شركة Getac تعمل على تحسين مجموعتها من أجهزة Android المتعددة الاستخدامات من خلال إطلاق جهاز لوحي قوي الأداء وجاهز للذكاء الاصطناعي

يجمع الكمبيوتر اللوحي ZX80 القوي والجديد مقاس 8 بوصات بين التصميم النحيف والمواصفات القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة مع المزايا المتنوعة لنظام Android لتحقيق الإنتاجية المثلى في المجال

موجز الأنباء:

يوفر جهاز Getac ZX80 الجديد الخفيف الوزن تعدد استخدامات نظام التشغيل Android في بيئات الاستخدام القاسية الظروف، مثل تلك الموجودة في المرافق والصناعات التحويلية والنقل.

وبفضل التصميم القابل للتكوين بدرجة عالية، يستطيع العملاء تخصيص ZX80 وفقًا لاحتياجاتهم وحالات الاستخدام الخاصة بهم.

يأتي ZX80 مزودًا بنظام Android 13 المثبت مسبقًا ويدعم ترقيات متعددة لنظام التشغيل Android، مما يتيح للمستخدمين استخدام الميزات الجديدة في الوقت المناسب.

تايبيه، 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Getac اليوم عن إطلاق جهاز ZX80 الجاهز للذكاء الاصطناعي، وهو جهاز لوحي جديد قوي بالكامل مقاس 8 بوصات، مدعوم بنظام التشغيل Android المتعدد الاستخدامات. وبموجب هذا الإعلان، يزداد توسع وتنوع مجموعة Getac من أجهزة Android، مما يمنح العملاء في صناعات مثل المرافق والتصنيع والنقل المزيد من الخيارات عند اختيار حلول قوية لمواجهة التحديات اليومية وتعزيز الإنتاجية والكفاءة.

The AI-ready Getac ZX80 is a brand new 8-inch fully rugged tablet, powered by the versatile Android operating system. The Getac Zx80's lightweight form factor (590g), wide operating temperature range (-29°C to 63°C) and bright 1,000 nit 16:10 aspect ratio screen makes it particularly well suited to key tasks such as UAV control, where device performance and reliability are critical to success.

تصميم خفيف الوزن، ومتين البنية

تم تصميم ZX80 خصوصًا لتحقيق النجاح في بيئات العمل الصعبة، بدءًا من المستودعات المزدحمة ومراكز الخدمات اللوجستية وحتى المواقع الميدانية النائية والمرافق الخارجية. إن عامل خفة الوزن (590 جرامًا) ونطاق درجة حرارة التشغيل الواسع (-29 درجة مئوية إلى 63 درجة مئوية) وشاشته الساطعة بمقدار 1000 نيت، ذات نسبة العرض إلى الارتفاع 16:10 تجعله مناسبًا بشكل خاص للمهام الرئيسية مثل تشغيل الرافعة الشوكية والتحكم في الطائرات بدون طيار، حيث يعد أداء الجهاز وموثوقيته أمرين بالغي الأهمية لتحقيق النجاح. وتضمن شهادة MIL-STD-810H وشهادة IP67 ومقاومة التلف إثر السقوط من ارتفاع 6 أقدام أنه يمكنه بسهولة تحمل قسوة ظروف العمل الميداني المكثف.

وبالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى وظيفة التحول الكامل أثناء العمل بعيدًا عن مرافق الشحن، فإن ZX80 متوافق أيضًا مع تقنية البطارية القابلة للتبديل السريع من Getac، مما يتيح للمستخدمين تبديل البطاريات بسرعة وسهولة أثناء الاستخدام العملي. إن تضمين بطارية داخلية إضافية يعني أنه يمكن إجراء التبديل السريع من دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل الجهاز أولاً، مما يوفر الوقت الثمين ويمنع حدوث أي انقطاع في العمل.

قابل للتكوين بدرجة عالية لتحقيق تنوع فائق

تدرك Getac أن كل حالة استخدام فريدة من نوعها، ولهذا السبب يوفر تصميم ZX80 القابل للتكوين بدرجة كبيرة مرونة واسعة عندما يتعلق الأمر ببناء مواصفات تتوافق مع احتياجات العملاء بأكبر قدر ممكن من الفعالية.

