شركة ICP DAS-BMP تُسلط الضوء على سلاسل البولي يوريثين الحراري (TPU) منخفضة الانتقال ومنخفضة الاحتكاك في معرض WHX Dubai 2026

هسينشو، 27 يناير 2026 /PRNewswire/ -- يسرُّ شركة ICP DAS-BMP (للبوليمرات الطبية الحيوية)، وهي شركة تصنيع وتوريد مقرها في تايوان متخصصة في إنتاج مادة البولي يوريثين الحراري (TPU) من الفئة الطبية، أن تعلن عن مشاركتها في معرض WHX Dubai 2026 (المعروف سابقًا باسم "صحة العرب")، الذي سيُعقد في الفترة من 9 إلى 12 فبراير في مركز دبي للمعارض. يمكن للزوار العثور على فريق ICP DAS-BMP في الجناح S7C117.

ويتمثّل أبرز ما سيقدّمه معرض هذا العام في ابتكارين من البولي يوريثين الحراري (TPU) يُلبّيان احتياجات حيوية في صناعة الأجهزة الطبية: السلسة منخفضة الانتقال والسلسلة منخفضة الاحتكاك.

Image by ICP DAS-BMP

سلسلة Arothane™ ARP-B20 من البولي يوريثين الحراري (TPU) منخفضة الانتقال متوافقة مع ISO 10993 ومناسبة للزرع لمدة تصل إلى 90 يومًا. إنها تقلل من الانتقال الإضافي أثناء المعالجة ، مما يساعد القسطرة على الاحتفاظ بالأسطح الناعمة طوال فترة صلاحيتها، مع تقديم خيارات ألوان متعددة للتصميمات المرنة والمخصصة.

تم تصميم السلسلة منخفضة الاحتكاك بسطح أملس بطبيعته، مما يلغي الحاجة إلى أي طلاء إضافي أو عمليات معالجة لاحقة. تتألف هذه السلسلة بالكامل من البولي يوريثين الحراري (TPU) وهي خالية من مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل (PFAS) أو الملدِّنات، وتوفر استقرارًا على المدى الطويل دون تصريف سطحي أو انتقال إضافي. خصائصها منخفضة الاحتكاك تجعلها مناسبة للتطبيقات التي تتطلب إدخالاً سلسًا ، مثل الأنابيب الأنفية مع الأسلاك الموجهة، مع ضمان السلامة والأداء أثناء التخزين والاستخدام.

ستعرض ICP DAS-BMP أيضًا مجموعة واسعة من مواد البولي يوريثان الحراري (TPU) لمختلف التطبيقات الطبية. تُعدّ السلاسل ARP وALP وALC مناسبة للأجهزة المصنفة حسب مدة التلامس كمحدودة (أقل من 24 ساعة)، وممتدة (من 24 ساعة إلى 30 يومًا)، وطويلة الأمد (أكثر من 30 يومًا) وفقًا لمعيار ISO 10993-1. بالنسبة للتطبيقات المشعة للأشعة السينية، توفر السلاسل ARP-B20 وALC-B40 (المؤهلة للزراعة لمدة 90 يومًا) وسلسلة ARP-W/WG (تحتوي على 40–60٪ من التنجستن) رؤية محسّنة للأجهزة الغازية أو القابلة للزرع. تُعدّ سلسلة Engineering Arothane™ EARP، المعروفة بالوضوح والقوة الميكانيكية، مثالية لمكونات تقويم الأسنان، وموصلات Luer-Lock، وغيرها من الأجهزة الدقيقة.

تجسّد هذه المواد مجتمعَة التزام شركة ICP DAS-BMP بتقديم حلول بولي يوريثين حراري (TPU) أكثر أمانًا وموثوقية وتعدُّد استخدامات، مما يساهم في تمكين مصنعي الأجهزة الطبية من تلبية الاحتياجات المتطورة في قطاع الرعاية الصحية.

نبذة عن ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP، هي شركة رائدة لتصنيع وتوريد البولي يوريثين الحراري (TPU) مقرها في تايوان، حاصلة على شهادة ISO 13485 وتدير مختبرات متخصصة تركز على إدارة الجودة. بفضل استفادتها من أكثر من ثلاثين عامًا من الخبرة في الأتمتة الصناعية من شركتها الأم ICP DAS ، فإن شركة ICP DAS-BMP تستخدم ممارسات ذكية للمصانع لتعزيز جودة المنتجات وتسريع أوقات التسليم. تلتزم الشركة بتقديم دعم سريع الاستجابة لما بعد البيع وتوفير حلول مرنة، حتى بالنسبة لكميات الطلبيات الصغيرة، لضمان رضا العملاء وتعزيز الشراكات طويلة الأجل.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: https://bmp.icpdas.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2863169/WHX_Dubai_2026_banner.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2492260/icpdas_bmp_Logo.jpg