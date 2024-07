شركة Fractal تُطلق برنامج "استراتيجيات القيادة للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي" على منصة Coursera

نيويورك

18 يوليو / تموز، 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة Fractal (www.fractal.ai)، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للشركات المدرجة في قائمة Fortune 500®، البرنامج التدريبي "استراتيجيات القيادة للذكاء الاصطناعي AI والذكاء الاصطناعي التوليدي AI" على منصة Coursera، واحدة من أكبر منصات التعلم الإلكتروني في العالم. صُمم هذا البرنامج الشامل خصيصًا للقيادات التنفيذية وكبار المديرين ورواد الأعمال وطلاب الإدارة والطامحين لقيادة مجال الذكاء الاصطناعي AI، حيث يُزودهم بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي AI في مختلف مجالات الأعمال.

ولا يقتصر البرنامج على الجانب الفني فحسب، بل يقدم إطارًا استراتيجيًا لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي AI في العمليات التشغيلية مع التركيز على خصوصية البيانات والاعتبارات الأخلاقية والمخاطر المحتملة. وسيستكشف المشاركون في البرنامج تطبيقات متنوعة للذكاء الاصطناعي AI التوليدي، كما سيعملون على تطوير الثقة والقدرة على قيادة مبادرات الذكاء الاصطناعي AI بفعالية.

"في عالم الذكاء الاصطناعي AI سريع التطور، أصبح من الضروري للقيادات ليس فقط فهم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي AI، بل أيضًا الاستفادة منها بشكل فعال. وتهدف شراكتنا مع منصة Coursera إلى توفير أساس تعليمي قوي، يُمكن القادة من قيادة عمليات تحول ذكية AI وذات مغزى في مؤسساتهم"، صرح بذلك Pranay Agrawal، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Fractal وأحد مؤسسيها.

هذا وقال Raghav Gupta، العضو المنتدب لشركة Coursera في الهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC: "يواجه القادة اليوم مُعضلة 'الذكاء الاصطناعي التوليدي 'GenAI: فالتسرع في تَبَنيه يهدد بمشكلات في البيانات والأخلاقيات واللوائح التنظيمية، بينما يؤدي الحذر المفرط في ذلك إلى تقويض القدرة التنافسية. وفي هذا السياق، يُعد التعليم والتدريب عالي الجودة مفتاحًا لتحقيق التوازن المنشود". وأضاف قائلًا: "يهدف برنامج التخصص هذا من Fractal إلى تزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة للاستفادة من القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI بسرعة وأمان، مع تعزيز الابتكار والكفاءة والحفاظ على المعايير الأخلاقية".

يضم برنامج التخصص هذا أربع دورات شاملة صُممت وعُرضت بدقة فائقة من قبل كبار قادة شركة Fractal، بمن فيهم Pranay Agrawal، الرئيس التنفيذي CEO للشركة وأحد مؤسسيها، وRasesh Shah، رئيس قسم الممارسة - تقنيات التعليم EDTech، وكذلك Bhaskar Roy، مسؤول العلاقات مع العملاء بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC ورئيس مركز Bangalore، إلي جانب كل من Ajoy Singh، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي AI، وSray Agarwal، مستشار رئيسي، وأكبر محمد، رئيس قسم Fractal Dimension. هذه الدورات هي:

1) الذكاء الاصطناعي AI التوليدي للأعمال: دليل القادة

المفاهيم الأساسية للنماذج التوليدية بما في ذلك التشفير التلقائي المُتغير ( VAEs ) وشبكات التنافس التوليدية ( GANs )

إطار عمل استراتيجي لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI في العمليات التجارية مع التركيز على خصوصية البيانات والاعتبارات الأخلاقية والمخاطر المحتملة في المركز

2) استراتيجيات الذكاء الاصطناعي AI الناجحة: من منظور الرئيس التنفيذي CEO

المكونات الرئيسية لتحقيق النتائج المرجوة من الذكاء الاصطناعي AI

استراتيجيات لتقليل الأخطاء وتحسين دقة الذكاء الاصطناعي AI

نظرة ثاقبة على تحسين فعالية المؤسسة في تبني تقنية الذكاء الاصطناعي AI

3) الذكاء الاصطناعي AI المسؤول - المبادئ والاعتبارات الأخلاقية

مبادئ الذكاء الاصطناعي AI المسئول وأهميتها في مجال التكنولوجيا

تقنيات تحديد ومعالجة والحد من التحيز في خوارزميات الذكاء الاصطناعي AI والبيانات

نظرة ثاقبة على حوكمة الذكاء الاصطناعي AI الأخلاقي، واعتبارات الخصوصية، وإجراءات الأمن

