شركة Hisense تنشر فرحة العيد مع حملة خيرية تقام لمدة 12 يوما في جميع أنحاء جنوب إفريقيا

جوهانسبرج، 20 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- قامت شركة Hisense، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، إيمانًا منها بروح العطاء وأهمية نشر البهجة، بإطلاق حملتها الخيرية 12 Days of Christmas Charity Drive، وتهدف الشركة من خلال هذه الحملة إلى تقديم الفرحة والأمل للمجتمعات التي تحتاج إليها في جميع أنحاء جنوب أفريقيا.

Hisense Brings 12 Days of Joy to South Africa's Heart: Spreading holiday cheer and making a difference in underprivileged communities.

وقد بدأت Hisense مهمتها لتحقيق تأثير معنوي على حياة الأشخاص الأقل حظاً من شوارع جوهانسبرج الحيوية مرورًا بالمناظر الهادئة التي تتميز بها المدينة. وقام فريق عمل شركة Hisense، على مدار 12 يومًا، بزيارة 12 منظمة مختلفة من المنظمات التي كرست مجهوداتها لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع، كما قام الفريق بتوزيع الهدايا لتلك المنظمات.

وبدأت الحملة التي قامت بها الشركة بتسليط الضوء على تمكين الشباب، وانعكس الحماس وعلت أصوات الابتسامات والضحكات في الهواء أثناء فتح الأطفال لهداياهم. وتضمنت هذه الهدايا أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية واللوازم الأساسية والمواد التعليمية، فشركة Hisense لم تدخر جهدًا في نشر الفرحة والسعادة من خلال الهدايا التي جلبت كلًا منها فرحة وخدمت غرضًا ما.

وتنوعت المنظمات التي قامت شركة Hisense بزيارتها، فبعضها كانت منظمات دراسية ومراكز مجتمعية وديار لرعاية كبار السن. كما تنوعت الهدايا بين الأجهزة الإلكترونية الحديثة وأجهزة إعداد الطعام ولوازم التنظيف، بهدف معالجة الاحتياجات الفورية وتحسين جودة الحياة. وقدمت Hisense، في إحدى اللحظات الدافئة والمؤثرة، تبرعًا بتلفاز وثلاجة وغسالة إلى مأوى غير ربحي.

وفي هذا الصدد، قالت Claudia Henkel، مديرة العلامة التجارية لشركة Hisense بجنوب أفريقيا: "نحن نؤمن بقوة العطاء. هذه هي طريقتنا لنشر الدفء والتعاطف في مجتمعاتنا المحلية. إن الأمر برمته يتعلق بزرع الشعور بالأمل والحب".

وعبرت Hisense، عند انتهاء حملتها الخيرية، عن امتنانها للمجتمعات التي استقبلتها بقلوب مفتوحة. واستفاد أكثر من 5000 شخص من هذه الحملة.

ومن جانبه، وجه السيد William Nyika، رئيس شمامسة جمعية Assembly of God بمدينة كوزمو الجنوب أفريقية، الشكر لشركة Hisense قائلًا: "لقد كتبنا لشركة Hisense للحصول على بعض الدعم ولم تتوان الشركة ولم تدخر جهدًا في فعل ذلك، حيث قدمت لكنيستنا مبلغا قدره 80000 راند. كما قدمت الشركة تبرعات لمؤسسة رياض الأطفال الخاصة بنا. وأود أن أقول لشركة Hisense، لقد أسعدتمونا وباركتمونا، ونحن نقدر لكم ذلك".

وتستغل Hisense هذه الفرصة الخيرة لإشراك المجتمعات المحلية في الحملة، وتشجيعهم على مشاركة قصصهم الخاصة عن اللطف والرحمة على منصات التواصل الاجتماعي عن طريق هاشتاج Hisense Cares. ومن شأن هذه المبادرة الرقمية أن تعزز روح العطاء وتلهم الناس للتجمع ومشاركة فرحة العطاء خلال موسم الأعياد والاحتفالات.

وتذكرنا شركة Hisense، في عالم يمكن فيه لمقدار بسيط من اللطف والرحمة أن يصنع فارقاً كبيراً، أن التعاون على الخير يخلق مستقبلاً أفضل للجميع.

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Van Der Merwe Henru

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