شركة GEEKOM تتوسع في سوق الشرق الأوسط بإطلاق أجهزة الكمبيوتر المصغرة المتميزة

تايبيه, 5 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت GEEKOM، الشركة العالمية الرائدة في أجهزة الكمبيوتر المصغرة، رسميًا عن دخولها إلى سوق الشرق الأوسط، ما يمثل محطة مهمة في إستراتيجية التوسع الدولي للشركة. ابتداءً من هذا الشهر، سيتمكن المستهلكون في السعودية والإمارات من شراء أجهزة الكمبيوتر المصغرة الشهيرة من GEEKOM عبر أمازون والموقع الرسمي للشركة، مع توفر خدمة التوصيل لمعظم دول المنطقة.

وباعتبارها العلامة رقم 1 عالميًا في أجهزة الكمبيوتر المصغرة، بنت GEEKOM سمعة من التميز بفضل تقديمها الدائم لمنتجات تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والحرفية المتميزة. حيث تُصنع كل وِحدة من مواد الألومنيوم عالية الجودة، مما يعكس التزام العلامة بالمتانة والشكل الجمالي. بالإضافة إلى جودة المنتج، تقدم GEEKOM ضمانًا رائدًا في الصناعة لمدة ثلاث سنوات، وخدمة شاملة بعد البيع، مما يضمن للعملاء راحة البال لفترة طويلة بعد الشراء. وقد ساعد هذا الالتزام بالدعم والموثوقية شركة GEEKOM على ترسيخ مكانتها كاسم موثوق في صناعة الحوسبة العالمية، ما يجذب المستخدمين الذين يبحثون عن الأداء والأناقة.

تشمل أولى المنتجات التي سيتم طرحها جهاز GEEKOM A6 وجهاز GEEKOM A5، وهما جهازان صغيران قويان مُصمّمان لتلبية احتياجات المحترفين، وصنّاع المحتوى، والمستخدمين اليوميين على حد سواء. لقد صُمم جهاز GEEKOM A5، المزود بمعالج AMD Ryzen 5 7430U وذاكرة عشوائية DDR4 بسعة 16 جيجابايت، خصيصًا للطلاب وموظفي المكاتب والمهام الحاسوبية اليومية، مع تقديم أداء سلس في تصميم مريح تمامًا للتنقّل. أما جهاز GEEKOM A6، المُجهز بمعالج AMD Ryzen 7 6800H وذاكرة عشوائية DDR5 ثنائية القناة، فيستهدف المستخدمين المتمرسين وخبراء الإبداع الذين يحتاجون إلى قدرة معالجة أعلى للمهام المتعددة، وإنشاء المحتوى، وأحمال العمل المُكثفة. يجسّد كلا الطرازين التزام شركة GEEKOM بالأداء والتصميم، حيث يقدمان أحدث المكونات المادية في هيكل أنيق موفر للمساحة.

يؤكد التوسع في منطقة الشرق الأوسط تنامي الطلب في المنطقة على حلول الحوسبة صغيرة الحجم. مع تزايد بحث الشركات والأفراد عن أجهزة فعّالة ومتعددة الاستخدامات، أصبحت أجهزة الكمبيوتر المصغرة خيارًا مفضّلًا لمساحات العمل الحديثة. إن دخول GEEKOM إلى السعودية والإمارات يدعم الشركة في الاستفادة من هذا الزخم، حيث توفر للمستهلكين بدائل موثوقة لأجهزة الكمبيوتر التقليدية.

ومن خلال طرح منتجاتها الرائدة في الشرق الأوسط، لا توسّع شركة GEEKOM حضورها العالمي فحسب، بل تعزّز أيضًا رؤيتها في جعل حلول الحوسبة من الجيل التالي مُتاحة لمزيد من الناس. بفضل سمعتها كعلامة رائدة عالميًا في أجهزة الكمبيوتر المصغرة، تستعد الشركة لوضع معايير جديدة في المنطقة، عبر تقديم أجهزة تجسّد الابتكار والموثوقية والتصميم الفاخر للمستهلكين.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2837448/image_5019393_29905017.jpg