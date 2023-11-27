شركة Hantec تعزز التزامها بنزاهة العميل: تحصل على ترخيص هيئة الخدمات المالية (FSA) في سيشيل

هونج كونج، 27 نونبر/تشرين الثاني 2023 /PRNewswire/ -- تفخر شركة Hantec، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، بالإعلان عن حصولها مؤخرًا على ترخيص جديد من هيئة الخدمات المالية (FSA) في سيشيل. تمثل هذه الخطوة الإستراتيجية علامة بارزة في مهمة Hantec لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك موثوق به في الصناعة المالية.

يمنح ترخيص هيئة الخدمات المالية (FSA) في سيشيل شركة Hantec الموافقة التنظيمية للعمل في هذه الولاية القضائية الرئيسية، مما يفتح فرصًا جديدة ويمكّن الشركة من تقديم مجموعتها الشاملة من الخدمات المالية إلى قاعدة عملاء أوسع، لا سيما في المنطقة الأفريقية.

قال فريدي لاو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Hantec: "يسعدنا حصولنا على هذا الترخيص من هيئة الخدمات المالية (FSA) في سيشيل. ويعد هذا التطور بمثابة شهادة على التزامنا بتوسيع حضورنا وتوفير حلول مالية مخصصة للعملاء في أفريقيا وخارجها". "ومع هذه الموافقة التنظيمية الجديدة، أصبحنا في وضع أفضل لخدمة الاحتياجات الديناميكية والمتطورة لعملائنا في المنطقة."

يعد الحصول على ترخيص هيئة الخدمات المالية (FSA) في سيشيل خطوة إستراتيجية تتوافق تمامًا مع مهمة Hantec الشاملة لتنويع محفظة عملائها وتعزيز حضورها العالمي. وتمثل القارة الأفريقية، بسوقها الديناميكي والمتنامي بسرعة، إمكانات هائلة للخدمات المالية. تهدف شركة Hantec، من خلال تأسيس وجود لها في سيشيل، إلى الاستفادة من خبراتها ومواردها لدعم التنمية الاقتصادية والازدهار في المنطقة.

ومن خلال المجموعة الحالية من التراخيص المنظمة عالميًا، تمتثل شركة Hantec بالفعل بشكل كامل للوائح الصارمة التي وضعتها هيئة الخدمات المالية (FCA)، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، ولجنة فانواتو للخدمات المالية (VFSC)، وغيرها من الهيئات الإدارية. يؤكد هذا الالتزام تفاني Hantec في الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية والتركيز على العميل.

باعتبارها مزود خدمات مالية موثوق به يتمتع بسجل حافل، تظل Hantec ملتزمة بدعم أعلى معايير النزاهة والشفافية والتركيز على العميل. إن الحصول على ترخيص هيئة الخدمات المالية (FCA) في سيشيل يؤكد من جديد التزام Hantec بالامتثال التنظيمي ويعزز مكانتها كشريك موثوق للعملاء الذين يبحثون عن حلول مالية مبتكرة وموثوقة.

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