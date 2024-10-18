شركة Honiture تعرض أحدث ابتكارات التنظيف الصديقة للحيوانات الأليفة في معرض GITEX ومعرض Canton Fair

إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة, 18 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- شركة Honiture تزيد من استثماراتها في تقنيات التنظيف العميق (deep cleaning) ورعاية الحيوانات الأليفة، بهدف تزويد الأسر المحبة للحيوانات الأليفة بحلول تنظيف مبتكرة ومريحة. يتم تسليط الضوء على هذا الالتزام من خلال عرض Honiture لأحدث ابتكاراتها في معرض GITEX (معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات) في دبي ومعرض Canton Fair، وهما منصتان رائدتان للتكنولوجيا المتقدمة.

الرعاية المبتكرة الذكية للحيوانات الأليفة: صندوق مخلفات القطط ذاتي التنظيف

Honiture at GITEX and the Canton Fair

لقد صُمم صندوق مخلفات القطط ذاتي التنظيف لتحسين سهولة إدارة نفايات القطط، ويوفر لأصحاب الحيوانات الأليفة حلًا مريحًا وصحيًا أكثر. وبفضل أجهزة الاستشعار عالية الدقة المدمجة وتطبيق التحكم عن بعد، يمكن لأصحاب الحيوانات الأليفة مراقبة سلامة قطتهم وصحتها وإتاحة صندوق المخلفات لها لاستخدامه حتى أثناء غيابهم عن المنزل. ويتميز صندوق المخلفات بمساحة داخلية واسعة، لاستيعاب القطط الكبيرة بشكل مريح، وحاوية مخلفات بسعة 9 لتر للتنظيف على فترات أطول. بالإضافة إلى ذلك، فإن خاصية إزالة الروائح بالأشعة فوق البنفسجية تزيل الروائح بشكل فعال، ما يوفر بديلًا متقدمًا وصحيًا وذكيًا لصناديق المخلفات التقليدية.

حل التنظيف العميق (Deep cleaning): المكانس الكهربائية اللاسلكية والروبوتية

إن Honiture تتقدم بخطى واثقة على درب تكنولوجيا التنظيف الذكية بفضل المكنسة الكهربائية اللاسلكية X7 والمكنسة الكهربائية الروبوتية T10+، وكلتاهما مصمم لتلبية احتياجات التنظيف المنزلية المتنوعة. حيث تتميز X7 بمحرك قوي بدون فرشاة بقوة 550 واط بشفط بقوة 45 كيلو باسكال، للتخلص بكفاءة مع الأوساخ والبقايا ووبر الحيوانات الأليفة. كما يضمن نظام الترشيح فيها المكون من 7 طبقات النظافة الشاملة. أما المكنسة الكهربائية الروبوتية T10+، المجهزة بتكنولوجيا الملاحة ToF (زمن الرحلة) المتقدمة، فتوفر تنقلًا دقيقًا في مساحة التنظيف مع تجنب العقبات، ما يضمن التنظيف الشامل في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

قال Samson Lee، مدير التسويق في Honiture: "نحن متحمسون لعرض أحدث التطورات في تكنولوجيا رعاية الحيوانات الأليفة في معرض GITEX ومعرض Canton Fair". "فقد صُممت منتجاتنا المبتكرة، بما في ذلك صندوق مخلفات القطط ذاتي التنظيف والمكانس الكهربائية القوية، لجعل رعاية الحيوانات الأليفة سهلة وأكثر فعالية، ما يوضح التزامنا بالجودة ورضا العملاء".

وبعد معرض GITEX ومعرض Canton Fair، ستواصل Honiture جهودها لتطوير حلول التنظيف الذكية في حدث CES، والذي سيُقام في الفترة من 7 إلى 10 يناير 2025، وهو منصة عالمية رائدة ستقدم فيه الشركة أحدث ابتكاراتها إلى الجمهور على مستوى العالم.

نبذة عن Honiture

تأسست Honiture في عام 2019، وهي شركة رائدة في تكنولوجيا المنازل الرقمية الذكية، وتتخصص في المنتجات سهلة الاستخدام والمبتكرة لأصحاب الحيوانات الأليفة ومحبي التكنولوجيا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: honiture.com.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2532211/Honiture_at_GITEX_and_the_Canton_Fair.jpg