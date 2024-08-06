شركة Envision Energy حصلت على شهادة Great Place to Work® عبر تسعة فروع على مستوى العالم

سنغافورة، 6 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- تفخر Envision Energy بالإعلان عن حصولها على شهادة Great Place to Work® (GPTW) المرموقة في تسعة من فروعها العالمية، بما في ذلك الدنمارك، والهند، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، ودبي، وسنغافورة، والمكسيك. تتمتع GPTW، وهي سلطة دولية في مجال ثقافة مكان العمل وتجربة الموظفين، بتأثير عالمي كبير وتكون بمثابة معيار حيوي للباحثين عن مكان عمل مثالي. يؤكد هذا التكريم التزام شركة Envision بتوفير تجارب عمل استثنائية، وتعزيز ثقافة التميز في جميع أنحاء وجودها العالمي.

ويوضح حصول Envision Energy على هذه الشهادة رسالتها وأهدافها الملهمة وأستراتيجيتها التشغيلية العالمية ومحفظتها التجارية المتنوعة وثقافة الشركة المميزة. تؤمن شركة Envision إيمانًا راسخًا بأن تعزيز ثقافة مكان العمل الممتازة أمر ضروري لتحديد المواهب الاستثنائية ورعايتها. لا تؤدي هذه الثقافة إلى تسريع نمو وتطوير المواهب فحسب، بل تعزز أيضًا بناء فرق عالية الأداء والرخاء التنظيمي.

قال السيد Zhou Hongwen، المدير التنفيذي لشركة Envision Energy "بصفتها شركة تحركها مهمتنا، تبحر شركة Envision Energy عبر البحار الواسعة لحركة صافي الانبعاثات العالمية، وتعالج التحديات التي يفرضها تغير المناخ بدعم من كل موظفي شركة Envision. مدعومين بمحرك مزدوج للعمليات المنظمة وروح Envision، ندفع مؤسستنا كلها نحو مهمتنا النبيلة ألا وهي "حل التحديات من أجل مستقبل مستدام". "نحن لا نقدم لموظفينا فرصًا وفيرة للنمو الوظيفي والتعويض التنافسي فحسب، بل نعطي الأولوية أيضًا للوفاء بالاحتياجات الروحية للأفراد المعاصرين من خلال عمل ذي معنى. هذا الالتزام ضروري لتعزيز القدرة التنافسية لدى الشركات في المستقبل".

باعتبارها شركة التكنولوجيا الخضراء الرائدة في العالم، حققت Envision Energy نجاحًا ملحوظًا في مجالات مثل توربينات الرياح، وتخزين الطاقة، والهيدروجين الأخضر، ونظام الطاقة المتجددة، والمنتزهات الصناعية النظيفة، وحظيت باعتراف واسع النطاق في الصناعة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم Envision Energy ببناء وتوسيع شبكتها للتخلص من الانبعاثات الكربونية بفاعلية، وتتعاون مع الشركاء العالميين لدفع انتقال الطاقة وتعزيز دورها العالمي كـ "شريك تقني للتخلص من الانبعاثات الكربونية" العالمي.

لمواصلة الابتكار والريادة في التكنولوجيا المتطورة، أنشأت Envision Energy تسعة مراكز كبرى لابتكار التكنولوجيا في دول مثل الدنمارك، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا وسنغافورة، حيث تجمع حوالي 1,900 خبير في مجال الطاقة المتجددة. من بينهم، يمثل الموظفون الدوليون 50٪، في حين أن أكثر من 70٪ يحملون درجة الماجستير أو الدكتوراة، وأكثر من 70٪ متخصصون في الوظائف البحثية والتطوير والتقنية.

تجدر الإشارة إلى أن Envision تواصل تحقيق خطوات كبيرة في طريقها نحو الاستدامة. ففي عام 2022، حققت Envision حيادية الكربون التشغيلية على الصعيد العالمي وتتقدم بثبات نحو أهدافها الطامحة إلى الحيادية الكربونية الكاملة لسلسلة القيمة بحلول عام 2028 والتخلص من الانبعاثات الكربونية على المدى الطويل بحلول عام 2040. تُظهر هذه المعالم التزام Envision الجاد وقدراتها الاستثنائية في قيادة التحول العالمي إلى الطاقة الخضراء.

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