4) منهجية منظمة لحل المشكلات

دورة حياة مشاريع علوم البيانات ودور التفكير المنظم

أهمية التصميم المُتمحور حول الإنسان في حل مشاكل الأعمال

سيحصل المشاركون في البرنامج التدريبي، بعد الانتهاء منه، على شهادة تفيد خوضهم للبرنامج، وسيستفيدون من رؤى قيمة من قادة الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكنون من التقدم لوظائف واعدة ومتنوعة ليس فقط في Fractal ولكن أيضًا في جميع أنحاء صناعة الذكاء الاصطناعي AI والتكنولوجيا.

حققت برامج Fractal التدريبية السابقة نجاحًا ملحوظًا، حيث سجلت ما يقرب من 50,000 عملية تسجيل خلال سبعة أشهر فقط. وقد اجتذبت الدورة التدريبية المُعَنونة "الذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI للجميع"، وهي جزء من أكاديمية الذكاء الاصطناعي التوليدي Gen AI من Coursera، أكثر من 26,000 مشارك، بينما تم اعتماد دورات أخرى من قبل جامعات ومؤسسات رائدة. وتُواصل شركة Fractal، من خلال هذه الشراكة، التزامها بتعزيز المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي AI وتمكين المهنيين العاملين فيه في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات والتسجيل، يُرجى زيارة: https://www.coursera.org/specializations/leadership-strategies-for-ai-and-generative-ai

نبذة عن Fractal

Fractal هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي للشركات المدرجة في قائمة Fortune 500®. تتمثل رؤية شركة Fractal في تمكين كل قرار يُتخذ داخل المؤسسات الكبرى بقدرات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والهندسة والتصميم لمساعدة الشركات الأكثر شهرة على تحقيق النجاح.

تشمل مجالات عمل Fractal كل من Asper.ai (الذكاء الاصطناعي AI لإدارة نمو الإيرادات)، وFlyfish (الذكاء الاصطناعي AI التوليدي للمبيعات). كما قامت Fractal باحتضان وتطوير شركة Qure.ai، وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي AI للرعاية الصحية، والمتخصصة في اكتشاف أمراض السل وسرطان الرئة وقصور القلب والسكتة الدماغية.

يضم فريق عمل شركة Fractal حاليًا أكثر من 4500 موظف موزعين على 17 موقعًا عالميًا تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوكرانيا والهند وسنغافورة والشرق الأوسط وأستراليا. حظيت Fractal بالعديد من التقديرات منها "أفضل مكان للعمل" و"أفضل مكان لعمل المرأة في الهند" ضمن أفضل 100 شركة (كبيرة) وفقًا لمعهد The Great Place to Work®؛ وكذلك تم تصنيفها كإحدى الشركات الرائدة في خدمات هندسة البيانات 2024 وخدمات علوم البيانات 2024 من قبل مجموعة Information Services Group، وكذلك تم تصنيفها كإحدى الشركات الرائدة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي AI ومجال توفير التحليلات وفقًا لمصفوفة Peak Matrix لعام 2021 من مجموعة إيفرست جروب Everest Group، إلي جانب تصنيفها كإحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات تحليلات العملاء وفقًا لتقرير Wave™ لعام 2023 من قبل شركة Forrester Research Inc.

نبذة عن Coursera:

انطلقت منصة Coursera في عام 2012 على يد أستاذي علوم الحاسوب بجامعة ستانفورد، Andrew Ng وDaphne Koller، بهدف توفير الوصول الشامل إلى تعليم راقي المستوى في جميع أنحاء العالم. وتُعد المنصة الآن واحدة من أكبر منصات التعلم الإلكتروني على مستوى العالم، حيث يزيد عدد المسجلين بها عن 148 مليون متعلم حتى 31 مارس 2024. وتتعاون منصة Coursera مع أكثر من 300 جامعة رائدة وشركاء صناعيين لتقديم مجموعة واسعة من المحتوى والشهادات، بما في ذلك الدورات والتخصصات والشهادات المهنية والمشاريع الإرشادية وبرامج البكالوريوس والماجستير. تستعين المؤسسات حول العالم بمنصة Coursera لتطوير مهارات موظفيها ومواطنيها وطلابها في مجالات مثل علوم البيانات والتكنولوجيا والأعمال. وقد أصبحت Coursera شركة مساهمة عامة لصالح ولاية ديلاوير وشركة B Corp في فبراير 2021.