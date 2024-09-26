شركة HDL Automation تفوز بجائزة بطل التصنيع الحكومي للابتكار في أتمتة المباني

غوانزو، الصين، 26 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- مُنِحَت شركة HDL Automation، وهي مزود عالمي رائد لحلول الحياة الذكية، لقب بطل التصنيع Manufacturing Champion Enterprise، وهو اعتراف يُمنح للشركات التي تتميز في قطاعات التصنيع المتخصصة. ويعكس هذا التكريم ابتكارات HDL المُتَقدمة، وتقنيات الإنتاج الرائدة، والحضور القَوي في السوق العالمية، وتُرَكز معايير الاختيار الصارمة على القيادة الصناعية، والابتكار المستمر، والكفاءة التشغيلية العالية، وهي مجالات تتفوق فيها HDL باستمرار.

39 عامًا من الريادة في أتمتة المباني

HDL has won numerous prestigious industry awards in recent years

تأسست شركة HDL Automation في عام 1985، وأصبحت اسمًا رائدًا في أتمتة المباني، حيث تُقَدم حلولاً متقدمة للقطاعات السكنية، والتجارية، والضيافة، وتُعَزز ابتكاراتها كفاءة المباني، وسلامتها، وراحتها في جميع أنحاء العالم.

في الآونة الأخيرة، تمت تسمية HDL أيضًا باسم العلامة التجارية رقم 1 للسيطرة على الأتمتة السلكية في الصين من قِبَل EqualOcean، وهي إحدى مؤسسات البحث الأكثر موثوقيةً في الصين، مما عزز مكانتها كشركة رائدة في الصناعة.

حاز التزام HDL بالتصميم والابتكار على العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك جائزة Red Dot، وجائزة iF Design، وجائزة IDEA. ويتميز Source 7 Panel بتصميم أنيق للمقبض وخيارات ألوان أنيقة، مما يعزز الوظائف والجاذبية الجمالية. يتيح تعديل المقبض بسلاسة والواجهة سهلة الاستخدام التحكم في أنظمة المنزل الذكي دون عناء.

تُستخدم منتجات HDL في مشاريع كبرى على مستوى العالم، بما في ذلك برج S في دبي، ومحطة Baiyun، ودار الأوبرا التشيكية، وBMW Welt. على سبيل المثال، محطة سكة حديد Guangzhou Baiyun، التي افتُتِحَت في 26 ديسمبر 2023، والتي تُغَطي 430,000 متر مربع وتضم 11 منصة و24 مسارًا. تُدير ما يصل إلى 15,364 راكبًا في الساعة في أوقات الذروة، مما يجعلها من بين أكبر وأكثر المحاور ازدحامًا في آسيا، وتعمل حلول الأتمتة التي تقدمها HDL هناك على تحسين إدارة الإضاءة، ومن خلال الألواح الذكية وبرامج التصوُّر، تعمل على تمكين التحكم المركزي ومراقبة الطاقة في الوقت الفعلي، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.

تُعَزز جائزة Manufacturing Champion، والتقدير من EqualOcean مكانة HDL في سوق التكنولوجيا الذكية العالمية. ومع نمو الطلب على حلول المباني الذكية، تظل HDL مُلتَزمة بإنشاء بيئات معيشية أكثر صحةً واستدامةً من خلال الابتكار، وبالنظر إلى المستقبل، تهدف HDL إلى توسيع بصمتها العالمية مع الاستمرار في الريادة في التكنولوجيا والاستدامة.

مع ما يقرب من أربعة عقود من الخبرة، وميراث من الجوائز المرموقة والمشاريع البارزة، تُواصِل HDL Automation تشكيل مستقبل أتمتة المباني. يؤكد الاعتراف الحكومي الأخير والإشادات الصناعية على الدور الرائد الذي تلعبه HDL في تشكيل الحياة الذكية.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/2515100/HDL_won_numerous_prestigious_industry_awards_years.jpg