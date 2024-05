FAW Trucks fête ses 30 ans de présence en Afrique du Sud avec une célébration d'anniversaire réussie

JOHANNESBURG, 17 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 9 mai, heure locale, la commémoration du 30e anniversaire de l'entrée de FAW Trucks sur le marché sud-africain s'est déroulée avec succès à l'usine Coega de FAW Vehicle Manufacturers SA (PTY) Ltd (ci-après dénommée « FAW SA »). Étaient présents à cet événement M. Hanjie Hu, consultant en chef des affaires internationales de FAW Group Corporation, M. Changxin Yu, membre du comité du parti et vice-président exécutif de FAW Trucks, et M. Changchun Leng, directeur général de la ligne de produits internationale de FAW Trucks. Des représentants du gouvernement de l'ambassade de la République populaire de Chine en République d'Afrique du Sud, du ministère du Commerce et de l'Industrie d'Afrique du Sud, de la province du Cap-Oriental et de la ville de Mandela, ainsi que des représentants d'entreprises financées par la Chine en Afrique du Sud, des concessionnaires soutenant le développement de FAW Trucks, des représentants des principaux clients et des membres des médias ont collectivement témoigné de cette occasion mémorable.

Dans leurs discours, M. Ebrahim Patel, ministre du Commerce et de l'Industrie de la République d'Afrique du Sud, et M. Yu Liu, ministre-conseiller de l'ambassade de la République populaire de Chine en République d'Afrique du Sud, ont salué sans équivoque le rôle essentiel joué par FAW Trucks dans ses efforts de pionnier sur le marché sud-africain et dans la promotion de l'emploi et du développement social au niveau local. Ils ont salué FAW SA comme un modèle d'excellence dans la collaboration entre la Chine et l'Afrique du Sud, citant ses réalisations remarquables et sa responsabilité sociale proactive, qui ont apporté des contributions substantielles à la prospérité économique et au progrès sociétal de l'Afrique du Sud.

Dans son allocution, Hanjie Hu, représentant du groupe China FAW, a remercié le gouvernement sud-africain et les partenaires de longue date pour leur soutien continu à la croissance opérationnelle de China FAW FAW SA. Il a souligné que l'anniversaire des 30 ans de l'entreprise représentait non seulement un aboutissement, mais aussi un nouveau départ. Il a affirmé l'engagement de China FAW à intensifier les investissements en Afrique australe, augmentant ainsi les contributions à l'initiative de la Ceinture et de la Route et encourageant le développement de la région de l'Afrique australe.

Depuis 30 ans, FAW Trucks cultive avec diligence sa présence en Afrique du Sud, ce qui a permis d'établir un réseau complet de production, de vente et de service dans toute l'Afrique australe. L'entreprise compte plus de 30 canaux de vente et de service stratégiquement positionnés en Afrique du Sud, en Zambie, au Mozambique, au Zimbabwe, au Botswana et en Namibie, ce qui consolide son empreinte régionale. En outre, ses investissements dans des centres de distribution de pièces détachées et des installations de service à la clientèle garantissent une assistance après-vente complète dans l'ensemble du réseau. Axé sur les marchés de la traction et du fret, FAW Trucks a mis en œuvre une approche marketing globale tout au long de la chaîne de valeur, adaptée pour répondre aux divers besoins de la clientèle d'Afrique australe. En fournissant des solutions de transport complètes, efficaces et fiables, l'entreprise continuera à donner un élan au progrès et au développement durables de la région.