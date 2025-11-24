شركة Heidrick & Struggles توسع حضورها وقدراتها في الشرق الأوسط

تحركات القيادة الجديدة تؤكد على الاستثمار الإستراتيجي للشركة في المنطقة

شيكاغو، 24 نوفمبر 2025 /‏PRNewswire/ -- أعلنت شركة Heidrick & Struggles International, Inc. ‏(مؤشر بورصة ناسداك: HSII)، وهي مزوّد بارز لاستشارات القيادة العالمية وحلول المواهب عند الطلب، اليوم عن استثمارات كبيرة لتسريع نموها وتعزيز قدراتها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وفي ظل التحول السريع الذي تشهده المنطقة وتأثيرها العالمي المتصاعد، تعمل الشركة على تعزيز فريق قيادتها وتوسيع حضورها الميداني لتلبية احتياجات العملاء الذين يواجهون تغييرات تنظيمية وثقافية وتحولات مواهب واسعة النطاق.

قال Tom Monahan، الرئيس التنفيذي لشركة Heidrick & Struggles: "تخوض المؤسسات في الشرق الأوسط، لا سيما في المملكة العربية السعودية، بعضًا من أكثر التحولات طموحًا على مستوى العالم". "يعكس استثمارنا المتزايد حجم الفرصة الاستثنائية التي نراها في المنطقة، والتزامنا بتقديم خبرة Heidrick العالمية مقرونة برؤىً محلية عميقة".

يشكّل هذا التحرك الإستراتيجي الأساس للمرحلة التالية من النمو الإقليمي للشركة.

دعمًا لهذا الاستثمار الأوسع، أعلنت Heidrick & Struggles أيضًا عن تعيين Khedher Khoshhal شريكًا استشاريًا مقيمًا في السعودية، وذلك اعتبارًا من اليوم. يتمتع Khoshhal بأكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجالات التعلم المؤسسي، وتحويل الثقافة، وتطوير القيادات، عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. شغل حديثًا منصب شريك في شركة Kearney، حيث قاد برامج تحول معقدة لجهات في القطاعين العام والخاص، كما شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة SAED.

أضاف Monahan: "بفضل فهمه العميق للسوق السعودية وسجله الطويل في قيادة المؤسسات خلال التحولات، سيُعزّز Khedher قدراتنا بشكلٍ كبير على خدمة العملاء في لحظة محورية من نمو المنطقة".

كجزء من هذا التوسع، تولّى قياديان بارزان أدوارًا رفيعة في المنطقة:

Dustin Seale ، الشريك في مكتب الشركة بلندن والشريك الإداري لـ Heidrick Consulting في أوروبا، انتقل إلى الشرق الأوسط ليصبح الشريك الإداري الإقليمي الجديد لـ Heidrick Consulting لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، بهدف دعم العملاء في مجالات القيادة والثقافة وبرامج التحول واسعة النطاق.

Markus Wiesner ، الشريك في دبي والشريك الإداري الإقليمي لـ Heidrick Consulting في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط والأسواق الناشئة، انتقل إلى دور عالمي جديد في المنطقة، حيث سيتولى قيادة أعمال الاستشارات الموجهة لمجالس الإدارات ضمن Heidrick Consulting .

قال Khedher Khoshhal: "إن مزيج Heidrick & Struggles الفريد من الخبرة العالمية والالتزام الإقليمي هو بالضبط ما تحتاجه المؤسسات في المملكة بينما تتنافس على الصعيد العالمي. يسعدني الانضمام إلى الشركة وأتطلع إلى التعاون مع القادة لدفع الفصل التالي من التأثير والنمو".

نبذة عن Heidrick & Struggles

شركة Heidrick & Struggles ‏(مؤشر بورصة ناسداك: HSII) هي أبرز مستشار في العالم في القيادة التنفيذية، حيث تدفع أداء عملائها نحو التفوق من خلال خدمات استشارية متميزة في رأس المال البشري والقيادة. لأكثر من 70 عامًا، قدّمنا قيمة مضافة لعملائنا عبر توظيف خبرات لا مثيل لها لمساعدة المؤسسات على اكتشاف وتمكين القادة والفِرق الاستثنائية. اعرف المزيد على: www.heidrick.com.

