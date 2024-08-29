شركة FORBES TRAVEL GUIDE تستعد للإعلان عن إطلاق جوائز السفر الجوي الفاخر

ستُطلق جوائز السفر الجوي المعتمدة في 22 أكتوبر

أتلانتا، 29 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- ستطلق شركة Forbes Travel Guide ("FTG") -المرجع العالمي الرائد في مجال الضيافة الفاخرة- النسخة الأولى من جوائز السفر الجوي المعتمدة في الثاني والعشرين من أكتوبر المقبل، وذلك استنادًا إلى آراء نخبة من أفضل المستشارين في مجال السفر الفاخر والمسافرين العالميين المتميزين.

سيشارك في التصويت لجنة خاصة تضم 5,000 مستشار سفر من النخبة، بالإضافة إلى مفتشي FTG المتخفين الذين يجوبون العالم، وخبراء التدريب والتطوير المتنقلين، ستشمل الجوائز أكثر من 20 فئة، بما في ذلك أفضل شركات الطيران، وأفضل المطارات، وأفضل خدمات الطائرات الخاصة. وسيتم التحقق من نتائج الاستطلاع من قبل خبراء شركة FTG المعروفين بنزاهتهم وموضوعيتهم، استنادًا إلى التقييم النجمي الذي يمتد لأكثر من 66 عامًا.

قال Peter Greenberg، الصحفي المتخصص في السفر الحائز على جائزة Emmy ومقدم برنامج "Eye on Travel" على إذاعة CBS: "الكثير من جوائز صناعة السفر تعتمد على مسابقات شعبية مشكوك في مصداقيتها إلى حد ما. ما يميز جوائز السفر الجوي المعتمدة هو أنها تستند إلى تجارب واقعية ومعايير محاسبة حقيقية". وأضاف قائلًا: "في عالم يشهد انفجارًا في العلامات التجارية الفاخرة، لم يعد الأمر يتعلق بالصور الجميلة أو البيانات المرسلة، بل يعتمد على آراء غير متحيزة من مسافرين مخضرمين، مقرونة بوقائع موثوقة، مما يقود إلى تعريف جاد وذو صلة للتميز".

ومن جانبه، أكد Jeff Arnold، رئيس مجلس إدارة شركة Forbes Travel Guide، على أهمية اتباع نهج شامل في السفر الفاخر، قائلاً: "في مشهد السفر الفاخر اليوم، لا يمكن فصل جودة تجربة الطيران عن تجربة الإقامة الفندقية لتحقيق رحلة سلسة ومتكاملة. تأتي جوائز السفر الجوي المعتمدة كتوسع طبيعي لالتزام شركة FTG بالتميز، مما يضمن للمسافرين المميزين أن بإمكانهم الوثوق بأعلى معايير الخدمة والراحة من لحظة الإقلاع حتى الهبوط".

تضم قائمة الشركات الكبيرة المرشحة لجائزة السفر الجوي المعتمدة عددًا من شركات الطيران الرائدة على غرار Air France، وAlaska Airlines، وAmerican Airlines، وBritish Airways، وCathay Pacific، وDelta Air Lines، وEmirates، وEtihad Airways، وHawaiian Airlines، وJapan Airlines، وJetBlue Airways، وKorean Air، وLufthansa، وQatar Airways، وQantas، وSingapore Airlines، وTurkish Airlines، وUnited Airlines، وVirgin Atlantic. أما بالنسبة لشركات الطيران الصغيرة المرشحة، فتشمل Beond، وBermudAir، وCape Air، وLa Compagnie، وStarlux. كما تم ترشيح مجموعة من شركات خدمات الطائرات الخاصة، والتي تتضمن Flexjet، وNetJets، وTradewind Aviation، وVistaJet، وWheels Up.

سيتم الاحتفاء بالفائزين في قمة موناكو في فبراير 2025، خلال الحدث السنوي الذي تنظمه شركة FTG والمخصص للعلامات التجارية الفاخرة والسفر الفاخر.

ومن المهم ملاحظة أن جوائز السفر الجوي المعتمدة، على الرغم من دعمها من قبل شركة FTG بخبرتها، تعمل بشكل مستقل عن نظام تصنيفات Forbes Travel Guide ذات الخمس نجوم والأربع نجوم والموصى به، وتقتصر هذه التصنيفات الأخيرة على الفنادق والمطاعم والمنتجعات الصحية وسفن الرحلات البحرية الفاخرة على مستوى العالم، وتُمنح بناءً على عمليات تفتيش صارمة ومجهولة المصدر.

سيتم الكشف عن جوائز السفر الجوي المعتمدة على موقع ForbesTravelGuide.com في 22 أكتوبر.

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نبذة عن شركة Forbes Travel Guide:

تُعتبر Forbes Travel Guide بمثابة النظام العالمي الوحيد لتصنيف الفنادق الفاخرة، والسفن السياحية البحرية، والمطاعم، والمنتجعات الصحية. يقوم مفتشونا المحترفون المجهولون بتقييم الأماكن بناءً على مئات المعايير الدقيقة لمساعدة المسافرين المميزين في اختيار أفضل التجارب في العالم. الطريقة الوحيدة للحصول على تصنيف خمس نجوم، أو أربع نجوم، أو توصية هي من خلال كسبها عبر عمليات التفتيش المستقلة التي نجريها. تعرف على المزيد من خلال ForbesTravelGuide.com . لمزيد من المعلومات حول القمة، يرجى زيارة Summit.ForbesTravelGuide.com.

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