شركة ICP DAS-BMP تقدم أحدث مواد البولي يوريثين الحراري (TPU) لتغيير شكل الرعاية الصحية في معرض COMPAMED 2024

مدينة سين شو، 29 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة ICP DAS-BMP (للبوليمرات الطبية الحيوية)، وهي شركة مصنعة وموردة للبولي يوريثين الحراري (TPU) الطبي مقرها تايوان، الإعلان عن مشاركتها في معرض COMPAMED 2024. سيُعقد هذا المعرض التجاري المرموق في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024 في مدينة معارض دوسلدورف، دولة ألمانيا.

في معرض COMPAMED 2024، ستقدم ICP DAS-BMP أحدث التطورات في مواد البولي يوريثين الحراري (TPU)، مع عرض مجموعة من المنتجات المتطورة. سيكون أحد أبرز الميزات الرئيسية هو البولي يوريثين الحراري (TPU) Engineering Arothane™ (من سلسلة EARP).هذا البولي يوريثين الحراري (TPU) العطري الصلب الطبي المصنوع من البولي إثير معروف بقابلية التصنيع الفائقة ودرجة حرارة التحول الزجاجي العالية (Tg) وخصائص نفاذية الضوء الاستثنائية. إن هذه الميزات تجعله مثاليًا للاستخدام كمادة مساعدة في علاجات تقويم الأسنان وتجهيزات لور الطبية.

سيتضمن المعرض أيضًا مادة البولي يوريثين الحراري Arothane™ من سلسلة ARP-W-G، المضاف إليها تنجستن بنسبة 40-60%. تتميز مادة البولي يوريثين الحراري (TPU) العطرية المصنوعة من البولي إثير هذه بعدم النفاذية الإشعاعية المتفوقة بالمقارنة مع تلك المصنوعة من كبريتات الباريوم التقليدية، وهذا أمر ضروري للأجهزة الطبية صغيرة الأبعاد أو ذات الجدران الرقيقة. تشتهر سلسلة ARP-W-G أيضًا بأنها تأتي في شكل كريات صغيرة، وتتميز بمرونة عالية، ولديها قدرة ممتازة على تشتيت الضوء، ما يجعلها الخيار المفضل لمواد طلاء الأسلاك المزودة بعلامات إرشادية.

بالإضافة إلى ذلك، ستعرض شركة ICP DAS-BMP مادة البولي يوريثين الحراري Arothane™ من السلسلة ARP-B20 (وبها كبريتات الباريوم بنسبة 20%) ومادة البولي يوريثين الحراري Durathane™ من السلسلة ALC-B40 (وبها كبريتات الباريوم بنسبة 40%). اجتاز كلا المنتجين اختبارات الزراعة داخل الجسم الصارمة لمدة 90 يومًا وفقًا لمعايير ISO 10993-6، ما يضمن موثوقيتها وسلامتها للاستخدام الطبي.

استجابةً لاحتياجات السوق المتطورة، يسر ICP DAS-BMP تقديم سلسلة ARP اللينة الجديدة، التي تتميز بمستويات صلابة أقل من 70A. وتتضمن هذه السلسلة المنتجات ARP-60A وARP-63A وARP-67A، ما يوفر حلولًا متعددة الاستخدامات لمختلف التطبيقات الطبية مع مرونة محسنة وأداء أفضل.

يدعو فريق ICP DAS-BMP جميع الحاضرين إلى زيارتهم من 11-14 نوفمبر في القاعة 8b، في الكشك C09-1. لاستكشاف أحدث الاختراعات في البولي يوريثين الحراري (TPU) الطبي، والتفاعل مع الخبراء، واكتشاف الحلول المخصصة المصممة لتلبية متطلباتك المحددة.

نبذة عن ICP DAS-BMP

شركة ICP DAS-BMP، هي شركة رائدة لتصنيع وتوريد البولي يوريثين الحراري (TPU) مقرها في تايوان، حاصلة على شهادة ISO 13485 وتدير مختبرات متخصصة تركز على إدارة الجودة. بفضل استفادتها من أكثر من ثلاثين عامًا من الخبرة في الأتمتة الصناعية من شركتها الأم ICP DAS، فإن شركة ICP DAS-BMP تستخدم ممارسات ذكية للمصانع لتعزيز جودة المنتج وتسريع أوقات التسليم. تلتزم الشركة بدعم سريع الاستجابة بعد البيع وحلول مرنة، حتى بالنسبة لكميات الطلب الصغيرة، لضمان رضا العملاء وتعزيز الشراكات طويلة الأجل.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://bmp.icpdas.com/

بالنسبة لمنتجات البولي يوريثين الحراري (TPU) والاستفسارات، اتصل على: [email protected]

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