع وتشغيل محطات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة. ومن خلال توطين إنتاج المعدات الرئيسية، سيلبي المشروع بشكل أفضل طلب السوق المحلي في كازاخستان ويقلل بشكل كبير من تكاليف النقل ويقلل الأعباء البيئية داخل سلسلة التوريد. يُمَكن المشروع كازاخستان من ضمان استقرار إمدادات الطاقة مع تقليل الاعتماد على واردات الطاقة الخارجية، وبالتالي تعزيز أمن الطاقة الوطني ودعم تحقيق أهداف الطاقة المستدامة للبلاد.

قال Kane Xu، نائب الرئيس الأول ورئيس خطوط المنتجات الدولية في Envision Energy "نحن متحمسون للدخول في شراكة مع Kazakhstan Utility Systems في هذه المبادرة الرائدة"، وأضاف: "يُمثل المشروع خطوة هامة في التحوُّل الأخضر لكازاخستان ويتماشى تمامًا مع التزامنا بدعم حلول الطاقة المستدامة في جميع أنحاء العالم. بالاعتماد على خبرتنا المُتقدمة في هذا المجال، ستدعم Envision كازاخستان في تقليل انبعاثات الكربون، وتعزيز الطاقة النظيفة، وجذب المزيد من رؤوس الأموال والتكنولوجيا الدولية. تعمل هذه المبادرة على تعزيز توطين المعدات الرئيسية لمحطات الطاقة المتجددة وإنتاج أنظمة تخزين الطاقة بشكل كبير، مما يدفع انتقال كازاخستان إلى مستقبل الطاقة المستدامة مع تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار".

قال Sabyrgali Idrisov، المدير التنفيذي لشركة Kazakhstan Utility Systems في كازاخستان: "إن التعاون مع شركة Envision Energy وKazakhstan Utility Systems يمنح كازاخستان فُرصًا فريدة لتطوير الطاقة المتجددة وتوطين الإنتاج عالي التقنية"، وأضاف:"وهذا التعاون ليس مجرد خطوة نحو استقلالية الطاقة، ولكنه أيضًا محرك لإنشاء وظائف جديدة، وتعزيز مهارات المتخصصين المحليين، وتقوية دورنا في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، نحن فخورون بأن نكون جُزءًا من هذا المشروع المهم الذي سيُساهم بشكل كبير في التنمية المستدامة لبلدنا".

شركة Envision هي شركة رائدة عالميًا في مجال الطاقة الخضراء، وتشمل منتجاتها طاقة الرياح الذكية، وأنظمة تخزين الطاقة، وحلول الهيدروجين الأخضر التي تُعالج تحديات تغير المناخ. تعمل توربينات الرياح الذكية الخاصة بالشركة على تعزيز الكفاءة وتقلل تكاليف توليد الطاقة من خلال أجهزة استشعار متقدمة وابتكار مستمر. تتميز حلول تخزين الطاقة من Envision بجودة البطاريات الممتازة، والتصميم الذكي، وسرعة التنفيذ. تضمن Envision استقرار وأمان الشبكة مع قيادة الابتكار، من خلال إمكاناتها الكاملة، وإدارتها الشاملة لدورة الحياة، وحل الشبكات المنظم الخاص بها، وقد تصدرت الشركة طلبات طاقة الرياح لمدة عامين متتاليين وتم الاعتراف بها كمصنع طاقة تخزين من الفئة الأولى عالميًا من قبل بلومبيرج NEF للربع الثالث على التوالي، مما يضعها بين القادة الأوائل في مجالي طاقة الرياح وتخزين الطاقة على مستوى العالم".

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