شركة Fintech Nsave تطلق منصة استثمارية جديدة، توفر للأشخاص في الاقتصادات المتعثرة الحماية ضد التضخم من خلال استثمارات في الخارج آمنة ومتوافقة مع اللوائح

توفر Nsave حسابات موثوقة في الخارج بالدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني أو اليورو للأشخاص من الدول ذات التضخم المرتفع.

يمكن للعملاء حاليًا الوصول إلى مجموعة من الأسهم الأمريكية، وصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة ( ETFs )، والصناديق الاستثمارية.

شركة TQ Ventures هي أكبر المستثمرين في جولة التمويل التي حصلت عليها الشركة بقيمة 18 مليون دولار، وشاركها فيها كل من Sequoia Capital و Y Combinator و ACE Ventures و Proton .

لندن وجنيف, 10 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Nsave، مزود الحسابات الموثوقة والمتوافقة مع اللوائح في الخارج للأشخاص من الدول ذات التضخم المرتفع، اليوم عن إطلاق منتج استثماري جديد يتيح للأفراد المعرّضين لخطر الإقصاء المالي (financial exclusion) حماية ثرواتهم وتنميتها.

أكدت الشركة أيضًا حصولها على استثمار من الفئة أ بقيمة 18 مليون دولار بقيادة TQ Ventures، وبمشاركة كل من Sequoia Capital وY Combinator وACE Ventures وProton Foundation، بهدف تسريع نموها.

Amer Baroudi and Abdallah AbuHashem founded nsave to democratise safe and secure financial services for all.

هذا يعني أن العملاء يمكنهم اليوم الوصول إلى الأسهم الأمريكية، وصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs)، وقريبًا الصناديق المدارة من قبل بعض أكبر مديري الأصول في العالم عبر تطبيق Nsave، وذلك بعد الخضوع لإجراءات التسجيل وفحوصات الامتثال.

من خلال التعاون مع مؤسسات مالية خاضعة للوائح والقوانين، وشركاء مصرفيين في المملكة المتحدة وسويسرا، توفر Nsave حسابات آمنة ومتوافقة مع اللوائح في الخارج، لإتاحة الخدمات المالية في الخارج لملايين المتأثرين بالتضخم المرتفع أو عدم الاستقرار الاقتصادي في بلدانهم.

عملاء Nsave يشملون: الخبراء الشباب الذين يسافرون للخارج فيواجهون عمليات امتثال للقوانين متحيزة وعتيقة بسبب بلد ميلادهم، بالإضافة إلى الأشخاص من الاقتصادات ذات التضخم المرتفع الذين يخشون أن تندثر مدخراتهم.

شركة nsave مقرها في لندن وجنيف، ويقودها خريجان سابقان من منحة رودس (Rhodes)، هما عامر بارودي وعبد الله أبو هاشم.

قال الرئيس التنفيذي عامر بارودي: "رؤيتنا هي أن نتجاوز مجرد حماية ثروات الناس العاديين، من خلال توفير حصولهم على حسابات آمنة ومتوافقة مع اللوائح في الخارج، إلى تمكينهم أيضًا من تنمية تلك الثروات".

"بالنسبة لبعض عملائنا، هذه هي أول مرة يصلون بأمان إلى خدمات استثمار موثوقة. نحن نعتقد أن جواز سفرك ينبغي ألا يقف عثرة في طريقك نحو الرفاهية. إن نهج 'الامتثال للوائح من أول مرحلة التصميم' الذي نتبناه يتيح لنا تقديم الخدمات بأمان لعدد أكبر من الناس."

قال Schuster Tanger، المؤسس المشارك والشريك الإداري في TQ Ventures: "إن Nsave تستهدف سوقًا هائلًا من الأفراد غير الراضين عن الخدمات المالية الحالية المُقدمة لهم والذين يحتاجون إلى حلول مالية آمنة ومستقرة".

"منذ البداية، أعجبني نهج nsave الفريد وقوة فريقهم، ولا شك أن هذا نتيجةٌ لتجربة عامر وعبد الله الشخصية مع هذه التحديات. نحن متحمسون لمساعدة nsave لإنشاء نظام مالي أكثر شموًلا."

للتواصل:

[email protected]

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