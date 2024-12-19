شركة Hithium العالمية تطلق نظام تخزين الطاقة ∞Power بقدرة 6.25 ميجاواط/ساعة بسعة عالية بمدة تشغيل ساعـتين/4 ساعات مخصص ليتجاوز حدود الجغرافيا والمدة الزمنية

مدينة بكين, 19 ديسمبر، 2024 /PRNewswire/ -- في 12 ديسمبر 2024، أطلقت شركة Hithium العالمية نظام تخزين الطاقة ∞Power 6.25 ميجاواط/ساعة بسعة عالية بمدة تشغيل ساعـتين/4 ساعات، مخصص ليتجاوز حدود الجغرافيا والمدة الزمنية، وذلك في اليوم البيئي الثاني لشركة Hithium، الذي كان تحت شعار "حرية الطاقة، ثورة الحياة". سيبدأ التسليم العالمي لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات ∞Power بقدرة 6.25 ميجاواط/ساعة بمدة تشغيل ساعتين /4 ساعات في الربع الثاني من عام 2025.

Hithium Eco-day Product Launch

استجابة للطلب المتزايد في الصناعة على حلول تخزين الطاقة "ذات السعة العالية" و"المناسبة لسيناريو الاستخدام"، قدمت Hithium منصة نظام تخزين الطاقة ∞Pack+. تتميز منصة نظام تخزين الطاقة (BESS) ذات السعة العالية والمناسبة لسيناريو الاستخدام بالمزايا الرئيسية الخمسة: السعة العالية، والمقاييس الموحدة، والمنصة المتكاملة، والمناسبة لسيناريو الاستخدام، وسهولة الصيانة. تم تجهيز المنصة بخلايا Hithium عالية القدرة، وتحقق حزمتها قدرة عالية تصل إلى ما يقرب من 200 كيلوواط/ساعة. يضمن تصميم المنصة مشاركة ما يصل إلى 72% من المكونات بين حزم المنصات المجهزة بخلايا مختلفة. يمكن للمنصة التوافق مع خلايا البطارية ذات السعة العالية 587 أمبير/ساعة المتخصصة بمدة تشغيل ساعتين و1175 أمبير/ساعة المتخصصة بمدة تشغيل 4 ساعات، ما يسمح بالتكيف مع مختلف السيناريوهات مع سهولة الاستبدال وتحسين الصيانة.

وبناءً على منصة ∞Pack+، أطلقت شركة Hithium جهاز نظام تخزين الطاقة بالبطاريات ∞Power بقدرة 6.25 ميجاواط/ساعة بمدة تشغيل ساعتين/4 ساعات. في سيناريو BESS (أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات) لمدة ساعتين، تبلغ طاقة خلية البطارية 587 أمبير في الساعة، بينما تبلغ طاقة البطارية في سيناريو BESS (أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات) لمدة 4 ساعات 1175 أمبير في الساعة. علاوة على ذلك، فإن كلا السيناريوهين أيضًا يعملان مع نظام BESS آخر من Hithium المصمم خصيصًا لتطبيقات الصحراء.

يقدم نظام تخزين الطاقة ∞Power بقدرة 6.25 ميجاواط/ساعة بمدة تشغيل ساعتين/4 ساعات قيمة للمستخدم من خمس جوانب رئيسية:

التكلفة المنخفضة للغاية: يقلل من التكاليف الإجمالية بنسبة تصل إلى 15%، مع عمر نظام يتماشى مع أنظمة الطاقة الكهروضوئية.

السلامة الفائقة: يحقق النظام أمانًا جوهريًا للخلايا ذات الأقطاب الكبيرة ويتميز بغطاء علوي مركب مقاوم لأكثر من 1,000 درجة مئوية، بالإضافة إلى نظام إدارة البطارية ( BMS ) مزدوج الحماية لضمان الأمان الوظيفي والأمن السيبراني.

سهولة الصيانة: يقلل النظام من وقت الصيانة بنسبة 50% أو أكثر.

التوافق العالي: النظام متوافق مع أنظمة تحويل الطاقة ( PCS ) المركزية، من النوع المتسلسل (String-type) ، المتكاملة المعقدة.

صديق للبيئة: يعمل النظام عند مستوى ضوضاء منخفض (65 ديسيبل كحد أدنى). يستخدم مبردًا جديدًا ومصمم بمكونات قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%.

تهدف Hithium إلى تغيير مفهوم تكامل أنظمة تخزين الطاقة (BESS) من خلال مبادئ التفكيك وإعادة التركيب، وتقسيم العمل المتخصص، وتكرار تركيب النظام بشكل مستقل، والتعاون الصناعي. بحلول عام 2025، تخطط Hithium لتطوير سلسلة البحث والتطوير البيئية الكاملة لأنظمة تخزين الطاقة (BESS)، ما يعزز بيئة جديدة بالتعاون مع شركاء الصناعة.

نبذة عن Hithium

Hithium هي شركة رائدة في تصنيع منتجات تخزين الطاقة الثابتة ذات الجودة العالية للاستخدامات على نطاق المرافق العامة وكذلك التجارية والصناعية. بفضل وجود أربعة مراكز بحث وتطوير متميزة وعدة مرافق إنتاج "ذكية"، فإن ابتكارات Hithium تتضمن تحسينات سلامة رائدة لبطاريات الليثيوم أيون بالإضافة إلى زيادة دورة حياة البطاريات. مع عقود الخبرة المتراكمة في هذا المجال التي يتسم بها مؤسسو الشركة وكبار المديرين التنفيذيين، فإن Hithium تستفيد من تخصصها في BESS (أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات) لتقديم المستجدات الفريدة للشركاء والعملاء في مجال تخزين الطاقة. ومقرها الرئيسي في مدينة شيامن، دولة الصين، ولديها مواقع في مدينة شنجن، وشونجكين، وميونخ، ودبي، ونيويورك، وكاليفورنيا. شحنت شركة Hithium حتى الآن أكثر من 40 جيجاوات ساعة من منتجات BESS (الخلايا والأنظمة وغيرها)، حيث تصنف كمورد BESS (أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات) من المستوى الأول وأعلى 5 حصص في السوق العالمية.