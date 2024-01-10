شركة Envision تحصل على الإشادة بريادتها في مجال طاقة الرياح المستدامة في الحدث الدولي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- أختتم منتدى "ESG in Wind & Wind Project Development in Emerging Markets" المقام في مدينة دبي والذي تستضيفه شركة Envision Energy، الشريك الرائد عالميًا في تكنولوجيا صافي الانبعاثات الصفري، بنجاح، وذلك بالتعاون مع شركة AMEA Power، إحدى الشركات العالمية المطورة في مجال الطاقة المتجددة، وكذلك المؤسسة الدولية للتمويل (IFC). وشهد المنتدى حضور قادة صناعة طاقة الرياح والجهات التمويلية من أجل طرح أهداف التنمية المستدامة للنقاش إلى جانب دراسة الممارسات الأخلاقية والديناميكيات المتطورة في مجال طاقة الرياح، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة.

ومن جانبها، رسخت شركة Envision وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA من خلال مشاريع طاقة رياح تاريخية، بما في ذلك توريد توربينات رياح بقدرة 1.67 جيجاوات إلى مدينة Neom وبقدرة 500 ميجاوات إلى شركة AMEA Power في جمهورية مصر العربية. وتبذل الشركة جهودًا رامية لتوسيع نطاق انتشارها العالمي من خلال حلول تقنية تتبنى مفهوم صافي الانبعاثات الصفري، الأمر الذي يدل على تفاني الشركة وإصرارها على تطوير مصادر طاقة مستدامة ودعم الابتكار التكنولوجي.

وفي هذا الصدد، أشاد Ian Spaulding، الرئيس التنفيذي CEO لشركة LRQA، وهي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الاعتماد والضمان، بالجهود التي تبذلها شركة Envision Energy في إدارة سلسلة التوريد المستدامة. فصرح Ian قائلًا: "إن شركة Envision Energy تضع معيارًا جديدًا وتظهر طموحًا حقيقيًا في توفير مصادر طاقة مستدامة داخل سلسلة التوريد الخاصة بها".

هذا وأكد Vito Saluto، رئيس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG في AMEA Power، على أهمية الحلول المبتكرة في تطوير مشاريع طاقة الرياح، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على التنوع الأحيائي. وقال: "إن التنمية المستدامة في طاقة الرياح تتجاوز مجرد التقدم التكنولوجي؛ فهي تشمل نهجًا شاملاً للإدارة البيئية والاجتماعية. ويمثل التعاون مع شركات تتبنى قيم أخلاقية على غرار شركة Envision مصدر فخر بالنسبة لنا".

وتعكس مشاركة مؤسسة التمويل الدولية IFC في هذا المنتدي التركيز المتزايد على الممارسات الأخلاقية والمسؤولة في قطاع طاقة الرياح، لا سيما في الأسواق الناشئة. وسلط المنتدى الضوء على مساهمات اللاعبين الرئيسيين في الصناعة، مثل شركة Envision Energy، التي أصبحت جهودها في الابتكار المستدام تتماشى بشكل متزايد مع الأهداف الواسعة للمؤسسات التمويلية على غرار مؤسسة التمويل الدولية IFC.

وأكد المنتدى على أهمية التعاون بين القطاعات في تعزيز طاقة الرياح. كما تركزت المناقشات التي دارت ضمن فاعلياته على دمج أحدث التقنيات في هذه الصناعة، والدور الحاسم لمشاركة المجتمع في مشاريع التطوير، وأهمية أطر السياسة العامة في تعزيز مبادرات الطاقة المتجددة.

نبذة عن شركة Envision Energy

Envision Energy هي إحدى الشركات العالمية الرائدة التي تعمل في مجال التكنولوجيا الخضراء، وتتخصص في توفير حلول أنظمة الطاقة المتجددة لكل من الشركات والحكومات والمؤسسات العالمية. وتواصل شركة Envision، مع مهمة "حل التحديات من أجل مستقبل مستدام للبشرية"، عملها للحد من تكاليف إنتاج وتخزين وتكامل الطاقة المتجددة من خلال الابتكار التكنولوجي. وتضم Envision Energy ثلاثة قطاعات رئيسية للأعمال هي: أجهزة توربينات الرياح الذكية وتخزين الطاقة وحلول الهيدروجين الأخضر، وتقوم الشركة ببناء حلول شاملة بشكل تعاوني للتحول في مجال الطاقة. وتدير الشركة أيضًا صندوق Envision-Hongshan Carbon-Neutral Fund، فضلًا عن امتلاكها لفريق Envision Racing لسباقات رياضة Formula E الذي احتل المركز الأول في بطولة Formula E Teams' Championship لعام 2023.

واليوم، تستفيد شركة Envision Energy من شبكتها العالمية لمراكز البحث والتطوير R&D والهندسة في جميع أنحاء الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والدانمارك، وغيرهم، من أجل قيادة تطوير التكنولوجيا الخضراء على مستوى العالم بشكل مستمر. وقد انضمت Envision Energy إلى مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi) والتزمت بتحقيق أهداف حملة "Business Ambition for 1.5°C" في عام 2021. ومن جانبها، نجحت الشركة في تحقيق الحياد الكربوني عبر عملياتها العالمية في عام 2022 وستحقق الحياد الكربوني عبر سلسلة القيمة الخاصة بها بحلول عام 2028.

وقد احتلت شركة Envision المرتبة الثانية في قائمة "Change the World" لعام 2021 من مجلة Fortune، وجاءت بين أفضل 10 شركات في قائمة "أذكى 50 شركة في العالم" لعام 2019 من قبل مجلة MIT Technology Review.

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