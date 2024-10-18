شركة Hithium تخطط لإنشاء مصنع جديد لإنتاج أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات BESS في المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع شريك محلي

تقوم Hithium بإنشاء أول مصنع لها في المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع شريك محلي، بهدف تحقيق قدرة إنتاجية سنوية قدرها 5 جيجاواط /ساعة

شركة Hithium تكشف عن حلولها المتخصصة لتخزين الطاقة والمصممة خصيصًا للبيئات الصحراوية

مدينة الرياض، دولة المملكة العربية السعودية, 18 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- في معرض Solar & Storage Live KSA (معرض الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة المباشر)، أعلن كل من شركة Hithium Energy Storage Technology Co., Ltd. (Hithium)، وهي شركة رائدة عالمية في مجال توفير حلول تخزين الطاقة، والمهندسة نبيلة التونسي، مؤسس شركة Eng. Nabilah AlTunisi company (شركة المهندسة نبيلة التونسي) ("MANAT")، بفخر عن تشكيل شركتهما المشتركة، Hithium MANAT. ويهدف هذا التعاون المثير إلى الاستفادة من خبرة Hithium في تخزين الطاقة بالإضافة إلى الرؤية المتعمقة محليًا للشركة المشتركة Hithium MANAT بهدف خدمة سوق المملكة العربية السعودية بشكل أفضل. وتخطط هذه الشركة المشتركة أيضًا لإنشاء مصنع (أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات BESS) في المملكة العربية السعودية، مع استهداف قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 5 جيجاواط/ساعة.

Hithium and MANAT announce joint venture in Solar & Storage Live KSA

وخلال المعرض، ألقت شركة Hithium كلمة مباشره وكشفت لأول مرة عن أحدث ابتكاراتها المتطورة: حلول تخزين الطاقة المخصصة للبيئات الصحراوية. تتميز هذه الأنظمة بحماية متقدمة من العواصف الرملية، وتصاميم قوية لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة، تدعم دورات التفريغ الطويلة للغاية لمدة 12 ساعة أو أكثر. وقد تم تخصيص خط المنتجات الجديد هذا لتلبية الطلبات الفريدة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA).

علقت المهندسة نبيلة التونسي، اقائلةً: "اليوم هو لحظة محورية في رحلة الطاقة في المملكة العربية السعودية. كما أن تطوير واحدة من أول منشآت تصنيع BESS (أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات) المتقدمة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع يؤكد على هذا الالتزام. إن هذا التحالف الاستراتيجي لن يتيح الوصول إلى تكنولوجيا تخزين الطاقة من المستوى العالمي فحسب، بل وسيخلق أيضًا فرص عمل محلية، ويحفز الابتكار التكنولوجي، ويساهم بإيجابية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. معًا، سنضمن أن تحافظ السعودية على مركزها القيادي في تحول الطاقة العالمي."

قال Sean Sun، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في Hithium: "تؤكد شراكتنا مع MANAT التزام Hithium بغرس علاقات محلية قوية وتعزيز أهداف التنمية طويلة الأجل للمنطقة". "من خلال تأسيس هذه الشركة التابعة والاستثمار في مصنع BESS (أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات) محلي، فنحن لا نوسع بصمتنا العالمية فحسب، بل ونساهم أيضًا بشكل مباشر في رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ونعد بأن يكون 'الإنتاج المحلي للسوق المحلية' لتعزيز نمو مجال تخزين الطاقة المحلي."

نبذة عن Hithium

Hithium هي شركة رائدة في تصنيع منتجات تخزين الطاقة ذات الجودة العالية للاستخدامات على نطاق المرافق العامة وكذلك التجارية والصناعية. مع أكثر من 40 جيجاواط/ساعة من مشاريع BESS (أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات) تم شحنها حتى الآن. وقد احتلت Hithium المركز الـ 5 ضمن أكبر حصص في السوق العالمية وتم تصنيفها كمورد BESS (أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات) من الدرجة الأولى. وبفضل وجود أربعة مراكز بحث وتطوير متميزة وعدة مرافق إنتاج "ذكية"، فإن ابتكارات Hithium تتضمن تحسينات سلامة رائدة لبطاريات الليثيوم أيون بالإضافة إلى زيادة دورة حياة البطاريات. ومع عقود الخبرة المتراكمة في هذا المجال التي يتسم بها مؤسسو الشركة وكبار المديرين التنفيذيين، فإن Hithium تستفيد من تخصصها في BESS (أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات) لتقديم المستجدات الفريدة للشركاء والعملاء في مجال تخزين الطاقة. ومقرها الرئيسي في مدينة شيامن، دولة الصين، ولديها مواقع في مدينة شنجن، وشونجكين، وميونخ، ودبي، ونيويورك، وكاليفورنيا.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2531959/MANAT_HiTHIUM_announce_joint_venture_Solar___Storage_Live_KSA.jpg