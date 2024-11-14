شركة INTLEF تتألق في مؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (ADIPEC) لعام 2024

مدينة شانغهاي, 14 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- في 4 نوفمبر 2024، افتُتِحَ معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (ADIPEC) لعام 2024 المُنتظر بشدة في إمارة أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد جذب أكثر من 2,000 شركة عرض وخبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف مستقبل تطوير الطاقة.

منذ إنشاء مجموعة INTLEF للنفط والغاز في عام 2019، التزمنا بتوفير معدات وحلول حفر ذكية وعالية الجودة للعملاء العالميين.

تعزيز التحول الرقمي لصناعة النفط والغاز

1

كان من أبرز ما عُرض في جناح INTLEF جهاز AI-EMS لتخزين الطاقة الكهربائية، والمخصص لعمليات صيانة وإصلاح الآبار، والذي تم تطويره خصيصًا ليتماشى مع التوجهات المستقبلية نحو التكنولوجيا الذكية والفعالة ومنخفضة الكربون في معدات الحفر والصيانة.

بالمقارنة مع وحدات الصيانة والإصلاح التقليدية، يقلل نظام إدارة الطاقة المتكامل الذكي لدى جهاز AI-EMS الفريد من نوعه من الطلب على الطاقة المثبتة في المنصة بنسبة 40%. ويوفر في الوقود بنسبة 30% في ظروف توليد الطاقة من الديزل التقليدية.

علاوة على ذلك، يضم نظام وحدة الصيانة والإصلاح قدرات متقدمة لإدارة مصادر الطاقة المتعددة، ما يسمح باستخدام مصادر طاقة متنوعة تشمل طاقة مواقع الآبار ذات الجهد العالي والمنخفض، والمولدات التقليدية التي تعمل بالديزل، وبطاريات تخزين الطاقة، وحتى الطاقة الضوئية (الفوتوفولتية). لإجراء عملية إصلاح وصيانة خضراء بالكامل، مع إمكانية تقليل إجمالي انبعاثات الكربون بنسبة تتراوح ما بين 60% و80%. لقد جذب هذا العرض اهتمامًا كبيرًا من العملاء وعلى إثره أجرت مجلة الرابطة الدولية لمقاولي الحفر (IADC) مقابلة مع الشركة.

كما جذب نموذج سفينة الاستكشاف 409 المجهزة بحزمة الحفر البحرية من INTLEF اهتمام العديد من الزوار. إن حزمة الحفر البحرية هذه هي أول نظام حفر ذكي للاستكشاف البحري يتم تطويره بشكل مستقل وإنتاجه محليًا في الصين، وهو قادر على دعم أعمال المسح الهندسية، واستكشاف النفط والغاز، وأخذ العينات الجيولوجية، والتنقيب باستخدام الكابلات (rope coring)، والاختراق القياسي، والاختراق الديناميكي، والاختراق الثابت وما إلى ذلك.

إطلاق منتج جديد حاصل على براءة اختراع

لقد عرضنا أيضًا أداة Quick-Connect Flange بشكل بارز، والتي طُورت استجابةً لمتطلبات مواقع الحفر. وهي أداة مصممة لتوفير وصلات سريعة بين الفلنجات ذات الضغط العالي وذات القطر الكبير وفقًا لمعيار API 6A في صناعة الحفر واستخراج النفط والغاز، ويمكن تطبيقها أيضًا على وصلات الفلنجات في صناعات أخرى.

بالمقارنة مع وصلات البراغي التقليدية، تقلل أداة Quick-Connect Flange من وقت العمليات بنسبة 75-90%، وتخفض من صعوبة العمل بنسبة 95%، وتوفر تكاليف الحفر أثناء تركيب وفك الفلنجات الخاصة بفوهة البئر وفلنجات BOP (منع الانفجار).

إن إجراء عمليات التنقيب بدون أدوات يحول دون الحاجة إلى مفاتيح عزم الدوران، ومفاتيح الربط بالاصطدام، أو المطارق، ما يُبسط العملية ويعزز من السلامة، خاصة في عمليات الحفر في الأعماق العالية. تضمن العمليات الهيدروليكية توزيع الإجهاد على الجوانات (gasket) بشكل متساوٍ، ما يجعل الأجزاء المعدنية مُحكمة بشكل أفضل ويعزز من السلامة.

خلال المعرض، رحبنا بمئات الزوار. كما أعرب العديد من العملاء الجدد عن نواياهم للتعاون الأولي وقد دعوناهم لزيارة منشأتنا لمزيدٍ من المعاينة والمناقشات.

في المستقبل، ستواصل مجموعة INTLEF البقاء في طليعة الصناعة، وستقوم على تسريع تحوُّل التقنيات المتطورة الذكية والخضراء ومنخفضة الكربون إلى ابتكارات عملية، وستعمل جنبًا إلى جنب مع العملاء العالميين لتحقيق مستقبل مشرق في تطوير الطاقة.

معلومات الاتصال.

الهاتف: 62210991-021-86

البريد الإلكتروني: [email protected]

موقع الويب: http://en.intlef.com

نُبذة عن INTLEF

شركة INTLEF Oil and Gas Group Co Ltd، هي شركة عالمية رائدة ومتخصصة في البحث والتطوير R&D في مجال معدات النفط، والتصنيع، والتشغيل والصيانة، وخدمات الاستخلاص المعزز للنفط EOR، والتجارة الدولية بمنتجات حقول النفط، وكذلك مشاريع الهندسة والإنشاءات والتوريد EPC.

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2556275/video.mp4

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2556276/1.jpg