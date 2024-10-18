Инновации Honiture в области уборки за домашними питомцами на GITEX и Кантонской ярмарке

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Honiture

Oct 18, 2024, 04:19 ET

ДУБАЙ, ОАЭ, 18 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Honiture наращивает инвестиции в технологии глубокой чистки и уборки за домашними питомцами, стремясь дать семьям, которые любят домашних животных, инновационные и удобные решения для уборки. Эта приверженность подчеркивается демонстрацией компанией Honiture ее последних инноваций на выставке GITEX в Дубае и Кантонской ярмарке — двух ведущих платформах для передовых технологий.

Инновационная умная уборка за домашними питомцами: самоочищающийся кошачий туалет

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Honiture at GITEX and the Canton Fair
Honiture at GITEX and the Canton Fair

Самоочищающийся кошачий туалет Honiture предназначен для облегчения уборки кошачьих отходов, предлагая владельцам домашних питомцев более удобное и гигиеничное решение. Благодаря встроенным высокоточным датчикам и приложению для дистанционного управления владельцы домашних питомцев могут следить за безопасностью, здоровьем своих котов и использованием кошачьего туалета, даже когда они находятся вдали от дома. Этот кошачий туалет имеет большое внутреннее пространство, в котором удобно размещаются крупные кошки, и емкость для отходов объемом 9 литров для более продолжительного обеспечения чистоты. Кроме того, дезодорация ультрафиолетовым излучением эффективно устраняет запахи, обеспечивая передовую, гигиеничную и интеллектуальную альтернативу традиционным кошачьим лоткам.

Решение для глубокой очистки: беспроводные и роботизированные пылесосы

Honiture делает успехи в области технологий интеллектуальной уборки с помощью беспроводного пылесоса X7 и роботизированного пылесоса T10+, предназначенных для удовлетворения разнообразных потребностей в домашней уборке. Пылесос X7 оснащен мощным бесщеточным двигателем мощностью 550 Вт, обеспечивающим всасывание 45 кПа, чтобы он эффективно справлялся с грязью, мусором и шерстью домашних животных. Его 7-слойная система фильтрации обеспечивает тщательную чистку. Роботизированный пылесос T10+, оснащенный передовой навигационной технологией ToF, обеспечивает точную навигацию и обход препятствий для тщательной очистки труднодоступных участков.

«Мы рады продемонстрировать наши последние достижения в области технологий уборки за домашними животными на выставке GITEX и Кантонской ярмарке, — сказал Самсон Ли (Samson Lee), директор по маркетингу компании Honiture. — Наши инновационные изделия, включая самоочищающийся кошачий туалет и наши мощные пылесосы, предназначены для того, чтобы сделать уборку за домашними питомцами легче и эффективнее, и отражают нашу приверженность качеству и удовлетворенности клиентов».

После выставки GITEX и Кантонской ярмарки компания Honiture продолжит свои усилия по продвижению интеллектуальных решений для уборки на выставке CES, которая пройдет с 7 по 10 января 2025 года, — на главной мировой арене, где ее последние инновации будут представлены мировой аудитории.

О компании Honiture

Компания Honiture, основанная в 2019 году, является новатором в области технологий умного цифрового дома, специализируясь на удобных и инновационных продуктах для владельцев домашних питомцев и любителей технологий. Дополнительную информацию см. на веб-сайте honiture.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2532211/Honiture_at_GITEX_and_the_Canton_Fair.jpg

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