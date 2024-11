شركة Fractal تحصل على الاعتراف بأنها ضمن أفضل أماكن عمل في الهند للنساء (أفضل 100) وأفضل أماكن عمل لـ DEI والانتماء (أفضل 25) في عام 2024 من قِبِل معهد Great Place to Work®

نيويورك، 8 نوفمبر 2024 / PRNewswire / -- أعلنت اليوم شركة Fractal، (www.fractal.ai)، المزود الرائد لحلول الذكاء الاصطناعي والحلول التحليلية المتقدمة للجهات بما في ذلك شركات Fortune 500®، أنها حصلت على جائزتين مرموقتين من معهد Great Place to Work® (الهند) لعام 2024. حصلت Fractal على لقب أحد أفضل أماكن العمل في الهند للنساء ضمن فئة أفضل 100 شركة (كبيرة) للسنة الخامسة على التوالي، وصُنِّفت ضمن أفضل 25 مكان عمل في مجال التنوع، والإنصاف، والشمولية، والانتماء للسنة الثانية على التوالي.

تعد شهادة The Great Place To Work Certification™ على نطاق واسع ضمن هذا المجال بمثابة اعتراف بأفضل صاحب عمل، وهي تمييز تعترف به المنظمات في جميع أنحاء العالم. تحظى هذه الشهادة بإشادة دولية وبالاعتراف باعتبارها معيارًا رفيعًا يسلط الضوء على ثقافات مكان العمل المتميزة ويحتفي بها. تضمنت عملية منح الشهادة تحري ممارسات الموارد البشرية، إلى جانب المقابلات واستطلاعات الرأي التي أُجرِيَت بين الموظفين، والتي خضعت كلها للتقييم وفقًا لإطار عمل صارم. تم قياس أداء Fractal باستخدام استبيان Trust Index™ وCulture Audit™، مع التركيز على المعايير الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر في تصور الموظف لمكان عمل رائع.

تؤكد هذه الجوائز التزام Fractal بتعزيز التنوع بين الجنسين والإنصاف والشمول (DEI) الذي يظهر من خلال بصمتها العالمية. ومن خلال مبادرات التفكير المستقبلي، أوجدت الشركة فرصًا ذات مغزى للنساء والجماعات غير الممثَّلة تمثيلًا كافيًا؛ مما مكنهم من المساهمة في المنظمة يدًا بيد مع تعزيز مسيرتهم المهنية.

قال Srikanth Velamakanni، المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب الرئيس في شركة Fractal: "نحن ملتزمون ببناء ثقافة مكان عمل شاملة للنساء، مع التركيز بقوة على المساواة بين الجنسين والتنوع. وتضمن إرشاداتنا التوجيهية ومبادراتنا التي تركز على المرأة الاستماع لكل صوت وتقديره، مع التركيز على توفير فرص للنمو والتطور المستمر. ويمثل هذا الاعتراف خطوة كبيرة في بناء ثقافة الثقة العالية بين الجميع".

وقالت Rohini Singh، رئيسة قسم الموظفين في شركة Fractal: "نحن سعداء لحصولنا على الاعتراف من قِبَل GPTW بين أفضل 100 مكان عمل للمرأة للعام الخامس، ومن بين أفضل 25 مكان عمل للتنوع، والإنصاف، والشمولية، والانتماء للعام الثاني على التوالي. يجسد هذا التقدير التزام Fractal على أرض الواقع بالشمولية ودعم فرق عملنا بينما ننمو معًا وندفع التغيير الإيجابي في الصناعة. نحن نفتخر بشدة بثقافتنا ونشكر كل موظف في Fractal لجعل هذا ممكنًا".

تمتد ثقافة الشمولية في Fractal إلى ما هو أبعد من تحقيق التوازن بين الجنسين؛ إنها تغذي شعورًا عميقًا بالانتماء؛ إذ يُشجَّع كل موظف على إظهار شخصيته الأصلية في العمل، وتعزز بيئة تحتفل بالفردية وتدفع النمو الجماعي.

نبذة عن Fractal

Fractal هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي للشركات المدرجة في قائمة Fortune 500®. تتمثل رؤية شركة Fractal في تمكين كل قرار يتم اتخاذه داخل المؤسسة، وتوفير الذكاء الاصطناعي والهندسة والتصميم، وذلك من خلال الجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي، والهندسة، والتصميم لمساعدة الشركات الأكثر شهرةً على تحقيق النجاح.

تشمل مجالات عمل Fractal Asper.ai (الذكاء الاصطناعي لإدارة نمو الإيرادات)، وFlyfish (الذكاء الاصطناعي التوليدي للمبيعات)، كما قامت شركة Fractal باحتضان وتطوير شركة Qure.ai، وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية ومتخصصة في اكتشاف مرض السل، وسرطان الرئة، وقصور القلب، والسكتة الدماغية.

يضم فريق عمل شركة Fractal حاليًّا أكثر من 4500 موظف في 17 موقعًا عالميًّا، من بينها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، والهند، وسنغافورة، والشرق الأوسط، وأستراليا. حَظِيَت Fractal بالعديد من التقديرات، منها "أفضل مكان للعمل" و"أفضل مكان لعمل المرأة في الهند" ضمن فئة أفضل 100 شركة (كبيرة) وفقًا لمعهد The Great Place to Work®؛ كما تم تصنيفها إحدى الشركات الرائدة في خدمات هندسة البيانات 2024 وخدمات علوم البيانات 2024 من قِبَل مجموعة Information Services Group، وكذلك تم تصنيفها إحدى الشركات الرائدة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي ومجال توفير التحليلات وفقًا لتقييم Peak Matrix لعام 2021 من مجموعة Everest Group، إلى جانب تصنيفها إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات تحليلات العملاء وفقًا لتقرير Wave™ لعام 2023 من قِبَل شركة Forrester Research Inc.