تشتمل الميزات الرئيسية على تصميم يتضمن شريحتي (2) اتصال (شريحة اتصال فعلية وأخرى eSIM)، مما يسمح بالتبديل السريع بين شبكات شركات الاتصالات، بينما توفر شبكة Wi-Fi 6E 802.11ax وBluetooth v5.2 ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الاختياري المخصص نقلًا سريعًا للبيانات وإمكانات تحديد الموقع. واعتمادًا على متطلبات العملاء، يمكن أيضًا تكوين ZX80 مع 4G/5G LTE وNFC وقارئ الباركود ليناسب التطبيقات المختلفة حسب الحاجة.

أداء جاهز للذكاء الاصطناعي

يوفر المعالج Qualcomm QCS6490 الخاص بـ ZX80 أداءً مذهلاً عند مستويات الطاقة المنخفضة، مما يجعله مناسبًا بشكل مثالي لمجموعة من تطبيقات إنترنت الأشياء الصناعية وحالات الاستخدام التجاري. والجهاز اللوحي جاهز للذكاء الاصطناعي، حيث يستفيد من محرك الذكاء الاصطناعي من Qualcomm الذي يضمن تضمين التعلم الآلي بالجهاز والقدرة على تشغيل حالات استخدام الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على عمر البطارية. ولتحقيق أقصى قدر من إمكانات الذكاء الاصطناعي المحتملة، تشتمل كاميرا ZX80 على ذاكرة LPDDR5 بسعة 12 جيجابايت. يأتي ZX80 مزودًا بنظام Android 13 المثبت مسبقًا وقابلاً للترقية إلى إصدارات نظام التشغيل Android المستقبلية، مما يتيح للمستخدمين استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة بمجرد توفرها.

الجهاز مدعوم بمجموعة شاملة من الملحقات والبرامج المخصصة

مثل أجهزة Getac كلها، يتوافق ZX80 مع مجموعة شاملة من الملحقات المخصصة والأجهزة الطرفية والبرامج، مما يساعد المستخدمين في تحقيق أقصى قدر من وظائف الجهاز في المواقف المختلفة في مختلف مجالات الاستخدام. يتضمن ذلك حوامل تثبيت في المركبات آمنة تابعة لجهة خارجية، ما يضمن الاستخدام الأمثل في المركبة/الرافعة الشوكية، وحزام اليد، والقلم، وبطاريات عالية السعة قابلة للتبديل السريع لتعزيز سهولة الاستخدام في أثناء الاستخدام العملي، ومحول USB-C بقدرة 65 وات وقاعدة إرساء للاستخدام الفعال في المكتب. يمكن للعملاء أيضًا إدارة أجهزتهم اللوحية التي تعمل بنظام Android بكفاءة من خلال حلول برامج Getac المثبتة مسبقًا، بما في ذلك أداة السجل Log Tool الجديدة تمامًا، وdeployXpress، وenrollXpress، وGDMS، وDriving Safety Utility، وOEMConfig.

يقول James Hwang، رئيس شركة Getac Technology Corporation: "تواصل منصة Android التطور والتوسع في أنحاء القطاع الصناعي كافة، ما يوفر طرقًا جديدة لحل التحديات الرئيسية وتعزيز العمليات التجارية. ومع إطلاق ZX80، فإننا نمنح مستخدمي Android المزيد من الخيارات عندما يتعلق الأمر باختيار الحل القوي المناسب لاحتياجاتهم وتمكينهم من الاستفادة من تعدد استخدامات Android في البيئات والسيناريوهات المختلفة، على نحو غير ممكن بأي جهاز آخر."

يتوفر ZX80 الجديد في مارس. للمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة www.getac.com

معلومات عن Getac

تعد Getac Technology Corporation شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الهاتف المحمول القوية وحلول الفيديو الذكية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والبرامج والكاميرات المحمولة على الجسم وأنظمة الفيديو داخل السيارة وإدارة الأدلة الرقمية وحلول تحليلات الفيديو الخاصة بالمؤسسات. تم تصميم حلول وخدمات Getac لتمكين تجارب غير عادية للعاملين في الخطوط الأمامية في البيئات الصعبة. واليوم، تخدم Getac العملاء في أكثر من 100 دولة في مجالات تشمل الدفاع والسلامة العامة والإسعاف والإطفاء والإنقاذ والمرافق والسيارات والموارد الطبيعية والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة: http://www.getac.com. اشترك في مدونة Getac Industry blog أو تابع الشركة على LinkedIn وأيضًا YouTube.

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