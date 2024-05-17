شركة FAW Trucks تحتفل بمرور 30 عامًا على انطلاق مسيرتها في سوق جنوب أفريقيا من خلال احتفال شهد نجاحًا كبيرًا

جوهانسبرج، 17 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- استضافت منشأة Coega Plant التابعة لشركة FAW Vehicle Manufacturers SA (PTY) Ltd (يشار إليها فيما بعد باسم "FAW SA") في التاسع من مايو الجاري وفقًا للتوقيت المحلي، احتفال شركة FAW Trucks بمرور 30 عامًا على انطلاق مسيرتها في سوق جنوب أفريقيا. شهد الحفل حضور كوكبة من كبار الشخصيات، من بينهم السيد Hanjie Hu، كبير مستشاري قسم الشؤون الخارجية لدى مجموعة FAW Group Corporation؛ والسيد Changxin Yu، عضو لجنة الحزب ونائب الرئيس التنفيذي لشركة FAW Trucks، والسيد Changchun Leng، مدير عام خط إنتاج منتجات FAW Trucks في الخارج. كما شهد هذا الاحتفال الهام حضورًا رفيع المستوى، حيث تواجد في الحفل مسؤولون حكوميون من سفارة جمهورية الصين الشعبية في جنوب أفريقيا، ووزارة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، ومقاطعة كيب الشرقية، ومدينة مانديلا، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات الصينية العاملة في جنوب أفريقيا، وتجار داعمين لمسيرة شركة FAW Trucks، فضلًا عن ممثلين عن كبار العملاء، ووسائل الإعلام.

وخلال كلماتهم، أشاد كل من معالي Ebrahim Patel، وزير التجارة والصناعة في جمهورية جنوب أفريقيا، ومعالي Yu Liu، الوزير المستشار بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية جنوب أفريقيا، بالدور المحوري الذي لعبته شركة FAW Trucks في جهودها الرائدة في سوق جنوب إفريقيا وتعزيز فرص العمل والتنمية الاجتماعية المحلية. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أشاد الحضور أيضًا بشركة FAW SA باعتبارها نموذجًا يحتذى به في التعاون بين الصين وجنوب إفريقيا، مشيرين إلى إنجازات الشركة الاستثنائية ومسؤوليتها الاجتماعية الفاعلة التي ساهمت بشكل كبير في الازدهار الاقتصادي والتقدم المجتمعي في جنوب أفريقيا.

وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن مجموعة China FAW Group، أعرب السيد Hanjie Hu عن امتنانه لحكومة جنوب أفريقيا والشركاء الدائمين على دعمهم المستمر للنمو التشغيلي لشركتي China FAW وFAW SA. وأكد أن الذكرى الثلاثين لا تمثل ذروة هذا التعاون فحسب، بل بداية تعاون جديد أيضًا. وأكد السيد Hu على التزام مجموعة China FAW بتعزيز استثماراتها في جنوب أفريقيا، وبالتالي زيادة المساهمة في مبادرة الحزام والطريق وتعزيز تنمية منطقة جنوب أفريقيا.

وعلى مدار ثلاثة عقود، حرصت شركة FAW Trucks على ترسيخ وجودها بقوة في جنوب أفريقيا، مما أدى إلى إنشاء شبكة شاملة للإنتاج والمبيعات والخدمات في جميع أنحاء جنوب أفريقيا. وتفتخر الشركة بامتلاكها لأكثر من 30 قناة موزعة بشكل استراتيجي لتقديم المبيعات والخدمات تغطي جنوب أفريقيا وزامبيا وموزمبيق وزيمبابوي بوتسوانا وناميبيا، مما يعزز وجودها وبصمتها الإقليمية بقوة. وعلاوة على ذلك، يضمن استثمارها في مراكز توزيع قطع الغيار ومرافق خدمة العملاء تقديم دعمًا شاملاً لخدمة ما بعد البيع عبر شبكتها. تبنت شركة FAW Trucks، انطلاقًا من تركيزها على أسواق نقل البضائع والشحن، نهجًا تسويقيًا متكاملًا على طول سلسلة القيمة بأكملها، مصممًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملاء جنوب أفريقيا. تتعهد الشركة، من خلال توفير حلول نقل شاملة فعالة وموثوقة، بمواصلة إضافة زخم لدفع التقدم والتنمية المستدامين في المنطقة.