Hithium prévoit une nouvelle installation de production de BESS en Arabie saoudite avec un partenaire local

RIYADH, Arabie Saoudite, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Lors du salon Solar & Storage Live KSA, Hithium Energy Storage Technology Co. (Hithium), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de stockage d'énergie, et l'ingénieur Nabilah AlTunisi, propriétaire-fondateur de la société MANAT de l'ingénieur Nabilah AlTunisi, ont annoncé avec fierté la création de leur entreprise commune, Hithium MANAT. Nabilah AlTunisi, MANAT, ont annoncé avec fierté la création de leur entreprise commune, Hithium MANAT. Cette collaboration passionnante vise à tirer parti de l'expertise d'Hithium dans le domaine du stockage de l'énergie et des connaissances locales d'Hithium MANAT pour mieux servir le marché de l'Arabie saoudite. L'entreprise commune prévoit également de mettre en place des installations de fabrication de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en Arabie saoudite, avec pour objectif une capacité de production annuelle de 5 GWh.

Au cours de l'exposition, Hithium a prononcé un discours sur place et a dévoilé pour la première fois sa dernière innovation de pointe : des solutions de stockage d'énergie dédiées aux applications en milieu désertique. Ces systèmes sont dotés d'une protection avancée contre les tempêtes de sable et de conceptions robustes à haute et basse température, permettant des cycles de décharge ultra-longs de plus de 12 heures. Cette nouvelle gamme de produits est personnalisée pour répondre aux demandes uniques de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA).

Eng. Nabilah AlTunisi, présidente de la conférence, a commenté : "Aujourd'hui marque un tournant dans le parcours énergétique de l'Arabie saoudite. Le développement de l'une des premières installations de fabrication de BESS de pointe en Arabie saoudite et dans l'ensemble de la région MENA souligne cet engagement. Cette alliance stratégique permettra non seulement d'accéder à une technologie de stockage de l'énergie de classe mondiale, mais aussi de créer des emplois locaux, de stimuler l'innovation technologique et de contribuer activement à la réalisation des objectifs de la Vision 2030 du Royaume. Ensemble, nous veillons à ce que l'Arabie saoudite conserve sa position de leader dans la transition énergétique mondiale".

"Notre partenariat avec MANAT souligne l'engagement d'Hithium à entretenir des relations locales solides et à promouvoir les objectifs de développement à long terme de la région", a déclaré Sean Sun, directeur général de la région MEA d'Hithium. "En établissant cette filiale et en investissant dans une usine locale de BESS, nous élargissons non seulement notre empreinte mondiale, mais nous contribuons aussi directement à la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Notre promesse de favoriser la croissance du stockage de l'énergie à l'échelle locale s'intitule 'Local for Local'".

À propos de Hithium

Hithium est un fabricant de premier plan de produits de stockage d'énergie stationnaire de qualité supérieure pour les applications à grande échelle ainsi que pour les applications commerciales et industrielles. Plus de 40 GWh de projets BESS ont été expédiés à ce jour. Hithium a pris les 5 premières parts de marché mondiales et a été classé comme fournisseur de BESS de niveau 1. Avec quatre centres de R&D distincts et plusieurs installations de production "intelligentes", les innovations de Hithium comprennent des améliorations révolutionnaires de la sécurité de ses batteries lithium-ion ainsi que des augmentations de leur cycle de vie. Avec des décennies d'expérience cumulée dans le domaine parmi ses fondateurs et ses cadres supérieurs, Hithium tire parti de sa spécialisation dans les BESS pour offrir à ses partenaires et à ses clients des avancées uniques dans le domaine du stockage de l'énergie. L'entreprise a son siège à Xiamen, en Chine, et possède des bureaux à Shenzhen, Chongqing, Munich, Dubaï, New York et en Californie.

